Genshin Impact Version Luna IV : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version Luna IV, qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que son contenu.

Quand sort la version Luna IV de Genshin Impact ?

Aperçu des nouveautés introduites par la version Luna IV de Genshin Impact

Nouvelle quête d'Archons.

Nouveaux personnages : Columbina - 5 ★, Hydro. Zibai - 5 ★, Géo. Illuga - 4 ★, Géo.

Nouvelle réaction : Sélénoritallisation, qui se déclenche lors que les éléments Géo et Hydro se rencontrent, dans des situations particulières.

Nouveaux vœux/nouvelles bannières.

Nouvelles zones, dont Piramida, qui est le quartier général des Gardiens de lumière.

Nouveau Festival des Lanternes.

Nouveautés pour Paradisia milliastral.







Au cours du livestream/programme spécial du 2 janvier 2026, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté, nommée « Chant de l'astre de la nuit - Final : Un Voyageur, par une nuit d'hiver », qui débarque prochainement sur. Comme toujours, au cours de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont révéléComme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses deattendent avec une certaine impatience la prochaine mise à jour, qui introduira, cette fois-ci,. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux titre d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 2 janvier 2026, nous possédons la réponse.. Celle-ci sera, comme toujours, disponible après une longue maintenance des serveurs.Dès que l'heure de sortie deaura été révélée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.. De ce fait, et sans plus tarder, voiciRendez-vous donc le 14 janvier 2026 pour découvrir. Pour conclure, rappelons que le titre d'HoYoverse est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation ainsi que sur Xbox Series, PC et iOS/Android.