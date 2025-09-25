Genshin Impact Version Luna I : Date et personnages des bannières de la phase 2

La date de sortie des prochaines bannières de la version Luna I de Genshin Impact est désormais connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.
Comme toujours, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur Genshin Impact
, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs, la version Luna I s'apprête à accueillir de toute nouvelles bannières
(personnages et armes) via les vœux.
Nous savons, à présent, à quelle date les prochaines bannières de la version Luna I (phase 2) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que les joueurs pourront essayer d'obtenir
.
Date et personnages des bannières de la version Luna I (phase 2) de Genshin Impact
Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, ainsi qu'un article sur le site officiel, nous avons appris que les prochaines bannières de la version Luna I, c'est-à-dire celles de la phase 2/partie 2, se rendront disponibles le 30 juillet 2025
. De ce fait, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront tenter d'obtenir les personnages suivants
:
En ce qui concerne les armes, voici la bannière prévue pour la phase 2 de la version Luna I de Genshin Impact
- Personnages de la bannière/vœux « Lumière solitaire en visite nocturne » :
- Flins - 5 ★, Électro.
- Aino - 4 ★, Hydro.
- Sucrose - 4 ★, Anémo.
- Dori - 4 ★, Électro.
- Personnages de la bannière/vœux « Discerneuse d'énigmes » :
- Yelan - 5 ★, Hydro.
- Aino - 4 ★, Hydro.
- Sucrose - 4 ★, Anémo.
- Dori - 4 ★, Électro.
:
- Armes de la bannière « Incarnation divine » :
- Ruines sanglantes - 5 ★, Arme d'hast.
- Simulacre d'eau - 5 ★, Arc.
- Rugissement du Lion - 4 ★, Épée à une main.
- Espadon de Favonius - 4 ★, Épée à deux mains.
- Lance de Favonius - 4 ★, Arme d'hast.
- Code de Favonius - 4 ★, Catalyseur.
- Arc rituel - 4 ★, Arc.
Pour conclure, rappelons que Genshin Impact
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox Series, PC, mais aussi sur appareils iOS/Android.
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