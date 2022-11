Genshin Impact Version 3.3 : Date de sortie et nouveautés

Quand sort la version 3.3 de Genshin Impact ?

Aperçu du contenu et nouveautés de la MàJ 3.3 de Genshin Impact

Ajout du jeu de cartes « Genius Invocation TCG » .

. Ajout de nouveaux personnages jouables , via des bannières : Phase 1 : Le Nomade (Scaramouche), Faruzan et Arataki Itto Phase 2 : Raiden Shogun et Kamisato Ayato.

, via des bannières : Nouvelle quête d'Archon .

. Plusieurs nouveaux événements et mini-jeux.

C'est au cours d'un livestream, diffusé le vendredi 25 novembre 2022, qu'HoYoverse (anciennement miHoYo) a présenté la version 3.3, nommée « Sens libérés et identité perdue », à venir sur. Durant l'événement, le studio de développement a partagéen ce qui concerneet surtoutsur le soft.Les joueurs et joueuses attendent avec impatience l'arrivée de la version 3.3 de Genshin Impact. Certains d'entre eux se demandent ainsi quand cette nouvelle mise à jour sera déployée sur le titre. Grâce au dernier livestream en date, soit celui du 25 novembre de cette année, nous connaissons désormais. Ainsi, nous pourrons découvrir, après une longue maintenance des serveurs Dès que'HoYoverse aura dévoilé l'heure exacte de sortie de la version 3.3 sur Genshin Impact, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés et nous vous dirons tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet.Comme à l'accoutumée, HoYoverse a profité de l'événement pour. Ainsi, voici un, apportées via la version 3.3 de Genshin Impact :Rendez-vous donc le 7 décembrepour découvrir tout cela sur les versions PC, PS4, PS5 et les appareils iOS et Android de Genshin Impact. N'hésitez pas également à profiter des nouveaux codes , pour récupérer quelques bonus sur Genshin Impact, comme des Primo-gemmes. Finalement, sachez que plusieurs guides sont disponibles dans nos colonnes et pourraient vous aider durant votre aventure.