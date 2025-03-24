Genshin Impact Version 5.5 : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version 5.5 de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir, avec la phase 1 de la version 5.5, sur Genshin Impact.

Date des premières bannières de la version 5.5 de Genshin Impact et personnages/armes proposés

Personnages de la bannière/vœux « Cornucopia de la discorde » : Varesa - 5 ★, Électro. Iansan - 4 ★, Électro. Chevreuse - 4 ★, Pyro. Gaming - 4 ★, Pyro.

Personnages de la bannière/vœux « La grue s'envole vers les cieux » : Xianyun - 5 ★, Anémo. Iansan - 4 ★ , Électro. Chevreuse - 4 ★, Pyro. Gaming - 4 ★, Pyro.



Cher voyageur/Chère voyageuse, les vœux événements « Cornucopia de la discorde », « La grue s'envole vers les cieux » et « Incarnation divine » seront disponibles le 26 mars !

Pour plus de détails : https://t.co/WGdNFVAwRV#GenshinImpact #GenshinImpact5ꓸ5 pic.twitter.com/TskEkya63Q — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) March 24, 2025

Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Notions colorées - 5 ★, Catalyseur. Écho de la grue - 5 ★, Catalyseur. Os robuste - 4 ★, Épée à une main. Crochet fructueux - 4 ★, Épée à deux mains. Clou soutenant les montagnes - 4 ★, Arme d'hast. Tourbillon sur les vagues - 4 ★, Catalyseur. Plumard de fleurs - 4 ★, Arc.



Comme vous le savez,arrive prochainement sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutesD'ailleurs, nous savonsVia une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont annoncé que. À cette date,En ce qui concerneEn conclusion, rappelons queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5 ainsi que sur Xbox Series et appareils iOS/Android.