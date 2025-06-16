Genshin Impact Version 5.7 : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version 5.7 sur Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.

À quelle heure sort la version 5.7 de Genshin Impact ?







Prétéléchargement de la version 5.7 de Genshin Impact

Annonce de la mise à jour de version 5.7#GenshinImpact #GenshinImpact5ꓸ7



Chers voyageurs,

La mise en maintenance de nos serveurs dans le cadre de la mise à jour vers une nouvelle version du jeu est prévue pour le 2025/06/18 06:00 (UTC+8). Vous ne pourrez pas vous connecter à… pic.twitter.com/uDPopFtAw0 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) June 16, 2025

, qui est baptisée « L'espace-temps qui est vôtre », arrive bientôt sur. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandentet donc quand il sera possible de la découvrir.Comme annoncé lors du livestream/programme spécial du 6 juin dernier, la date de sortie deest fixée au 18 juin 2025. La maintenance débutera aux alentours de 00h (heure française). Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront pas se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures.En ce qui concerne, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, selon les informations partagées par HoYoverse. De ce fait,À propos de, nous savons que celle-ci introduira de nouveaux personnages jouables via les bannières/vœux, de nouveaux événements mais aussi de nouvelles quêtes. Comme toujours, nous pouvons également nous attendre à diverses optimisations et corrections.Comme indiqué sur le site officiel du jeu,. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses, notamment celles et ceux qui ont une petite connexion internet.Rendez-vous donc le 18 juin 2025 pour découvrir le contenu apporté par. Pour conclure, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est à retrouver sur PC, appareils iOS/ Android mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series.