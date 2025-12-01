Genshin Impact Version Luna III : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations à propos de l'heure de sortie de la version Luna III de Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.
La version Luna III
, qui est baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Interlude : Une nocturne au grand nord », arrive très bientôt sur Genshin Impact
. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est l'heure de sortie de la version Luna III, en France, de Genshin Impact
et donc quand il sera possible de la découvrir.
À quelle heure sort la version Luna III de Genshin Impact ?
Comme annoncé lors du livestream/programme spécial du 21 novembre 2025, la date de sortie de la version Luna III de Genshin Impact est fixée au 3 décembre 2025
. La maintenance débutera aux alentours de 00h (heure française), ce jour-là
. Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront plus se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures.En ce qui concerne la version Luna III de Genshin Impact, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures
, selon les informations partagées par HoYoverse. De ce fait, les serveurs devraient normalement rouvrir aux alentours de 5h (heure française), le 3 décembre 2025, si tout se passe bien
. Dès lors, Genshin Impact sera de nouveau jouable
.
Rappelons, d'ailleurs, que la version Luna III de Genshin Impact
introduira, entre autres, de nouveaux personnages jouables, une nouvelle quête d'Archons, mais aussi de nouveaux événements. De plus, nous pouvons également nous attendre à diverses optimisations et corrections.
Prétéléchargement de la version Luna III de Genshin Impact
Comme précisé sur le site officiel du jeu, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger la version Luna III de Genshin Impact
, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series. Cette information devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet.
Rendez-vous donc le 3 décembre 2025 pour découvrir le contenu apporté par la version Luna III de Genshin Impact
. En guise de conclusion, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est à retrouver sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox Series.
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