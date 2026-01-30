Genshin Impact Version Luna IV : Date et personnages des bannières de la phase 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 janvier 2026 à 16h39
La date de sortie des prochaines bannières de la version Luna IV de Genshin Impact est désormais connue. Retrouvez un résumé des personnages et armes à venir avec phase/partie 2 de cette version.
Genshin Impact Version Luna IV : Date et personnages des bannières de la phase 2
Comme toujours, durant chaque nouvelle version, les bannières changent sur Genshin Impact, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs, la version Luna IV de Genshin Impact est sur le point d'accueillir de toutes nouvelles bannières (personnages et armes) via les vœux.

Nous savons, désormais, à quelle date les prochaines bannières de la version Luna IV (phase 2) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra essayer d'obtenir à ce moment-là.

Date et personnages des bannières de la version Luna IV (Phase 2) de Genshin Impact

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Grâce à une publication sur le compte Twitter/X du jeu, ainsi qu'un article sur le site officiel, nous savons que les prochaines bannières de la version Luna IV, c'est-à-dire celles de la phase 2/partie 2, se rendront disponibles le 3 février 2026 sur Genshin Impact. De ce fait, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront tenter d'obtenir les personnages suivants via les vœux
  • Personnages de la bannière/vœux « Abondance harmonieuse » :
    • Zibai - 5 ★, Géo.
    • Illuga - 4 ★, Géo.
    • Aino - 4 ★, Hydro.
    • Gorou - 4 ★, Géo.
  • Personnages de la bannière/vœux « Décret des profondeurs » : 
    • Neuvillette - 5 ★, Hydro.
    • Illuga - 4 ★, Géo.
    • Aino - 4 ★, Hydro.
    • Gorou - 4 ★, Géo.

En ce qui concerne les armes, voici la bannière prévue pour la phase 2 de la version Luna IV de Genshin Impact :
  • Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : 
    • Éclat lunaire luminescent - 5 ★, Épée à une main.
    • Tome du flux éternel - 5 ★, Catalyseur.
    • Clair de lune de Xiphos - 4 ★, Épée à une main.
    • Espadon de Favonius - 4 ★, Épée à deux mains.
    • Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast.
    • Œil de la perception - 4 ★, Catalyseur.
    • Arc de chasse de Favonius - 4 ★, Arc.

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