Genshin Impact Version 5.4 : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 février 2025 à 14h30
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version 5.4 de Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.
Genshin Impact Version 5.4 : Heure de sortie et prétéléchargement en France
La version 5.4, qui est nommée « Clair de lune en rêve », arrive dans très peu de dans sur Genshin Impact. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. De ce fait, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est l'heure de sortie de la version 5.4, en France, de Genshin Impact et donc quand il sera possible de la découvrir.

À quelle heure sort la version 5.4 de Genshin Impact ? 

Comme indiqué lors du livestream/programme spécial du 24 janvier dernier, la date de sortie de la version 5.4 de Genshin Impact est fixée au 12 février 2025. La maintenance débutera aux alentours de 23h (heure française), la veille. Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront pas se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures. À propos de la version 5.4, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, selon les informations partagées par HoYoverse. De ce fait, les serveurs devraient normalement rouvrir aux alentours de 4h (heure française) le 12 février 2025, si tout se passe bien et Genshin Impact sera, dès lors, de nouveau jouable.

Miniature vidéo

En ce qui concerne la version 5.4, nous savons que celle-ci introduira de nouveaux personnages jouables via les bannières/vœux, de nouveaux événements ainsi que plusieurs mini-jeux pour diversifier l'expérience. Sans oublier, comme vous vous en doutez, diverses optimisations et corrections comme lors de chaque mise à jour.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Prétéléchargement de la version 5.4 de Genshin Impact

Comme annoncé sur le site officiel du jeu, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger la version 5.4 de Genshin Impact, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation. Cette nouvelle devrait ravir la communauté, notamment celles et ceux qui ont une petite connexion internet.
Rendez-vous donc le 12 février 2025 pour découvrir le contenu introduit par la version 5.4 sur Genshin Impact. Pour conclure, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est disponible sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox depuis peu de temps. Concernant la version Nintendo Switch, nous avons le droit à un silence radio.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Genshin Impact Version 7.1 : Date de sortie et nouveautés
Genshin Impact 14 septembre 2026

Genshin Impact Version 7.1 : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a présenté, il y a peu de temps, la version 7.1, qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Voici sa date de sortie ainsi que des informations sur son contenu.
Genshin Impact : Livestream de la version 7.1, date et heure de l'événement
Genshin Impact 07 septembre 2026

Genshin Impact : Livestream de la version 7.1, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 7.1 de Genshin Impact.
Genshin Impact : Codes d'échange (Septembre 2026)
Genshin Impact 30 août 2026

Genshin Impact : Codes d'échange (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Genshin Impact, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !

commentaire (0)