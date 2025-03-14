Genshin Impact Version 5.5 : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a présenté, il y a peu de temps, la version 5.5, qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que son contenu.
Pendant le livestream/programme spécial du 14 mars 2025, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté la version 5.5
, baptisée « Jour du retour des flammes », qui débarque prochainement sur Genshin Impact
. Comme toujours, lors de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont dévoilé des informations à propos du contenu de cette nouvelle version, soit la 5.5, ainsi que sa date de sortie sur Genshin Impact
.
Quand sort la version 5.5 sur Genshin Impact ?
Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact
attendent avec une certaine impatience la prochaine mise à jour, qui apportera, cette fois-ci, la version 5.5
. Ainsi, la communauté se demande naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux jeu d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 14 mars 2025, nous possédons la réponse. La date de sortie de la version 5.5 de Genshin Impact est fixée au 26 mars 2025
. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.
Dès que l'heure de sortie de la version 5.5 de Genshin Impact
aura été dévoilée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Aperçu des nouveautés introduites par la version 5.5 de Genshin Impact
Le contenu de la version 5.5 de Genshin Impact
a, comme dit précédemment, été dévoilé lors de cette présentation. De ce fait, et sans plus tarder, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version 5.5, sur Genshin Impact
:
- Nouvelle zone : le Grand volcan de Tollan
- Nouvelle tribu : le Collectif de l'abondance
- Nouveau type de saurien : le tatankasaure
- Nouveaux personnages jouables : Varesa - 5 ★, Électro et Iansan - 4 ★, Électro.
- Nouveaux vœux :
- Phase 1 : Varesa, Iansan et Xyanyun
- Phase 2 : Xilonen et Venti
- Nouvel événement saisonnier : Tournoi de la gloire en floraison
- Nouveau boss : la Statue de dragon de lave
- Nouvelles optimisations
Rendez-vous donc le 26 mars 2025 pour découvrir la version 5.5 de Genshin Impact
. Rappelons, pour conclure, que le titre est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox Series mais aussi sur PC et appareils iOS/Android.
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