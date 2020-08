Ghost of Tsushima: Legends, le mode coopératif

Ça a été un vrai bonheur pour nous de voir tant de gens réagir si positivement en jouant à Ghost of Tsushima. Nous avons suivi de nombreux streams de joueurs, et nous avons hâte de vous offrir une nouvelle façon de jouer tous ensemble ! Nous sommes ravis d’offrir ce mode complètement gratuitement aux détenteurs de Ghost of Tsushima pour remercier nos joueurs, et nous sommes impatients de voir ce que vous en pensez !

Quelques semaines après le lancement réussi de, nous apprenons que le titre bénéficiera d'une mise à jour majeure et gratuite cet automne, laquelle implantera leLes développeurs qualifient le mode Legends de totalement inédit et différent de ce qui était proposé dans l'expérience solo, parue en juillet dernier. En effet, le mode Legends sera jouable entre 2 et 4 joueurs et proposera« avec des lieux et des ennemis inspirés des contes traditionnels et du folklore japonais ».Uniquement pensé pour être joué en coopération,ou trouver d'autres personnes via le matchmaking. Quatre classes de personnages au choix entre samouraï, chasseur, ronin, ou assassin seront proposées, afin de bâtir l'équipe parfaite.Deux styles de jeux seront disponibles. À deux, les joueurs participeront à une suite de missions, avec une difficulté croissante et un système de combat se rapprochant de la campagne solo. À quatre, les joueurs pourront en plus prendre part à des missions de survie vous demandant de survivre à des vagues d'ennemis.Terminer les missions d'histoire donnera la possibilité de lancer un raid à quatre joueurs, qui verra le jour quelque temps après le lancement de, qui est prévu pour cet automne. Darren Bridges, concepteur chez Sucker Punch, profite de l'annonce de cette mise à jour pour remercier les joueurs des retours positifs survenus après la sortie de Ghost of Tsushima :De plus amples informations seront communiquées dans les semaines qui arrivent.est, pour rappel, une exclusivité PlayStation 4.