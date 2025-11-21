Genshin Impact Version Luna III : Date de sortie et nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 novembre 2025 à 14h23
HoYoverse a, récemment, présenté la version Luna III, qui débarque bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons à présent sa date de sortie ainsi que son contenu.
Genshin Impact Version Luna III : Date de sortie et nouveautés
Au cours du livestream/programme spécial du 21 novembre 2025, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté la version Luna III, baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Interlude : Une nocturne au grand nord », qui débarque prochainement sur Genshin Impact. Comme toujours, au cours de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont révélé des détails au sujet du contenu de cette nouvelle version, soit Luna III, mais aussi sa date de sortie sur Genshin Impact.

Quand sort la version Luna III de Genshin Impact ? 

genshin-impact-jahoda
Comme toujours, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact attendent avec une certaine impatience la prochaine mise à jour, qui introduira, cette fois-ci, la version Luna III. De ce fait, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux titre d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 21 novembre 2025, nous possédons la réponse. La date de sortie de la version Luna III de Genshin Impact est fixée au 3 décembre 2025. Celle-ci sera, comme à l'accoutumée, disponible après une longue maintenance des serveurs.

Miniature vidéo

Dès que l'heure de sortie de la version Luna III de Genshin Impact aura été révélée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.

À lire également

Genshin Impact : Codes d'échange (Septembre 2026)

Genshin Impact : Codes d'échange (Septembre 2026)

Aperçu des nouveautés introduites par la version Luna III de Genshin Impact

genshin-impact-venti
Le contenu de la version Luna III de Genshin Impact a, comme dit précédemment, été dévoilé lors de cette présentation. De ce fait, et sans plus tarder, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version Luna III, sur Genshin Impact
  • Nouvelle quête d'Archons.
  • Nouveaux personnages jouables via les bannières/vœux : 
    • 1ère phase : Durin (5 ★, Pyro) et Jahoda (4 ★, Anémo).
    • 2ème phase : Varesa et Xilonen.
  • Personnages héxères : 
    • Nouveaux pouvoirs pour Durin, Venti, Klee, Albedo, Mona, Razor, Fischl et Sucrose.
  • Nouveaux événements, dont un sur le thème de l'hiver.
  • Mise à jour pour le mode de jeu Paradisia milliastral :
    • Nouveau centre de préfabriqués.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rendez-vous donc le 3 décembre 2025 pour découvrir la version Luna III de Genshin Impact. En guise de conclusion, rappelons que le titre d'HoYoverse est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, mais aussi sur Xbox Series, PC et iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Genshin Impact : Livestream de la version 7.1, date et heure de l'événement
Genshin Impact 07 septembre 2026

Genshin Impact : Livestream de la version 7.1, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 7.1 de Genshin Impact.
Genshin Impact : Codes d'échange (Septembre 2026)
Genshin Impact 30 août 2026

Genshin Impact : Codes d'échange (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Genshin Impact, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Genshin Impact Version 7.0 : Date et personnages des bannières de la phase 2
Genshin Impact 27 août 2026

Genshin Impact Version 7.0 : Date et personnages des bannières de la phase 2

La date de sortie des prochaines bannières de la version 7.0 de Genshin Impact est désormais connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.

commentaire (0)