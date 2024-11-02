HoYoverse (Genshin Impact) sur le point de présenter un nouveau jeu ?

Les créateurs de Genshin Impact travailleraient sur une nouvelle franchise qui serait présentée courant novembre 2024 lors d'un événement à Los Angeles.
Si l'année 2024 a été marquée par la sortie de Zenless Zone Zero, Hoyoverse continue de développer du nouveau contenu pour ses autres franchises, Genshin Impact
et Honkai: Star Rail. Cependant, l'éditeur prépare également son avenir en imaginant ses licences de demain. Mais la dernière née des créations du studio pourrait être présentée dans les jours qui viennent
. C'est en tous cas ce que laisse supposer un e-mail envoyé à plusieurs joueurs et fans des titres de l'éditeur.
Une simulation de vie développée par les créateurs de Genshin Impact ?
Cet e-mail comprend une invitation à participer à un playtest organisé à Los Angeles le week-end du 16 et 17 novembre
. Or, le message stipule que les participants doivent signer une clause de non-divulgation du contenu présenté
. Ce dernier peut concerner les différents titres de la franchise, mais une rumeur persiste. En effet, les spéculations laissent penser qu'HoYoverse profiterait de l'événement pour tester son nouveau jeu.
Hoyoverse will be hosting a confidential playtest in LA in mid-November
byu/Hayaw061 inGenshin_Impact_Leaks
Actuellement, aucune rumeur n'a été confirmée. Mais les théories se multiplient sur la nature de ce projet et son gameplay. Après le vaste monde ouvert de Genshin Impact et l'action de Zenless Zone Zero, le studio s'orienterait vers une expérience de jeu plus posée, inspirée des simulations de vie.
Est-ce qu'HoYoverse serait en train de développer sa propre version d'Animal Crossing ou de Stardew Valley ? Rien ne permet de le dire à l'heure où ces lignes sont écrites. Cependant, une nouvelle marque a été déposée en Chine par HoYoverse : « Starry Sky Valley »
. Il faudra néanmoins attendre des annonces officielles ou des retours de l'événement par l'éditeur pour confirmer ou non ces théories.
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