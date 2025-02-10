Genshin Impact Version 5.4 : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Annonce de la mise à jour de version 5.4



Chers voyageurs,

La mise en maintenance de nos serveurs dans le cadre de la mise à jour vers une nouvelle version du jeu est prévue pour le 2025/02/12 06:00 (UTC+8).



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