Genshin Impact : MàJ Version Luna VII, patch notes et détails de la mise à jour
Publié par Clémence Usseglio
le 20 mai 2026 à 10h28
le 20 mai 2026 à 10h28
Retrouvez le patch notes et les détails de la version Version Luna VII de Genshin Impact, déployée ce 20 mai 2026 sur toutes les plateformes, ajoutant, comme toujours, son lot de contenu.
Ce 20 mai 2026, les joueurs de Genshin Impact accueillent la version Version Luna VII par le biais d'une nouvelle mise à jour. Si vous n'avez pas suivi l'actualité ces derniers jours autour du titre, plusieurs nouveautés sont introduites, telles que de nouveaux personnages jouables, de nouvelles quêtes et de nouveaux événements, entre autres.
Vous pouvez retrouver le patch notes complet et détaillé de la version Version Luna VII de Genshin Impact ci-dessous.
Patch notes de la version Luna VII de Genshin Impact
Nouveautés
Nouveaux personnages
- Nicole - Clameur intérieure - Pyro, 5 ★.
- Œil divin : Pyro
- Arme : Catalyseur
- Nicole est un personnage de soutien hors terrain qui fournit des bonus d'ATQ et accorde des boucliers à toute l'équipe, en plus de pouvoir déclencher des attaques coordonnées.
- Lohen - Pointe de flèche affûtée - Cryo, 5 ★.
- Œil divin : Cryo
- Arme : Arme d'hast
- Lohen est un personnage destructeur Cryo qui aime relever les défis et devient encore plus fort face à des ennemis redoutables.
- Prune - Précieux rêves d'enfance - Anémo, 4 ★.
- Œil divin : Anémo
- Arme : Catalyseur
- Prune est un personnage soutient Anémo qui accorde des bonus de DGT à ses équipiers.
Nouveaux équipements
- Heptades des anges - Catalyseur, 5 ★.
- Désastre et remords - Arme d'hast, 5 ★.
Nouveaux artéfacts
- Don Céleste - 4 et 5 ★.
- Set de 2 pièces : Augmente la recharge d'énergie de 20 %.
- Set de 4 pièces : Si le personnage équipé de l'artéfact a terminé son devoir de la sorcière et a utilisé une compétence élémentaire, il obtient l'effet Guidance de la lumière : accorde un bonus de DGT de l'élément du personnage équipé de l'artéfact de 20 % pendant 20 s à tous les personnages de l'équipe à proximité. L'effet ci-dessus peut être déclenché même si le personnage équipé de l'artéfact n'est pas déployé, et les effets d'augmentation des DGT accordés par les sets d'artéfacts du même nom ne se cumulent pas.
- Désenchantement dans l'ombre profonde - 4 et 5 ★.
- Set de 2 pièces : Augmente l'ATQ de 18 %.
- Set de 4 pièces : Augmente les DGT infligés par les réactions de Supraconduction de 80 %. Lorsque le personnage équipé de l'artéfact attaque un ennemi affecté par une réaction de Supraconduction, le taux CRIT de cette attaque augmente de 16 %. Une toute nouvelle bénédiction peut vous être accordée en vous rendant à Snezhnaya...
Nouvelle histoire
- Quête d'Archons : Chant de l'astre de la nuit - Acte 9 : Alors que tout sombre dans le vide.
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 28.
- Terminer la quêtes d'Archons Chant de l'astre de la nuit - Acte 8 « La lune véritable ».
- Quête d'Archons Chant de l'astre de la nuit - Acte 10 : Des myriades de chemins, du flux et de la dissolution
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 28.
- Terminer la quête d'Archons « Chant de l'astre de la nuit - Acte 9 : Alors que tout sombre dans le vide ».
- Histoire : Quête d'histoire de Lohen - Lepus Miles - Acte 1 « L'héritage d'un chevalier » (disponible à partir du 9 juin).
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 40.
- Terminer la quête d'Archons Chant de l'astre de la nuit - Acte 4 : « Élégie sous la lune évanescente ».
- Monde : Série de quêtes « Plus que l'argent et l'or fin ».
Nouvel ennemi
- Nouvel ennemi puissant
- Emplacement : Selve de Lokapal
Nouveau donjon
- Donjon de la bénédiction « Couronne épineuse du vent des montagnes »
- Conditions de déblocage (une des conditions suivantes doit être remplie) :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 10.
- Terminer la quête d'Archon Prologue - Acte 3 « Chanson du dragon et de la liberté ».
Paradisia milliastral
- Mise à jour du Paradisia milliastral
- Sets d'ensemble
- Odes événements « Battement prismatique » : 4 nouveaux sets d'ensembles « Splendeur papillonneuse », « Rôde fantôme », « Mélodie de pétales » et « Lueur lettrée » sont disponibles.
