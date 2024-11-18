Genshin Impact Version 5.2 : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version 5.2 de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir, avec la phase 1 de la version 5.2, sur Genshin Impact.
Comme vous le savez, la version 5.2
arrive très bientôt sur Genshin Impact
, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutes nouvelles bannières, via les vœux, seront proposées au lancement de cette nouvelle version
.
D'ailleurs, nous savons à quelle date les premières bannières de la version 5.2 (phase 1) se rendront disponibles sur Genshin Impact mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra tenter d'obtenir à ce moment-là
.
Date des premières bannières de la version 5.2 de Genshin Impact et personnages/armes proposées
Via une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont annoncé que les bannières de lancement de la version 5.2, donc celles de la phase 1, seront disponibles dès le 20 novembre 2024
. À cette date, les joueurs et les joueuses pourront essayer d'obtenir, via les vœux, les personnages jouables suivants
:
- Personnages de la bannière/vœux « Transpercement au sillage écarlate » :
- Chasca - 5 ★, Anémo.
- Ororon - 4 ★, Électro.
- Sucrose - 4 ★, Anémo.
- Barbara - 4 ★, Hydro.
- Personnages de la bannière/vœux « L'artifice du clair-obscur » :
- Lyney - 5 ★, Pyro.
- Ororon - 4 ★, Électro.
- Sucrose - 4 ★, Anémo.
- Barbara - 4 ★, Hydro.
En ce qui concerne les armes, voici la bannière prévue pour la phase 1 de la version 5.2 de Genshin Impact
:
- Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » :
- Plumage cramoisi du vautour astral - 5 ★, Arc.
- La première grande magie - 5 ★, Arc.
- Tourbillon sur les vagues - 4 ★, Catalyseur.
- Plumard de fleurs - 4 ★, Arc.
- Flûte - 4 ★, Épée à une main.
- Épée-horloge - 4 ★, Épée à deux mains.
- Lance de Favonius - 4 ★, Arme d'hast.
Rappelons, pour conclure, que Genshin Impact
est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5 ainsi que sur appareils iOS/Android. Le titre arrive le 20 novembre 2024 sur Xbox Series et est free-to-play (gratuit).
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