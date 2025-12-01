Genshin Impact Version Luna III : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version Luna III de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version Luna III de Genshin Impact.

Date des premières bannières de la version Luna III de Genshin Impact et personnages/armes proposés

Personnages de la bannière/vœux « Rubedo, né de pierre blanche » : Durin - 5 ★, Pyro. Jahoda - 4 ★, Anémo. Bennett - 4 ★, Pyro. Faruzan - 4 ★, Anémo.

Personnages de la bannière/vœux « Ballade en pintes » : Venti - 5 ★, Anémo. Jahoda - 4 ★, Anémo. Bennett - 4 ★, Pyro. Faruzan - 4 ★, Anémo.



Aperçu des vœux événements de la version Luna III - Partie I#GenshinLunaIII #GenshinImpact #Durin #Venti



Chers voyageurs, les vœux événements « Rubedo, né de pierre blanche », « Ballade en pintes » et « Incarnation divine » seront disponibles le 3 décembre !



Pour plus de… pic.twitter.com/SpSKyY40PO — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) December 1, 2025

Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Athame Artis - 5 ★, Épée à une main. Les chroniques de l'aube - 5 ★, Arc. Éclair des impasses - 4 ★, Épée à une main. Foret de prospecteur - 4 ★, Arme d'hast. Vins et chants - 4 ★, Catalyseur. Fluorescence - 4 ★, Épée à deux mains. Dernière corde - 4 ★, Arc.



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Vous n'êtes probablement pas sans savoir quedébarque bientôt sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutesÀ ce propos, nous savonsVia une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont annoncé que. Date à laquellePour conclure, rappelons queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5, mais aussi sur Xbox Series et appareils iOS/Android.