- Chroniques des royaumes/Épopée des royaumes : 3 nouveaux sets d'ensembles « Vent de cerisier », « Cieux dorés » et « Vacances paisibles » sont disponibles.
- Boutique milliastrale : 3 nouveaux sets d'ensemble « Furtivité sous le soleil », « Ascension matinale » et « Poursuite verdoyante » sont disponibles pour une durée limitée.
- Odes permanentes « Échos de rencontre » : 1 nouveau catalogue de set « Pousse encrée » est disponible.
- Participez à l'événement « Collection vestimentaire : Marées convergentes » pour obtenir le nouveau set d'éclaboussure artistique.
- Après la mise à jour de version, le set d'écho intemporel obtenu par le biais d'événements à durée limitée dans la version précédente sera disponible pour une durée limitée dans la boutique milliastrale.
- Hall
- Avec la sortie de la nouvelle version, le hall sera décoré d'un nouveau thème « Gambadement des papillons : Chambre lumineuse ».
- Vous pouvez obtenir le hall privé « Gambadement des papillons : Couloir de velours » via l'achat des Chroniques.
- Niveaux
- De nouveaux éléments d'ensemble, des expressions, des effets spéciaux, des actions et des optimisations de certaines interfaces sont également disponibles dans la nouvelle version.
- Pour la mise à jour de l'éditeur de niveau du Paradisia milliastral et du contenu du Bac à sable milliastral. Vous pouvez la consulter dans « Mon Paradisia » > « Annonces ».
Invocation des Sept
- Mise à jour du mode de jeu « Invocation des Sept »
- Ajout des cartes de personnage Flins et Lauma ainsi que des cartes d'aptitude correspondantes. Mise à jour des niveaux des invitations de partie dans l'annuaire des joueurs correspondant et des convives dans les défis de convive.
- Ajout de la carte de personnage Générateur de champ expérimental et de la carte d'aptitude correspondante. Mise à jour des défis de taverne correspondants.
- Ajout des cartes d'action « Rideau de gladiateur », « Netochka », « L'autre versant de la lune de givre », « Transfiguration élémentaire : Grâce de frimas », « Transfiguration élémentaire : Grâce d'électropropagation » et « Roulette spéciale ». Vous pouvez les acheter auprès de Prince à La Queue de Chat.
- Le mode « Dans le feu de la fonderie » est à nouveau disponible. Le thème de ce tour est « Dans le feu de la fonderie : Stratagèmes ingénieux » :
- En mode « Dans le feu de la fonderie : Stratagèmes ingénieux », vous pouvez sélectionner les paramètres suivants de chaque niveau : la difficulté du niveau, la santé des adversaires et le nombre de manches.
- Après avoir terminé un défi, vous obtenez un score en fonction de la difficulté sélectionnée pour chaque paramètre. Le meilleur score obtenu dans chaque niveau sera enregistré et atteindre certains scores vous permet de collecter les récompenses correspondantes.
Théâtre de l'imaginarium
- Mise à jour du 1er juin
- Éléments désignes : Pyro, Cryo, Géo.
- Mise à jour du 1er juillet
- Éléments désignes : Pyro, Électro, Cryo.
Profondeurs spiralées
- Mise à jour du 16 juin
- Après la mise à jour de la version Luna VII, la nouvelle phase des Profondeurs spiralées sera disponible le 16 juin.
- L'anomalie énergétique du 11e étage a été ajustée comme suit :
- Tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Cryo de 60 %.
- Tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Pyro de 60 %.
- L'anomalie énergétique du 12e étage a été ajustée comme suit :
- Première moitié : les DGT des compétences élémentaires des personnages augmentent de 75 %.
- Seconde moitié : tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Pyro de 75 %.
- Mise à jour des ennemis des étages 11 et 12.
- Bénédiction de la lune abyssale : Lune glacelée : Lorsqu'un personnage faisant partie de l'équipe mais n'étant pas déployé déclenche une réaction liée à l'élément Cryo sur un ennemi, une onde de choc est libérée à l'emplacement de ce dernier, infligeant des DGT réels. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 3,5 s.
- À partir de cette période des Profondeurs spiralées, les sets d'artéfacts « Aubade d'astre et de lune » et « Journée sculptée par les vents ascendants » dans les « Reliquaire des profondeurs - Catégorie I » et « Reliquaire des profondeurs - Catégorie II », obtenus en récompense après avoir terminé les défis des étages 9 à 12, seront remplacés par les sets « Désenchantement dans l'ombre profonde » et « Don céleste ».
Autres
- Nouvelles recettes
- Nouvelles spécialités culinaires
- Ajout de nouveaux succès dans « Merveilles du monde »
- Ajout du pack d'émoticônes « Peintures de Paimon » 49 dans le tchat.
