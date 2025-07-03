Genshin Impact Version 5.7 : Date et personnages des bannières de la phase 2

La date de sortie des prochaines bannières de la version 5.7 de Genshin Impact est à présent connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.

Date et personnages des bannières de la version 5.7 (Phase 2) de Genshin Impact

Personnages de la bannière/vœux « Embrasement du feu ancien » : Mavuika - 5 ★, Pyro. Iansan - 4 ★, Électro. Yaoyao - 4 ★, Dendro. Xiangling - 4 ★, Pyro.

Personnages de la bannière/vœux « Essence ambrosiale » : Émilie - 5 ★, Dendro. Iansan - 4 ★, Électro. Yaoyao - 4 ★, Dendro. Xiangling - 4 ★, Pyro.



Aperçu des vœux événements de la version 5.7 - Partie II #GenshinImpact #GenshinImpact5ꓸ7



Chers voyageurs, les vœux événements « Embrasement du feu ancien », « Essence ambrosiale » et « Incarnation divine » seront disponibles le 8 juillet !



Pour plus de détails :… pic.twitter.com/sdpVwApMZ7 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) July 3, 2025

Armes de la bannière « Incarnation divine » : Mille soleils brûlants - 5 ★, Épée à deux mains. Élégie de Lumidouce - 5 ★, Arme d'hast. Flûte - 4 ★, Épée à une main. Fluorescence - 4 ★, Épée à deux mains. Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast. Mémoires de rituels - 4 ★, Catalyseur. Arc rouillé - 4 ★, Arc.



Comme toujours, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs,Nous savons, désormais,Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'un article sur le site officiel, nous avons appris que. De ce fait,En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox Series, PC mais aussi sur appareils iOS/Android.