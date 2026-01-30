Genshin Impact Version Luna IV : Date et personnages des bannières de la phase 2

La date de sortie des prochaines bannières de la version Luna IV de Genshin Impact est désormais connue. Retrouvez un résumé des personnages et armes à venir avec phase/partie 2 de cette version.

Date et personnages des bannières de la version Luna IV (Phase 2) de Genshin Impact

Personnages de la bannière/vœux « Abondance harmonieuse » : Zibai - 5 ★, Géo. Illuga - 4 ★, Géo. Aino - 4 ★, Hydro. Gorou - 4 ★, Géo.

Personnages de la bannière/vœux « Décret des profondeurs » : Neuvillette - 5 ★, Hydro. Illuga - 4 ★, Géo. Aino - 4 ★, Hydro. Gorou - 4 ★, Géo.



Aperçu des vœux événements de la version Luna IV - Partie II#GenshinLunaIV #GenshinImpact #Zibai #Neuvillette



Chers voyageurs, les vœux événements « Abondance harmonieuse », « Décret des profondeurs » et « Incarnation divine » seront disponibles le 3 février !



Pour plus de… pic.twitter.com/yGYWmMTE8N — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) January 12, 2026

Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Éclat lunaire luminescent - 5 ★, Épée à une main. Tome du flux éternel - 5 ★, Catalyseur. Clair de lune de Xiphos - 4 ★, Épée à une main. Espadon de Favonius - 4 ★, Épée à deux mains. Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast. Œil de la perception - 4 ★, Catalyseur. Arc de chasse de Favonius - 4 ★, Arc.



Comme toujours, durant chaque nouvelle version, les bannières changent sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs,Nous savons, désormais,Grâce à une publication sur le compte Twitter/X du jeu, ainsi qu'un article sur le site officiel, nous savons que. De ce fait, à cette date,Rappelons, pour conclure, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox Series, PC, mais aussi sur appareils iOS/Android.