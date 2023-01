Genshin Impact : Pupe graisseuse des sables, où et comment en trouver ?

Trouver de la Pupe graisseuse des sables sur Genshin Impact

Sur, il est impératif de partir en quête de minerais, produits et ressources. En effet, ces éléments servent, notamment, à élever ses personnages ou bien les armes de ces derniers. Dans ce sens, vous aurez probablement besoin de l'item. Ci-dessous, nous vous indiquonsLa, comme de nombreuses autres ressources, ne peut être collectée que dans une seule région de, soit Sumeru. Pour être plus précis, ce produit est disponible dans le Désert de Hadramaveth. Cet item est, notamment, demandé pour l'élévation de certains personnages (Alhaitham, pour ne citer qu'un exemple) et est décrit comme ceci : « On ne trouve ces carapaces séchées que dans les profondeurs du désert où les anguilles des sables se reproduisent. Leur surface solide est destinée à protéger les corps larvaires des anguilles le temps qu'elles s'acclimatent à l'environnement sec et chaud du désert ».Comme conseillé par le jeu, nous avons trouvé plusieurs fois de ladans les Tunnels des Wenuts. Pour vous rendre à cet endroit, nous vous conseillons de débloquer le point de téléportation « Tunnels des Wenuts ». En effet, une fois sur place, vous n'avez plus qu'à pénétrer dans les tunnels. En suivant le chemin creusé dans le sable, vous tomberez rapidement sur de la. Pour autant, faites attention, l'endroit est gardé par de nombreux ennemis.Autrement, vous pouvez vous rendre dans la zone « Sable des trois canaux ». Près du point de téléportation, vous pourrez ramasser de la, mais ce produit y est présent en très faible quantité, malheureusement. Il est donc préférable et plus intéressant de se rendre dans les Tunnels des Wenuts.Pour rappel,est à retrouver sur PS4, PS5, PC ainsi que sur les appareils iOS/Android. Sachez que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange