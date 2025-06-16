Genshin Impact Version 5.7 : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version 5.7 de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir, avec la phase 1 de la version 5.7, sur Genshin Impact.

Date des premières bannières de la version 5.7 de Genshin Impact et personnages/armes proposés

Personnages de la bannière/vœux « Avènement de l'étoile du néant » : Skirk - 5 ★, Cryo. Dahlia - 4 ★, Hydro. Candace - 4 ★, Hydro. Diona - 4 ★, Cryo.

Personnages de la bannière/vœux « Retour de la sublimée » : Shenhe - 5 ★, Cryo. Dahlia - 4 ★, Hydro. Candace - 4 ★, Hydro. Diona - 4 ★, Cryo.



Aperçu des vœux événements de la version 5.7 - Partie I#GenshinImpact #GenshinImpact5ꓸ7



Chers voyageurs, les vœux événements « Avènement de l'étoile du néant », « Retour de la sublimée » et « Incarnation divine » seront disponibles le 18 juin !



Pour plus de détails :… pic.twitter.com/uB0V41Lmwl — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) June 16, 2025

Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Éclazur - 5 ★, Épée à une main. Étouffeur de calamités - 5 ★, Arme d'hast. Clair de lune de Xiphos - 4 ★, Épée à une main. Aigue-marine de Makhaira - 4 ★, Épée à deux mains. Étoile du soir errante - 4 ★, Catalyseur. Lance de Favonius - 4 ★, Arme d'hast. Arc rituel - 4 ★, Arc.



Comme vous le savez,arrive prochainement sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutesD'ailleurs, nous savonsVia une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont annoncé que. À cette date,En ce qui concernePour conclure, rappelons queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5 mais aussi sur Xbox Series et appareils iOS/Android.