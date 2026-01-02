Genshin Impact Version Luna IV : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version Luna IV, qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que son contenu.
Au cours du livestream/programme spécial du 2 janvier 2026, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté la version Luna IV
, nommée « Chant de l'astre de la nuit - Final : Un Voyageur, par une nuit d'hiver », qui débarque prochainement sur Genshin Impact
. Comme toujours, au cours de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont révélé des détails au sujet du contenu de cette nouvelle version, soit Luna IV, mais aussi sa date de sortie sur Genshin Impact
.
Quand sort la version Luna IV de Genshin Impact ?
Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact
attendent avec une certaine impatience la prochaine mise à jour, qui introduira, cette fois-ci, la version Luna IV
. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux titre d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 2 janvier 2026, nous possédons la réponse. La date de sortie de la version Luna IV de Genshin Impact est fixée au 14 janvier 2026
. Celle-ci sera, comme toujours, disponible après une longue maintenance des serveurs.
Dès que l'heure de sortie de la version Luna IV de Genshin Impact
aura été révélée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Aperçu des nouveautés introduites par la version Luna IV de Genshin Impact
Le contenu de la version Luna IV de Genshin Impact a, comme dit précédemment, été dévoilé lors de cette présentation
. De ce fait, et sans plus tarder, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version Luna IV, sur Genshin Impact
:
- Nouvelle quête d'Archons.
- Nouveaux personnages :
- Columbina - 5 ★, Hydro.
- Zibai - 5 ★, Géo.
- Illuga - 4 ★, Géo.
- Nouvelle réaction : Sélénoritallisation, qui se déclenche lors que les éléments Géo et Hydro se rencontrent, dans des situations particulières.
- Nouveaux vœux/nouvelles bannières.
- Nouvelles zones, dont Piramida, qui est le quartier général des Gardiens de lumière.
- Nouveau Festival des Lanternes.
- Nouveautés pour Paradisia milliastral.
Rendez-vous donc le 14 janvier 2026 pour découvrir la version Luna IV de Genshin Impact
. Pour conclure, rappelons que le titre d'HoYoverse est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation ainsi que sur Xbox Series, PC et iOS/Android.
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