- Ajout de nouveaux messages lors des écrans de chargements.
- Nouveaux thèmes.
- Mise à jour du répertoire aux mille mélodies.
- Ajout de 2 sets d'artéfacts pouvant être obtenus par échange dans le système Offrande mystique : « Serment de la longue nuit » et « Finale des galeries profondes ».
Ajustements et optimisations
Tutoriels
- Optimisation de la logique de déclenchement et de l'ordre d'affichage des tutoriels antérieurs à la version Luna I (les tutoriels mis à jour depuis la version Luna I bénéficient déjà de cette optimisation), à savoir :
- Si vous ne lisez pas le tutoriel après l'avoir déclenché et que vous faites à nouveau face à la mécanique ou aux adversaires correspondants, le message du tutoriel apparaîtra à nouveau sur l'interface principale.
- Une fois que vous ouvrez l'interface des tutoriels, le système identifie les tutoriels situés à proximité de votre emplacement et les affiche en haut de la liste.
Paradisia milliastral
- La quête dans les Chroniques des royaumes « Obtenez 5 000 pts d'EXP lors des missions de la semaine pour remporter Géode de recréation ×800 » est modifiée en « Remportez Géode de recréation ×160 à chaque fois que vous obtenez 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 et 5 000 pts d'EXP lors des missions de la semaine ».
- La fonctionnalité de filtrage de l'interface « Combinaisons vestimentaires » dispose désormais d'une option de portée du filtre, permettant de choisir de filtrer dans l'onglet actuel ou dans tous les onglets.
- Ajout de l'interface « Maquillage recommandé » à l'événement « Collection vestimentaire », aux odes et aux Chroniques.
- L'interface Combinaisons vestimentaires > Gestion de combinaisons permet désormais d'ajuster l'ordre des ensembles par glisser-déposer. Il est également possible d'activer l'option « Afficher des ensembles aléatoires dans le Paradisia milliastral ».
- Les conditions de déblocage de la fonctionnalité « Cadeau d'ensemble » ont été assouplies : les cadeaux sont disponibles une fois le Niv. de Paradisia milliastral à 10 ou le Niv. d'aventure en Teyvat à 30, et le Niv. de compatibilité à 3 ou l'amitié datant d'au moins 14 jours.
- La zone des « Mentions J'aime » sur l'interface des informations de niveau a été élargie. Cette interface peut également indiquer si un compte est actuellement banni.
- La fonctionnalité « Avatar personnalisé » permet désormais de télécharger plusieurs avatars.
- Désormais, lorsque les Mannequins du Paradisia milliastral se trouvent dans le monde ouvert, il est possible d'utiliser les actions du Paradisia milliastral dans l'interface « Photo ».
- Ajout de l'option « Accrochage sur l'axe » sur l'interface Combinaisons vestimentaires > Ajustement d'élément.
- Optimisation des effets visuels lors de la téléportation des Mannequins du Paradisia milliastral.
- Optimisation des effets d'affichage des cheveux de l'ensemble « Mage odieux » lors de certaines actions.
Audio
- Optimisation de la lecture de la musique dans certaines quêtes.
- Optimisation des effets sonores de certains modes de jeu de défis dans le monde ouvert.
- Ajout des 5 répliques en anglais qui manquaient auparavant dans les mises à jour des versions 5.2 à 5.7. Toutes les ressources audio en anglais pour ces versions sont désormais complètes.
- Optimisation des effets sonores des répliques en japonais de Lohen dans la quête d'histoire de Varka « À ceux qui se lancent en expédition ».
Système
- Il est possible d'affronter les Donjons de la conquête dans les zones verrouillées de la carte directement via le Guide de l'aventurier > Donjons > Donjons de la conquête.
Autres
- Ajustement des paramètres des graphismes pour les appareils iOS : lorsque le paramètre « Qualité des graphismes » est réglé sur « Faible », le paramètre « Qualité des effets » est désormais défini sur « Faible » au lieu de « Moyenne ». (Remarque : si votre qualité graphique était déjà réglée sur « Faible » avant la mise à jour, votre configuration restera inchangée, mais elle apparaîtra désormais comme « Personnalisée ».)
- Le nombre maximal de notes prises en charge par la fonctionnalité « Créer une partition » dans le Répertoire aux mille mélodies est augmenté de 1 200 à 2 000.
- Optimisation de l'affichage des effets spéciaux des armes dotées de l'effet Hexerei : Rituel secret lorsqu'elles sont équipées par des personnages héxères avec la qualité des effets réglée sur « Faible » ou « Très faible » dans les Paramètres > Graphismes.
- Après la mise à jour de version, collecter des amas mnémoniques permettra d'obtenir des points de vécu.
