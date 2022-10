Fiche technique

Auteur(s) : Collectif

: Collectif Éditeur : Mana Books

: Mana Books Date de publication : 6 octobre 2022

: 6 octobre 2022 Nombre de pages : 176 pages

: 176 pages Format : 226 x 226 mm Avec coffret transparent souple

: 226 x 226 mm Prix de vente conseillé : 29,90 € Extraits disponibles sur le site Mana Books

: 29,90 €

L'avis de la rédaction

Le volume 1 de l'artbook officiel de, édité par Mana Books, a été publié le 6 octobre 2022 et est à retrouver en librairie ainsi que sur le site de l'éditeur. D'ailleurs, comme indiqué précédemment, si vous êtes intéressé par cet ebook, sachez quesont disponibles et peuvent donc être consultés sur le site de Mana Books.Le livre est fourni avec un, laissant apparaître la jaquette tout en protégeant l'ouvrage. Ce qui est plutôt astucieux et bien vu. Comme dit précédemment, l'artbook dispose d'une jaquette modulable, pouvant donc être retirée et dont l'illustration représente la version féminine et masculine du Voyageur (« Traveler » en anglais). La couverture de base de l'artbook, affichant le nom du jeu, se veut plus minimaliste, mais tout autant appréciable à l'œil.L'ouvrage, que nous pouvons catégoriser comme, profite de dimensions généreuses et de souplesse. Ce qui permet une bonne prise en main et tenue. L'utilisation du papier glacé est bien pensée car cela met grandement en valeur les différentes illustrations et surtout le travail des développeurs en matière de chara-design quant aux personnages et au monde de Genshin Impact.Ce premier volume est découpé en, s'étalant sur 176 pages au total. Le premier concernetandis que le deuxième est nommé « Voyage dans le monde mortel ». Celle-ci comporte de, notamment ceux utilisés pour les vidéos présentant les différentes versions du jeu. La dernière partie, « Souvenirs de célébrations », est dédiéepubliées lors d'événements particuliers liés à Genshin Impact (anniversaires des personnages, fêtes, etc.). Ces deux dernières sections sauront, certainement, faire vibrer, pour toutes celles et tous ceux suivant le jeu depuis sa sortie officielle en 2020.En ce qui concerne la première section, nous avons le droit à de, dont celle du Voyageur Aether, de la Voyageuse Lumine et de Paimon. Mais ce n'est pas tout, pour l'élément, nous avons accès à la fiche de Jean, Venti, Sucrose,et Kaedehara Kazuha.À propos de l'élément, les fiches des personnages suivants sont présentes : Amber, Diluc, Klee, Bennett, Xiangling, Xinyan, Hu Tao et Yanfei. Leetsont également bien représentés, notamment via Kaeya, Barbara, Mona, Diona, Rosalia, Eula, Xingqiu, Chongyun, Qiqi ou encore Ganyu et Tartaglia.L'élémentn'est pas en reste, car nous pouvons lire la fiche de Noëlle, Albedo, Ningguang,. Sans oublier, Lisa, Razor, Fischl, Beidou, Keqing, sous la bannière. Pour chacun d'entre eux, nous avons un visuel, une citation et quelques informations généralistes les concernant.Ainsi, comme vous l'aurez compris, ce premier volume ne propose pas de fiches pour tous les personnages jouables disponibles sur Genshin Impact (notamment ceux arrivés avec la région de Sumeru, tels que Candace, Cyno, Nilou, etc.). Or, il y a fort à parier qu'ils seront intégrés dans un deuxième volume, si Mana Books en a bien prévu un.Genshin Impact Artbook officiel vol. 1 s'adresse, donc, principalement aux, développé par HoYoverse (anciennement miHoYo). Néanmoins, lessur le soft seront, très probablement, également. Notons que son prix est de 29,90 €. Un tarif correct pour, qui devrait en contenter plus d'un.