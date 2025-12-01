Genshin Impact Version Luna III : Heure de sortie et prétéléchargement en France

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À quelle heure sort la version Luna III de Genshin Impact ?

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Prétéléchargement de la version Luna III de Genshin Impact

Annonce de la mise à jour de version Luna III#GenshinImpact



Chers voyageurs,

L'équipe des développeurs commencera la maintenance de la mise à jour le 2025/12/03 06:00 (UTC+8). Une fois la maintenance terminée, le jeu sera mis à jour vers la nouvelle version Luna III « Chant de… pic.twitter.com/WMzfWirSQP — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) December 1, 2025

, qui est baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Interlude : Une nocturne au grand nord », arrive très bientôt sur. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandentet donc quand il sera possible de la découvrir.Comme annoncé lors du livestream/programme spécial du 21 novembre 2025,. Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront plus se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures., selon les informations partagées par HoYoverse. De ce fait,Rappelons, d'ailleurs, queintroduira, entre autres, de nouveaux personnages jouables, une nouvelle quête d'Archons, mais aussi de nouveaux événements. De plus, nous pouvons également nous attendre à diverses optimisations et corrections.Comme précisé sur le site officiel du jeu,, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series. Cette information devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet.Rendez-vous donc le 3 décembre 2025 pour découvrir le contenu apporté par. En guise de conclusion, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est à retrouver sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox Series.