Genshin Impact Version 5.7 : Date et personnages des bannières de la phase 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 juillet 2025 à 10h50
La date de sortie des prochaines bannières de la version 5.7 de Genshin Impact est à présent connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.
Genshin Impact Version 5.7 : Date et personnages des bannières de la phase 2
Comme toujours, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur Genshin Impact, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs, la version 5.7 s'apprête à accueillir de toutes nouvelles bannières (personnages et armes) via les vœux.

Nous savons, désormais, à quelle date les prochaines bannières de la version 5.7 (phase 2) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que les joueurs pourront essayer d'obtenir.

Date et personnages des bannières de la version 5.7 (Phase 2) de Genshin Impact

genshin-impact-visuel
Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'un article sur le site officiel, nous avons appris que les prochaines bannières de la version 5.7, c'est-à-dire celles de la phase 2/partie 2, se rendront disponibles le 8 juillet 2025. De ce fait, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront tenter d'obtenir les personnages suivants
  • Personnages de la bannière/vœux « Embrasement du feu ancien » :
    • Mavuika - 5 ★, Pyro.
    • Iansan - 4 ★, Électro.
    • Yaoyao - 4 ★, Dendro.
    • Xiangling - 4 ★, Pyro.
  • Personnages de la bannière/vœux « Essence ambrosiale » :
    • Émilie - 5 ★, Dendro.
    • Iansan - 4 ★, Électro.
    • Yaoyao - 4 ★, Dendro.
    • Xiangling - 4 ★, Pyro.
En ce qui concerne les armes, voici la bannière prévue pour la phase 2 de la version 5.6 de Genshin Impact
  • Armes de la bannière « Incarnation divine » :
    • Mille soleils brûlants - 5 ★, Épée à deux mains.
    • Élégie de Lumidouce - 5 ★, Arme d'hast.
    • Flûte - 4 ★, Épée à une main.
    • Fluorescence - 4 ★, Épée à deux mains.
    • Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast.
    • Mémoires de rituels - 4 ★, Catalyseur.
    • Arc rouillé - 4 ★, Arc.
Miniature vidéo

En guise de conclusion, rappelons que Genshin Impact est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox Series, PC mais aussi sur appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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