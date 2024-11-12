Genshin Impact révèle des détails sur la zone Ochkanatlan

HoYoverse a, récemment, partagé de plus amples informations à propos de la zone Ochkanatlan, arrivant avec la version 5.2 sur Genshin Impact.

Des détails à propos d'Ochkanatlan, arrivant avec la version 5.2 sur Genshin Impact

La légendaire terre interdite : Ochkanatlan



Depuis les hauteurs où est établi le Clan des fleurplumes, on peut apercevoir une cité ancienne enveloppée dans une mer de brume.



Pour plus de détails : https://t.co/mf0KhYN7PT#GenshinImpact pic.twitter.com/0TkFLKUmGU — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) November 12, 2024

Comme vous le savez probablement déjà,va accueillir la version 5.2 en ce mois de novembre 2024. Celle-ci introduira plusieurs nouveautés, dont, située dans la région de Natlan. D'ailleurs, les développeurs ont dévoilé, il y a très peu de temps,, afin de faire patienter les joueurs.Via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise ainsi qu'un article sur le site officiel, nous en apprenons un peu plus au sujet de. Comme dit précédemment, il s'agit d'une zone de la région de Natlan, qui est située au nord-ouest des terres du Clan des fleurplumes. D'après les informations partagées,est un endroit qui est corrompu par l'Abîme et surtout occupé par un « dragon diabolique ».Fort heureusement, les joueurs et les joueuses depourront compter sur diverses aides lors de leur exploration d'. Par exemple, le compagnon dénommé « Cocouik » nous permettra d'éradiquer la contamination abyssale et se montrera utile en cas de potentielle rencontre avec ledit dragon. En outre, au cours de leurs pérégrinations dans les ruines d', la communauté pourra « surmonter les obstacles » grâce aux compagnons sauriens. Rappelons, à ce propos, que la version 5.2 introduira les qucusaures, qui ont la capacité de planer sur de longues distances et à grande vitesse, ainsi que les iktomisaures, qui peuvent voir l'invisible grâce à leur vision extraordinaire.HoYoverse tease également une surprise en indiquant qu'un secret « se cache dans les cieux au-dessus de cet endroit. Si vous le découvrez, il pourrait bien vous révéler le véritable mystère de cette terre interdite... ».Dans tous les cas, pour arpenter, il va falloir patienter encore un peu. La date de sortie de la version 5.2 est fixée au 20 novembre 2024. Le titre débarque à cette date sur Xbox Series ainsi que dans le Game Pass. Autrement, rappelons queest actuellement disponible sur consoles PlayStation, PC ainsi que sur appareils iOS/Android.