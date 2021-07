Genshin Impact propose des récompenses Prime Gaming

Contenu Prime Gaming Genshin Impact

60 primo-gemmes

8 leçons de héros

5 pizzas aux champignons

Comment récupérer le contenu Genshin Impact sur Prime Gaming ?

À l'instar de nombreux autres jeux,grâce au partenariat entre miHoYo et Amazon. Les joueurs de l'Action-RPG vont donc pouvoir récupérer de nombreuses choses pour leur progression gratuitement, comme des primo-gemmes.Effectivement, en plus des jeux gratuits offerts chaque mois, certains jeux proposent à leur communauté des récompenses. Pour le cas de, nous aurons principalement affaire à des primo-gemmes, mais aussi des leçons de héros et, de temps à autre, d'autres bonus tels que des pizzas aux champignons.Ci-dessous, vous allez pouvoir retrouver leActuellement, huit lots sont prévus, jusqu'à décembre 2021. Certains mois seront chargés, avec deux récompenses à récupérer. Il est possible que le partenariat s'étende au-delà de cette année 2021.Avant toute chose et fort logiquement, vous devez obligatoirement être membre de service Amazon Prime, permettant en plus de profiter de Prime Video et de divers autres avantages tels que la livraison rapide. Si tel est le cas, rendez-vous sur la page dédiée aux récompenses de Genshin Impact et réclamez votre dû. Un code vous sera donné, qui doit être entré directement dans Genshin Impact.Pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir le menu Paimon, vous rendre dans les paramètres, puis dans « Compte », « Utiliser le code » et enfin « Exchange ». Ces récompenses sont aussi bien disponibles sur PC, PS4, PS5 que sur mobiles.Si jamais vous êtes intéressé par cette offre, mais ne possédez pas encore d'abonnement Amazon Prime, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours Cet article sera mis à jour dès que de nouvelles offres seront disponibles. Vous pouvez donc revenir ici de temps en temps pour ne rien louper.