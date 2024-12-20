Genshin Impact Version 5.3 : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a présenté, il y a peu de temps, la version 5.3 qui débarque prochainement sur Genshin Impact. Nous connaissons, désormais, sa date de sortie ainsi que son contenu.

Quand sort la version 5.3 de Genshin Impact ?

Aperçu des nouveautés introduites par la version 5.3 de Genshin Impact

Nouveaux personnages jouables : Mavuika (Archon Pyro) - 5 ★, Pyro. Citlali - 5 ★, Cryo. Lan Yan - 4 ★, Anémo.

Nouvelles quêtes, dont une d'Archons.

Festival des lanternes : De nombreuses récompenses sont à la clé : 1 600 primo-gemmes, nouveau planeur « Ailes des destins entremêlés » 10 pierres de la fatalité (connexion quotidienne), un personnage quatre étoiles de Liyue gratuit (en terminant le Festival des lanternes) et une nouvelle tenue pour Xiangling (en obtenant de la fièvre festive). Proposera des mini-jeux.

Une nouvelle tenue, soit « Cerises sous la neige », pour Hu Tao (à prix réduit dans la boutique, pour une durée limitée).

Deux nouveaux boss : « L'Érodé seigneur du feu primordial ». « Spiritoratrice excentrique isolée ».

De nouvelles fonctionnalités pour divers modes de jeu, notamment : Le jeu de rythme devient permanent.

Différentes optimisations, dont : Une augmentation pour la limite des artéfacts (2 100). Les boss réapparaîtront 5 secondes après avoir collecté leurs récompenses.









Au cours du livestream/programme spécial du 20 décembre 2024, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté, nommée « Ode à la résurrection incandescente », qui arrive bientôt sur. Comme à l'accoutumée, lors de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont dévoiléComme toujours, les joueurs et les joueuses deattendent avec une certaine impatience la prochaine mise à jour, qui apportera, cette fois-ci,. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le jeu à succès du studio HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 20 décembre 2024, nous possédons la réponse.. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.Dès que l'heure de sortie deaura été dévoilée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Comme indiqué ci-dessus, le contenu dea été révélé lors de cette présentation. De ce fait, et sans plus attendre, voiciRendez-vous donc le 1janvier 2025 pour découvrir tout le contenu de. Le titre est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation ainsi que sur PC, Xbox Series et appareils iOS/Android.