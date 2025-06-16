Genshin Impact Version 5.7 : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version 5.7 sur Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.
La version 5.7
, qui est baptisée « L'espace-temps qui est vôtre », arrive bientôt sur Genshin Impact
. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est l'heure de sortie de la version 5.7, en France, de Genshin Impact
et donc quand il sera possible de la découvrir.
À quelle heure sort la version 5.7 de Genshin Impact ?
Comme annoncé lors du livestream/programme spécial du 6 juin dernier, la date de sortie de la version 5.7 de Genshin Impact
est fixée au 18 juin 2025. La maintenance débutera aux alentours de 00h (heure française). Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront pas se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures.
En ce qui concerne la version 5.7 de Genshin Impact
, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, selon les informations partagées par HoYoverse. De ce fait, les serveurs devraient normalement rouvrir aux alentours de 5h (heure française), le 18 juin 2025, si tout se passe bien et Genshin Impact sera, dès lors, de nouveau jouable
.
À propos de la version 5.7 de Genshin Impact
, nous savons que celle-ci introduira de nouveaux personnages jouables via les bannières/vœux, de nouveaux événements mais aussi de nouvelles quêtes. Comme toujours, nous pouvons également nous attendre à diverses optimisations et corrections.
Prétéléchargement de la version 5.7 de Genshin Impact
Comme indiqué sur le site officiel du jeu, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger la version 5.7 de Genshin Impact, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series
. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses, notamment celles et ceux qui ont une petite connexion internet.
Rendez-vous donc le 18 juin 2025 pour découvrir le contenu apporté par la version 5.7 sur Genshin Impact
. Pour conclure, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est à retrouver sur PC, appareils iOS/ Android mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series.
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