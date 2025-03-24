Genshin Impact Version 5.5 : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version 5.5 sur Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.

À quelle heure sort la version 5.5 de Genshin Impact ?







Prétéléchargement de la version 5.5 de Genshin Impact

Annonce de la mise à jour de version 5.5



Chers voyageurs,

La mise en maintenance de nos serveurs dans le cadre de la mise à jour vers une nouvelle version du jeu est prévue pour le 2025/03/26 06:00 (UTC+8).

Pour plus de détails : https://t.co/eCZd7kFsRJ#GenshinImpact pic.twitter.com/oU4NG6pAJz — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) March 24, 2025

, qui est baptisée « Jour du retour des flammes », arrive bientôt sur. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandentet donc quand il sera possible de la découvrir.Comme précisé lors du livestream/programme spécial du 14 mars dernier, la date de sortie deest fixée au 26 mars 2025. La maintenance débutera aux alentours de 23h (heure française), la veille. Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront pas se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures. En ce qui concerne, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, d'après les informations partagées par HoYoverse. De ce fait,À propos de, nous savons que celle-ci introduira de nouveaux personnages via les bannières/vœux, de nouveaux événements ainsi qu'une nouvelle zone et une nouvelle tribu. Sans oublier, comme vous vous en doutez, diverses optimisations et corrections.Comme indiqué sur le site officiel du jeu,. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses, notamment celles et ceux qui ont une petite connexion internet.Rendez-vous donc le 26 mars 2025 pour découvrir le contenu apporté par. En guise de conclusion, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est à retrouver sur PC, appareils iOS/Android mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series.