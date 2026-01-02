Genshin Impact Version Luna IV : Date de sortie et nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 janvier 2026 à 10h22
HoYoverse a, récemment, présenté la version Luna IV, qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que son contenu.
Genshin Impact Version Luna IV : Date de sortie et nouveautés
Au cours du livestream/programme spécial du 2 janvier 2026, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté la version Luna IV, nommée « Chant de l'astre de la nuit - Final : Un Voyageur, par une nuit d'hiver », qui débarque prochainement sur Genshin Impact. Comme toujours, au cours de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont révélé des détails au sujet du contenu de cette nouvelle version, soit Luna IV, mais aussi sa date de sortie sur Genshin Impact.

Quand sort la version Luna IV de Genshin Impact ? 

genshin-impact-visuel-varesa
Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact attendent avec une certaine impatience la prochaine mise à jour, qui introduira, cette fois-ci, la version Luna IV. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux titre d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 2 janvier 2026, nous possédons la réponse. La date de sortie de la version Luna IV de Genshin Impact est fixée au 14 janvier 2026. Celle-ci sera, comme toujours, disponible après une longue maintenance des serveurs.

Miniature vidéo

Dès que l'heure de sortie de la version Luna IV de Genshin Impact aura été révélée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.

À lire également

Genshin Impact : Codes d'échange (Juillet 2026)

Genshin Impact : Codes d'échange (Juillet 2026)

Aperçu des nouveautés introduites par la version Luna IV de Genshin Impact

genshin-impact-visuel-neuvillette
Le contenu de la version Luna IV de Genshin Impact a, comme dit précédemment, été dévoilé lors de cette présentation. De ce fait, et sans plus tarder, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version Luna IV, sur Genshin Impact :
  • Nouvelle quête d'Archons.
  • Nouveaux personnages : 
    • Columbina - 5 ★, Hydro.
    • Zibai - 5 ★, Géo.
    • Illuga - 4 ★, Géo.
  • Nouvelle réaction : Sélénoritallisation, qui se déclenche lors que les éléments Géo et Hydro se rencontrent, dans des situations particulières.
  • Nouveaux vœux/nouvelles bannières.
  • Nouvelles zones, dont Piramida, qui est le quartier général des Gardiens de lumière.
  • Nouveau Festival des Lanternes.
  • Nouveautés pour Paradisia milliastral.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rendez-vous donc le 14 janvier 2026 pour découvrir la version Luna IV de Genshin Impact. Pour conclure, rappelons que le titre d'HoYoverse est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation ainsi que sur Xbox Series, PC et iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Genshin Impact : Codes d'échange (Juillet 2026)
Genshin Impact 29 juin 2026

Genshin Impact : Codes d'échange (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Genshin Impact, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Genshin Impact Version Luna VIII : Date de sortie et nouveautés
Genshin Impact 18 juin 2026

Genshin Impact Version Luna VIII : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version Luna VIII, qui débarque prochainement sur Genshin Impact. Nous connaissons à présent sa date de sortie et son contenu.
Genshin Impact : Livestream de la version Luna VIII, date et heure de l'événement
Genshin Impact 16 juin 2026

Genshin Impact : Livestream de la version Luna VIII, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version Luna VIII de Genshin Impact.

commentaire (0)