Genshin Impact Version 5.5 : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a présenté, il y a peu de temps, la version 5.5, qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que son contenu.

Quand sort la version 5.5 sur Genshin Impact ?

Aperçu des nouveautés introduites par la version 5.5 de Genshin Impact

Nouvelle zone : le Grand volcan de Tollan

Nouvelle tribu : le Collectif de l'abondance

Nouveau type de saurien : le tatankasaure

Nouveaux personnages jouables : Varesa - 5 ★, Électro et Iansan - 4 ★, Électro.

Nouveaux vœux : Phase 1 : Varesa, Iansan et Xyanyun Phase 2 : Xilonen et Venti

Nouvel événement saisonnier : Tournoi de la gloire en floraison

Nouveau boss : la Statue de dragon de lave

Nouvelles optimisations







Pendant le livestream/programme spécial du 14 mars 2025, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté, baptisée « Jour du retour des flammes », qui débarque prochainement sur. Comme toujours, lors de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont dévoiléComme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses deattendent avec une certaine impatience la prochaine mise à jour, qui apportera, cette fois-ci,. Ainsi, la communauté se demande naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux jeu d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 14 mars 2025, nous possédons la réponse.. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.Dès que l'heure de sortie deaura été dévoilée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Le contenu dea, comme dit précédemment, été dévoilé lors de cette présentation. De ce fait, et sans plus tarder, voiciRendez-vous donc le 26 mars 2025 pour découvrir. Rappelons, pour conclure, que le titre est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox Series mais aussi sur PC et appareils iOS/Android.