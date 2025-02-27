Genshin Impact Version 5.4 : Date et personnages des bannières de la phase 2

La date d'arrivée des prochaines bannières de la phase 5.4 de Genshin Impact est désormais connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.
Comme à l'accoutumée, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur Genshin Impact
, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs, la version 5.4 est sur le point d'accueillir de toutes nouvelles bannières (personnages et armes) via les vœux
.
Nous savons, à présent, à quelle date les prochaines bannières de la version 5.4 (phase 2) se rendront disponibles sur Genshin Impact mais aussi quels sont les personnages et armes que les joueurs pourront essayer d'obtenir
.
Date et personnages des bannières de la version 5.4 (phase 2) de Genshin Impact
Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu mais aussi un article sur le site officiel, nous avons appris que les prochaines bannières de la version 5.4, c'est-à-dire celles de la phase/partie 2, seront disponibles le 4 mars 2025 sur Genshin Impact
. De ce fait, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront tenter d'obtenir plusieurs personnages
, à savoir :
- Personnages de la bannière/vœux « Destin tumultueux » :
- Wriothesley - 5 ★, Cryo.
- Charlotte - 4 ★, Cryo.
- Chongyun - 4 ★, Cryo.
- Mika - 4 ★, Cryo.
- Personnages de la bannière/vœux « Chant de toutes les eaux » :
- Furina - 5 ★, Hydro.
- Charlotte - 4 ★, Cryo.
- Chongyun - 4 ★, Cryo.
- Mika - 4 ★, Cryo.
En ce qui concerne les armes, voici la bannière prévue pour la phase 2 de la version 5.4 de Genshin Impact
:
- Armes de la bannière/vœux « Incantation divine » :
- Splendeur des eaux calmes - 5 ★, Épée à une main.
- Supervision de trésorerie - 5 ★, Catalyseur.
- Épée de Favonius - 4 ★, Épée à une main.
- Espadon rituel - 4 ★, Épée à deux mains.
- Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast.
- Mémoires de rituels - 4 ★, Catalyseur.
- Arc rouillé - 4 ★, Arc.
Rappelons, en guise de conclusion, que Genshin Impact
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.
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