Genshin Impact Version 5.2 : Date et personnages des bannières de la phase 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 décembre 2024 à 15h45
La date d'arrivée des prochaines bannières de la version 5.2 de Genshin Impact est à présent connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.
Genshin Impact Version 5.2 : Date et personnages des bannières de la phase 2
Comme à l'accoutumée, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur Genshin Impact, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs, la version 5.2 est sur le point d'accueillir de toutes nouvelles bannières (personnages et armes) via les vœux.

Nous savons, désormais, à quelle date les prochaines bannières de la version 5.2 (phase 2) se rendront disponibles sur Genshin Impact mais aussi quels sont les personnages et armes que les joueurs pourront tenter d'obtenir.

Date et personnages des bannières de la version 5.2 (phase 2) de Genshin Impact

Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'un article sur le site officiel, nous avons appris que les prochaines bannières de la version 5.2, c'est-à-dire celles de la phase/partie 2, seront disponibles le 10 décembre 2024 sur Genshin Impact. De ce fait, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront essayer d'obtenir plusieurs personnages, à savoir :
  • Personnages de la bannière/vœux « Décret des profondeurs » : 
    • Neuvillette - 5 ★, Hydro.
    • Shikanoin Heizou - 4 ★, Anémo.
    • Fischl - 4 ★, Électro.
    • Yaoyao - 4 ★, Dendro.
  • Personnages de la bannière/vœux « Monts et marché » : 
    • Zhongli - 5 ★, Géo.
    • Shikanoin Heizou - 4 ★, Anémo.
    • Fischl - 4 ★, Électro.
    • Yaoyao - 4 ★, Dendro.
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En ce qui concerne les armes, voici la bannière prévue pour la phase 2 de la version 5.2 de Genshin Impact
  • Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : 
    • Tome du flux éternel - 5 ★, Catalyseur.
    • Perceur prismatique - 5 ★, Arme d'hast.
    • Valse nocturne - 4 ★, Arc.
    • Épée de Favonius - 4 ★, Épée à une main.
    • Espadon de Favonius - 4 ★, Épée à deux mains.
    • Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast.
    • Mémoires de rituels - 4 ★, Catalyseur.
Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Genshin Impact est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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