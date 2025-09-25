Genshin Impact Version Luna I : Date et personnages des bannières de la phase 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 septembre 2025 à 10h48
La date de sortie des prochaines bannières de la version Luna I de Genshin Impact est désormais connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.
Genshin Impact Version Luna I : Date et personnages des bannières de la phase 2
Comme toujours, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur Genshin Impact, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs, la version Luna I s'apprête à accueillir de toute nouvelles bannières (personnages et armes) via les vœux.

Nous savons, à présent, à quelle date les prochaines bannières de la version Luna I (phase 2) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que les joueurs pourront essayer d'obtenir.

Date et personnages des bannières de la version Luna I (phase 2) de Genshin Impact

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Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, ainsi qu'un article sur le site officiel, nous avons appris que les prochaines bannières de la version Luna I, c'est-à-dire celles de la phase 2/partie 2, se rendront disponibles le 30 juillet 2025. De ce fait, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront tenter d'obtenir les personnages suivants
  • Personnages de la bannière/vœux « Lumière solitaire en visite nocturne » :
    • Flins - 5 ★, Électro.
    • Aino - 4 ★, Hydro.
    • Sucrose - 4 ★, Anémo.
    • Dori - 4 ★, Électro.
  • Personnages de la bannière/vœux « Discerneuse d'énigmes » : 
    • Yelan - 5 ★, Hydro.
    • Aino - 4 ★, Hydro.
    • Sucrose - 4 ★, Anémo.
    • Dori - 4 ★, Électro.
En ce qui concerne les armes, voici la bannière prévue pour la phase 2 de la version Luna I de Genshin Impact :
  • Armes de la bannière « Incarnation divine » : 
    • Ruines sanglantes - 5 ★, Arme d'hast.
    • Simulacre d'eau - 5 ★, Arc.
    • Rugissement du Lion - 4 ★, Épée à une main.
    • Espadon de Favonius - 4 ★, Épée à deux mains.
    • Lance de Favonius - 4 ★, Arme d'hast.
    • Code de Favonius - 4 ★, Catalyseur.
    • Arc rituel - 4 ★, Arc.

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