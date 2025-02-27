Genshin Impact Version 5.4 : Date et personnages des bannières de la phase 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 février 2025 à 12h10
La date d'arrivée des prochaines bannières de la phase 5.4 de Genshin Impact est désormais connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.
Genshin Impact Version 5.4 : Date et personnages des bannières de la phase 2
Comme à l'accoutumée, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur Genshin Impact, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs, la version 5.4 est sur le point d'accueillir de toutes nouvelles bannières (personnages et armes) via les vœux.

Nous savons, à présent, à quelle date les prochaines bannières de la version 5.4 (phase 2) se rendront disponibles sur Genshin Impact mais aussi quels sont les personnages et armes que les joueurs pourront essayer d'obtenir.

Date et personnages des bannières de la version 5.4 (phase 2) de Genshin Impact

Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu mais aussi un article sur le site officiel, nous avons appris que les prochaines bannières de la version 5.4, c'est-à-dire celles de la phase/partie 2, seront disponibles le 4 mars 2025 sur Genshin Impact. De ce fait, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront tenter d'obtenir plusieurs personnages, à savoir : 
  • Personnages de la bannière/vœux « Destin tumultueux » : 
    • Wriothesley - 5 ★, Cryo.
    • Charlotte - 4 ★, Cryo.
    • Chongyun - 4 ★, Cryo.
    • Mika - 4 ★, Cryo.
  • Personnages de la bannière/vœux « Chant de toutes les eaux » : 
    • Furina - 5 ★, Hydro.
    • Charlotte - 4 ★, Cryo.
    • Chongyun - 4 ★, Cryo.
    • Mika - 4 ★, Cryo.
En ce qui concerne les armes, voici la bannière prévue pour la phase 2 de la version 5.4 de Genshin Impact
  • Armes de la bannière/vœux « Incantation divine » : 
    • Splendeur des eaux calmes - 5 ★, Épée à une main.
    • Supervision de trésorerie - 5 ★, Catalyseur.
    • Épée de Favonius - 4 ★, Épée à une main.
    • Espadon rituel - 4 ★, Épée à deux mains.
    • Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast.
    • Mémoires de rituels - 4 ★, Catalyseur.
    • Arc rouillé - 4 ★, Arc.
Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Genshin Impact est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Genshin Impact : Codes d'échange (Octobre 2026)
Genshin Impact 29 septembre 2026

Genshin Impact : Codes d'échange (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Genshin Impact, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Genshin Impact : MàJ Version 7.1, patch notes et détails de la mise à jour
Genshin Impact 23 septembre 2026

Genshin Impact : MàJ Version 7.1, patch notes et détails de la mise à jour

Retrouvez le patch notes et les détails de la version 7.1 de Genshin Impact, déployée ce 23 septembre 2026, sur toutes les plateformes, ajoutant, comme toujours, son lot de contenu.
Genshin Impact Version 7.1 : Date et personnages des bannières de la phase 1
Genshin Impact 21 septembre 2026

Genshin Impact Version 7.1 : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version 7.1 de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version 7.1 de Genshin Impact.

commentaire (0)