Genshin Impact Version 5.5 : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version 5.5 de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir, avec la phase 1 de la version 5.5, sur Genshin Impact.
Comme vous le savez, la version 5.5
arrive prochainement sur Genshin Impact
, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutes nouvelles bannières, via les vœux, seront proposées au lancement de cette nouvelle version
.
D'ailleurs, nous savons à quelle date les premières bannières de la version 5.5 (phase 1) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra tenter d'obtenir à ce moment-là
.
Date des premières bannières de la version 5.5 de Genshin Impact et personnages/armes proposés
Via une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont annoncé que les bannières de lancement de la version 5.5, donc celles de la phase 1, seront disponibles le 26 mars 2025
. À cette date, les joueurs et les joueuses pourront essayer d'obtenir, via les vœux, les personnages jouables suivants
:
- Personnages de la bannière/vœux « Cornucopia de la discorde » :
- Varesa - 5 ★, Électro.
- Iansan - 4 ★, Électro.
- Chevreuse - 4 ★, Pyro.
- Gaming - 4 ★, Pyro.
- Personnages de la bannière/vœux « La grue s'envole vers les cieux » :
- Xianyun - 5 ★, Anémo.
- Iansan - 4 ★ , Électro.
- Chevreuse - 4 ★, Pyro.
- Gaming - 4 ★, Pyro.
En ce qui concerne les armes, voici la bannière prévue pour la phase 1 de la version 5.5 de Genshin Impact
:
- Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » :
- Notions colorées - 5 ★, Catalyseur.
- Écho de la grue - 5 ★, Catalyseur.
- Os robuste - 4 ★, Épée à une main.
- Crochet fructueux - 4 ★, Épée à deux mains.
- Clou soutenant les montagnes - 4 ★, Arme d'hast.
- Tourbillon sur les vagues - 4 ★, Catalyseur.
- Plumard de fleurs - 4 ★, Arc.
En conclusion, rappelons que Genshin Impact
est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5 ainsi que sur Xbox Series et appareils iOS/Android.
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