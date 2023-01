Genshin Impact : Un trailer présente Yaoyao

Un trailer et des détails sur Yaoyao

Yaoyao



[Aptitudes]

Amas céleste de raphanus

Fait appel à « Yuegui lanceur », un mécanisme spécial créé par un certain Adepte pour aider Yaoyao à résoudre ses problèmes. En cas d'appui long, la compétence est déclenchée différemment.#Genshinlmpact pic.twitter.com/tcGIAPy1Ix — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) January 16, 2023

Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus qu'une petite poignée de jours à attendre avant de pouvoir découvrir la version 3.4 de. Comme vous le savez probablement déjà, cette mise à jour ajoutera, entre autres, de nouveaux personnages jouables : Alhaitham et Yaoyao.D'ailleurs, HoYoverse a, récemment, partagé, qui pourra être pull via les vœux dès la sortie de la version 3.4 sur Genshin Impact. La description de ce personnage, appartenant à la constellation Osmanthus, est la suivante : Yaoyao est « la plus jeune disciple de Flâne-Sentier, une « petite adulte » douce et attentionnée ». En outre, le studio de développement en charge du titre a partagé un trailer, donnant un aperçu de l'histoire de Yaoyao.Rappelons que Yaoyao est un, qui estaffilié à l'élément. Elle possède, bien évidemment, plusieurs attaques, dont l'aptitude « Amas céleste de raphanus » qui lui permet d'appeler un « Yuegui lanceur » ou encore celle intitulée « Coucher de lune de jade » invoquant plusieurs Yueguis infligeant des dégâts aux ennemis. Remarquons que celles-ci ont, notamment, été présentées via différentes publications sur le compte officiel Twitter du jeu.Au sujet de la version 3.4 de Genshin Impact, sachez que cette mise à jour introduira plusieurs nouveautés, notamment une quête d'histoire, des événements, des donjons, des monstres et une nouvelle zone. Le patch notes est, d'ailleurs, disponible.Rappelons, pour conclure, que Genshin Impact est à retrouver sur PC, PS4, PS5 ainsi que sur les appareils iOS et Android. Vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange