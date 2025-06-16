Genshin Impact Version 5.7 : Date et personnages des bannières de la phase 1

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 juin 2025 à 14h24
La date de sortie de la version 5.7 de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir, avec la phase 1 de la version 5.7, sur Genshin Impact.
Genshin Impact Version 5.7 : Date et personnages des bannières de la phase 1
Comme vous le savez, la version 5.7 arrive prochainement sur Genshin Impact, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutes nouvelles bannières, via les vœux, seront proposées au lancement de cette nouvelle version.

D'ailleurs, nous savons à quelle date les premières bannières de la version 5.7 (phase 1) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra essayer d'obtenir à ce moment-là.

Date des premières bannières de la version 5.7 de Genshin Impact et personnages/armes proposés

Via une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont annoncé que les bannières de lancement de la version 5.7, donc celles de la phase 1, seront disponibles le 18 juin 2025. À cette date, les joueurs et les joueuses pourront tenter d'obtenir, via les vœux, les personnages jouables suivants :
  • Personnages de la bannière/vœux « Avènement de l'étoile du néant » :
    • Skirk - 5 ★, Cryo.
    • Dahlia - 4 ★, Hydro.
    • Candace - 4 ★, Hydro.
    • Diona - 4 ★, Cryo.
  • Personnages de la bannière/vœux « Retour de la sublimée » :
    • Shenhe - 5 ★, Cryo.
    • Dahlia - 4 ★, Hydro.
    • Candace - 4 ★, Hydro.
    • Diona - 4 ★, Cryo.
En ce qui concerne les armes, voici la bannière prévue pour la phase 1 de la version 5.7 de Genshin Impact
  • Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » :
    • Éclazur - 5 ★, Épée à une main.
    • Étouffeur de calamités - 5 ★, Arme d'hast.
    • Clair de lune de Xiphos - 4 ★, Épée à une main.
    • Aigue-marine de Makhaira - 4 ★, Épée à deux mains.
    • Étoile du soir errante - 4 ★, Catalyseur.
    • Lance de Favonius - 4 ★, Arme d'hast.
    • Arc rituel - 4 ★, Arc.
Miniature vidéo

Pour conclure, rappelons que Genshin Impact est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5 mais aussi sur Xbox Series et appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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