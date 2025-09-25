Genshin Impact Version Luna I : Date et personnages des bannières de la phase 2

La date de sortie des prochaines bannières de la version Luna I de Genshin Impact est désormais connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.

Date et personnages des bannières de la version Luna I (phase 2) de Genshin Impact

Personnages de la bannière/vœux « Lumière solitaire en visite nocturne » : Flins - 5 ★, Électro. Aino - 4 ★, Hydro. Sucrose - 4 ★, Anémo. Dori - 4 ★, Électro.

Personnages de la bannière/vœux « Discerneuse d'énigmes » : Yelan - 5 ★, Hydro. Aino - 4 ★, Hydro. Sucrose - 4 ★, Anémo. Dori - 4 ★, Électro.



Aperçu des vœux événements de la version Luna I - Partie II#GenshinLunaI #GenshinImpact #Flins #Yelan



Cher voyageur/Chère voyageuse, les vœux événements « Lumière solitaire en visite nocturne », « Discerneuse d'énigmes » et « Incarnation divine » seront disponibles le 30… pic.twitter.com/WakSOnqu8q — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) September 25, 2025

Armes de la bannière « Incarnation divine » : Ruines sanglantes - 5 ★, Arme d'hast. Simulacre d'eau - 5 ★, Arc. Rugissement du Lion - 4 ★, Épée à une main. Espadon de Favonius - 4 ★, Épée à deux mains. Lance de Favonius - 4 ★, Arme d'hast. Code de Favonius - 4 ★, Catalyseur. Arc rituel - 4 ★, Arc.



Comme toujours, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs,(personnages et armes) via les vœux.Nous savons, à présent,Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, ainsi qu'un article sur le site officiel, nous avons appris que. De ce fait,Pour conclure, rappelons queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox Series, PC, mais aussi sur appareils iOS/Android.