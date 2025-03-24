Genshin Impact Version 5.5 : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version 5.5 sur Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.
La version 5.5
, qui est baptisée « Jour du retour des flammes », arrive bientôt sur Genshin Impact
. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est l'heure de sortie de la version 5.5, en France, de Genshin Impact
et donc quand il sera possible de la découvrir.
À quelle heure sort la version 5.5 de Genshin Impact ?
Comme précisé lors du livestream/programme spécial du 14 mars dernier, la date de sortie de la version 5.5 de Genshin Impact
est fixée au 26 mars 2025. La maintenance débutera aux alentours de 23h (heure française), la veille. Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront pas se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures. En ce qui concerne la version 5.5
, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, d'après les informations partagées par HoYoverse. De ce fait, les serveurs devraient normalement rouvrir aux alentours de 4h (heure française), le 26 mars 2025, si tout se passe bien et Genshin Impact sera, dès lors, de nouveau jouable
.
À propos de la version 5.5
, nous savons que celle-ci introduira de nouveaux personnages via les bannières/vœux, de nouveaux événements ainsi qu'une nouvelle zone et une nouvelle tribu. Sans oublier, comme vous vous en doutez, diverses optimisations et corrections.
Prétéléchargement de la version 5.5 de Genshin Impact
Comme indiqué sur le site officiel du jeu, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger la version 5.5 de Genshin Impact, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation
. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses, notamment celles et ceux qui ont une petite connexion internet.
Rendez-vous donc le 26 mars 2025 pour découvrir le contenu apporté par la version 5.5 sur Genshin Impact
. En guise de conclusion, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est à retrouver sur PC, appareils iOS/Android mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series.
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