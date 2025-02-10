Genshin Impact Version 5.4 : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version 5.4 de Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.
La version 5.4
, qui est nommée « Clair de lune en rêve », arrive dans très peu de dans sur Genshin Impact
. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. De ce fait, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est l'heure de sortie de la version 5.4, en France, de Genshin Impact
et donc quand il sera possible de la découvrir.
À quelle heure sort la version 5.4 de Genshin Impact ?
Comme indiqué lors du livestream/programme spécial du 24 janvier dernier, la date de sortie de la version 5.4 de Genshin Impact
est fixée au 12 février 2025. La maintenance débutera aux alentours de 23h (heure française), la veille. Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront pas se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures. À propos de la version 5.4
, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, selon les informations partagées par HoYoverse. De ce fait, les serveurs devraient normalement rouvrir aux alentours de 4h (heure française) le 12 février 2025, si tout se passe bien et Genshin Impact sera, dès lors, de nouveau jouable
.
En ce qui concerne la version 5.4
, nous savons que celle-ci introduira de nouveaux personnages jouables via les bannières/vœux, de nouveaux événements ainsi que plusieurs mini-jeux pour diversifier l'expérience. Sans oublier, comme vous vous en doutez, diverses optimisations et corrections comme lors de chaque mise à jour.
Prétéléchargement de la version 5.4 de Genshin Impact
Comme annoncé sur le site officiel du jeu, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger la version 5.4 de Genshin Impact, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation
. Cette nouvelle devrait ravir la communauté, notamment celles et ceux qui ont une petite connexion internet.
Rendez-vous donc le 12 février 2025 pour découvrir le contenu introduit par la version 5.4 sur Genshin Impact
. Pour conclure, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est disponible sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox depuis peu de temps. Concernant la version Nintendo Switch
, nous avons le droit à un silence radio.
commentaire (0)