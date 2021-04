Genshin Impact : Quand sort la version 1.5 ?

Quand arrivera la mise à jour 1.5 de Genshin Impact ?

Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Les joueurs de Genshin Impact en ont désormais l'habitude, toutes les six semaines environ,, ajoutant son lot de contenu au RPG développé par miHoYo. Après une version 1.4 un peu moins importante en termes de nouveautés,À l'heure où ces lignes sont écrites,. Mais en fonction des habitudes du studio chinois et des informations que nous avons en notre possession, il est aisé d'établirSachant que les mises à jour sont déployées toutes les six semaines ou presque, et que la dernière bannière devrait se terminer le 27 avril, nous pouvons largement penser queConcernant les nouveautés, il s'agit également d'informations non officielles, en fonction des fuites ayant eu lieu sur la toile ces derniers jours. Ainsi, les joueurs pourraient retrouver deux nouveaux personnages avec Eula (5 étoiles) et Yanfei (4 étoiles). Ce n'est évidemment pas tout, étant donné qu'une nouvelle région, nommée le Gouffre, serait aussi ajoutée, comme deux sets d'artéfacts, et potentiellement une nouvelle bannière centrée sur Zhongli.Nous devrions en savoir plus d'ici peu de temps, puisque miHoYo a pris pour habitude de teaser le contenu de ses mises à jour bien avant leur déploiement. Cet article sera donc mis à jour dès lors que de nouveaux détails seront communiqués.