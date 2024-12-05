Genshin Impact Version 5.2 : Date et personnages des bannières de la phase 2

La date d'arrivée des prochaines bannières de la version 5.2 de Genshin Impact est à présent connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.

Date et personnages des bannières de la version 5.2 (phase 2) de Genshin Impact

Personnages de la bannière/vœux « Décret des profondeurs » : Neuvillette - 5 ★, Hydro. Shikanoin Heizou - 4 ★, Anémo. Fischl - 4 ★, Électro. Yaoyao - 4 ★, Dendro.

Personnages de la bannière/vœux « Monts et marché » : Zhongli - 5 ★, Géo. Shikanoin Heizou - 4 ★, Anémo. Fischl - 4 ★, Électro. Yaoyao - 4 ★, Dendro.







Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Tome du flux éternel - 5 ★, Catalyseur. Perceur prismatique - 5 ★, Arme d'hast. Valse nocturne - 4 ★, Arc. Épée de Favonius - 4 ★, Épée à une main. Espadon de Favonius - 4 ★, Épée à deux mains. Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast. Mémoires de rituels - 4 ★, Catalyseur.



Comme à l'accoutumée, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs,Nous savons, désormais, àGrâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'un article sur le site officiel, nous avons appris que. De ce fait, à cette date,, à savoir :En ce qui concerneRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.