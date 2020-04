Ghost of Tsushima : De nouvelles informations sur le gameplay arriveront très bientôt

Malgré les bouleversements qu'apporte la situation mondiale actuelle, les différents studios continuent tant bien que mal de travailler sur leurs projets. C'est notamment le cas de Sucker Punch qui a décalé la sortie de Ghost of Tsushima, mais a annoncé nous partager de nouvelles informations le concernant très bientôt.

There are a few finishing touches to apply and bugs to squash – so we’ll put these extra couple weeks to good use.



We hope you all are staying safe. We can’t wait for you to play, and we'll have many more details on gameplay to share very soon! — Ghost of Tsushima July 17 (@SuckerPunchProd) April 27, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Nous avons récemment appris le report de The Last of Us Part: II et Ghost of Tsushima , respectivement pour le 19 juin et le 17 juillet . Il faudra donc attendre encore un peu avant de mettre la main sur ces deux exclusivités Sony attendues depuis longtemps. Malgré cela, des informations autour de ces deux titres continuent de nous parvenir. C'est ainsi que le compte Twitter officiel de Ghost of Tsushima nous a informés de la situation actuelle du studio.Nous apprenons que, comme beaucoup d'autres entreprises, Sucker Punch a dû apprendre à s'adapter au télétravail et aux difficultés que cela implique. Toutefoiset les quelques semaines qu'apporte le retard du titre permettent aux équipes de peaufiner le travail et corriger certains bugs « grâce aux efforts incroyables de notre équipe, Ghost est bientôt prêt à sortir... »Le message se conclut en annonçant que« très bientôt », sans plus de précision. Quand on considère le peu de gameplay partagé jusqu'ici alors que la sortie du jeu est proche, on ne peut qu'attendre avec impatience la communication de ces nouvelles informations. Bien que nous n'ayons pas de date concernant ces dernières, nous savons au moins que Ghost of Tsushima arrivera le