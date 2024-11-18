Genshin Impact Version 5.2 : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version 5.2 de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir, avec la phase 1 de la version 5.2, sur Genshin Impact.

Date des premières bannières de la version 5.2 de Genshin Impact et personnages/armes proposées

Personnages de la bannière/vœux « Transpercement au sillage écarlate » : Chasca - 5 ★, Anémo. Ororon - 4 ★, Électro. Sucrose - 4 ★, Anémo. Barbara - 4 ★, Hydro.

Personnages de la bannière/vœux « L'artifice du clair-obscur » : Lyney - 5 ★, Pyro. Ororon - 4 ★, Électro. Sucrose - 4 ★, Anémo. Barbara - 4 ★, Hydro.







Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Plumage cramoisi du vautour astral - 5 ★, Arc. La première grande magie - 5 ★, Arc. Tourbillon sur les vagues - 4 ★, Catalyseur. Plumard de fleurs - 4 ★, Arc. Flûte - 4 ★, Épée à une main. Épée-horloge - 4 ★, Épée à deux mains. Lance de Favonius - 4 ★, Arme d'hast.



Comme vous le savez,arrive très bientôt sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutesD'ailleurs, nous savonsVia une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont annoncé queEn ce qui concerneRappelons, pour conclure, queest à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5 ainsi que sur appareils iOS/Android. Le titre arrive le 20 novembre 2024 sur Xbox Series et est free-to-play (gratuit).