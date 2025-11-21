Genshin Impact Version Luna III : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version Luna III, qui débarque bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons à présent sa date de sortie ainsi que son contenu.
Au cours du livestream/programme spécial du 21 novembre 2025, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté la version Luna III
, baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Interlude : Une nocturne au grand nord », qui débarque prochainement sur Genshin Impact
. Comme toujours, au cours de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont révélé des détails au sujet du contenu de cette nouvelle version, soit Luna III, mais aussi sa date de sortie sur Genshin Impact
.
Quand sort la version Luna III de Genshin Impact ?
Comme toujours, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact
attendent avec une certaine impatience la prochaine mise à jour, qui introduira, cette fois-ci, la version Luna III
. De ce fait, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux titre d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 21 novembre 2025, nous possédons la réponse. La date de sortie de la version Luna III de Genshin Impact est fixée au 3 décembre 2025
. Celle-ci sera, comme à l'accoutumée, disponible après une longue maintenance des serveurs.
Dès que l'heure de sortie de la version Luna III de Genshin Impact
aura été révélée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Aperçu des nouveautés introduites par la version Luna III de Genshin Impact
Le contenu de la version Luna III de Genshin Impact a, comme dit précédemment, été dévoilé lors de cette présentation
. De ce fait, et sans plus tarder, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version Luna III, sur Genshin Impact
:
- Nouvelle quête d'Archons.
- Nouveaux personnages jouables via les bannières/vœux :
- 1ère phase : Durin (5 ★, Pyro) et Jahoda (4 ★, Anémo).
- 2ème phase : Varesa et Xilonen.
- Personnages héxères :
- Nouveaux pouvoirs pour Durin, Venti, Klee, Albedo, Mona, Razor, Fischl et Sucrose.
- Nouveaux événements, dont un sur le thème de l'hiver.
- Mise à jour pour le mode de jeu Paradisia milliastral :
- Nouveau centre de préfabriqués.
Rendez-vous donc le 3 décembre 2025 pour découvrir la version Luna III de Genshin Impact
. En guise de conclusion, rappelons que le titre d'HoYoverse est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, mais aussi sur Xbox Series, PC et iOS/Android.
commentaire (0)