Genshin Impact Version Luna III : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version Luna III, qui débarque bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons à présent sa date de sortie ainsi que son contenu.

Quand sort la version Luna III de Genshin Impact ?

Aperçu des nouveautés introduites par la version Luna III de Genshin Impact

Nouvelle quête d'Archons.

Nouveaux personnages jouables via les bannières/vœux : 1ère phase : Durin (5 ★, Pyro) et Jahoda (4 ★, Anémo). 2ème phase : Varesa et Xilonen.

Personnages héxères : Nouveaux pouvoirs pour Durin, Venti, Klee, Albedo, Mona, Razor, Fischl et Sucrose.

Nouveaux événements, dont un sur le thème de l'hiver.

Mise à jour pour le mode de jeu Paradisia milliastral : Nouveau centre de préfabriqués.









Au cours du livestream/programme spécial du 21 novembre 2025, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté, baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Interlude : Une nocturne au grand nord », qui débarque prochainement sur. Comme toujours, au cours de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont révéléComme toujours, les joueurs et les joueuses deattendent avec une certaine impatience la prochaine mise à jour, qui introduira, cette fois-ci,. De ce fait, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux titre d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 21 novembre 2025, nous possédons la réponse.. Celle-ci sera, comme à l'accoutumée, disponible après une longue maintenance des serveurs.Dès que l'heure de sortie deaura été révélée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.. De ce fait, et sans plus tarder, voiciRendez-vous donc le 3 décembre 2025 pour découvrir. En guise de conclusion, rappelons que le titre d'HoYoverse est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, mais aussi sur Xbox Series, PC et iOS/Android.