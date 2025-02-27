Genshin Impact Version 5.4 : Date et personnages des bannières de la phase 2

La date d'arrivée des prochaines bannières de la phase 5.4 de Genshin Impact est désormais connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.

Date et personnages des bannières de la version 5.4 (phase 2) de Genshin Impact

Personnages de la bannière/vœux « Destin tumultueux » : Wriothesley - 5 ★, Cryo. Charlotte - 4 ★, Cryo. Chongyun - 4 ★, Cryo. Mika - 4 ★, Cryo.

Personnages de la bannière/vœux « Chant de toutes les eaux » : Furina - 5 ★, Hydro. Charlotte - 4 ★, Cryo. Chongyun - 4 ★, Cryo. Mika - 4 ★, Cryo.



Aperçu des vœux événements de la version 5.4 - Partie II

Chers voyageurs, les vœux événements « Chant de toutes les eaux », « Destin tumultueux » et « Incarnation divine » seront disponibles le 4 mars !

Pour plus de détails : https://t.co/IXfzCD5qRO#GenshinImpact pic.twitter.com/ioQKJTbawP — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) February 27, 2025

Armes de la bannière/vœux « Incantation divine » : Splendeur des eaux calmes - 5 ★, Épée à une main. Supervision de trésorerie - 5 ★, Catalyseur. Épée de Favonius - 4 ★, Épée à une main. Espadon rituel - 4 ★, Épée à deux mains. Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast. Mémoires de rituels - 4 ★, Catalyseur. Arc rouillé - 4 ★, Arc.



Comme à l'accoutumée, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs,Nous savons, à présent,Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu mais aussi un article sur le site officiel, nous avons appris que. De ce fait, à cette date,, à savoir :En ce qui concerneRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.