Corrections de bugs
Quêtes
- Correction d'un problème qui faisait que la compétence élémentaire du voyageur/de la voyageuse était remplacée par celle du mode de jeu spécial lors de la quête de Jean « Journée de repos pour la Grande Maîtresse » en utilisant le voyageur/la voyageuse, et ne se rétablissait pas même après avoir quitté la zone, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème dans la quête d'histoire de Linnea « Envol vers les ailes du retour » qui faisait apparaître deux tableaux noirs de manière anormale au Speranza.
- Correction d'un problème qui faisait qu'un élément de l'environnement de la cabine pouvait être escaladé par les personnages, ce qui les faisait passer à travers le décor et les empêchait de bouger lors la quête d'histoire de Linnea « Envol vers les ailes du retour »
- Correction d'un problème qui entraînait le retrait anormal des ennemis concernés lors de l'objectif « Trouvez un moyen de quitter cet endroit. » dans la quête du monde « Chronique non officielle du Pavillon du désert ».
- Correction d'un problème qui faisait que certains objets de l'environnement restaient anormalement dans des zones spécifiques de l'Académie Luyang du Temple de l'espace après avoir terminé la quête du monde « Longue vie ».
- Correction d'un problème d'affichage de certains objets de l'environnement lors d'une cinématique de la quête du monde « Longue vie » sur les appareils mobiles et les PC dont la qualité des graphismes était réglée sur « Très faible ».
- Correction d'un problème qui faisait que les personnages pouvaient traverser les murs et les objets de l'environnement lors de l'objectif « Rendez-vous à la Demeure du talent resplendissant. » de la quête du monde « Longue vie ».
- Correction d'un problème qui faisait que certaines répliques se répétaient de manière anormale lors de l'objectif « Rendez-vous au centre du Hall aux piliers de l'espace. » de la quête du monde « Le vent s'est calmé », dans certaines circonstances spécifiques.
Ennemis
- Correction d'un problème qui entraînait un comportement anormal de l'ennemi « Loup glacial vétéran » dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage des actions de l'ennemi « Opritchniki Fatui » lors de son entrée en combat dans certaines circonstances spécifiques.
Personnages
- Correction d'un problème d'affichage du modèle du personnage « Linnea · Augure des merveilles (Géo) » lorsqu'elle était gelée avec les paramètres « Détails de l'environnement » réglés sur « Très faible » ou « Faible » sur certains appareils.
- Correction d'un problème qui empêchait le personnage « Linnea · Augure des merveilles (Géo) » d'effectuer des attaques normales après que le jeu se soit reconnecté au serveur dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait Lumi de détruire rapidement le minerai lorsque l'attaque chargée du personnage « Linnea · Augure des merveilles (Géo) » touchait ce minerai sur certains terrains en pente.
- Correction d'un problème qui faisait que les effets spéciaux de certaines compétences étaient absents lorsque le personnage « Linnea · Augure des merveilles (Géo) » utilisait une attaque chargée à une distance spécifique pour capturer certains animaux.
Audio
- Correction d'un problème qui entraînait une coupure anormale de la musique lors de la lecture du Gyrocristal radiant 178.
Système
- Correction d'un problème qui faisait que, après avoir ajouté un personnage au plan d'amélioration via le Guide d'amélioration, l'interface Guide de l'aventurier > Guide d'amélioration affichait parfois des Donjons de la conquête sans rapport.
- Correction d'un problème qui empêchait l'ajout de matériaux de renforcement en utilisant la fonctionnalité « Ajout automatique » sur les interfaces « Élever » des artéfacts et des armes, même avec les moras suffisants, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage des couleurs sur les cartes des zones « Pic Vent-repos » et « Ruines de l'Ordre de Favonius » sur l'interface de carte.
- Correction d'un problème d'affichage d'une ligne de dialogue de la quête d'Archons « Élégie sous la lune évanescente » sur l'interface « Journal des quêtes » dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage du modèle du personnage « Linnea · Augure des merveilles (Géo) » lorsqu'on passait pour la première fois à son personnage dans le menu « Personnages » après s'être connecté.
- Correction d'un problème qui faisait que l'interface d'organisation de l'équipe des Profondeurs spiralées incluait anormalement le même personnage à la fois dans l'équipe de la première moitié et dans celle de la seconde moitié, empêchant ainsi de commencer le défi, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que les fleurs de Vent-repos étaient absentes de l'interface Archives > Spécialités.
Invocation des Sept
- Correction d'un problème qui faisait que la carte de personnage Aino infligeait 2 fois les DGT lorsqu'elle lançait sa compétence élémentaire après avoir été équipée de sa carte d'aptitude, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que l'anneau d'herbes de consécration généré par la carte de personnage Kuki Shinobu infligeait des DGT à des personnages vaincus.
- Correction d'un problème qui faisait que l'effet d'augmentation des DGT Géo de « Grâce de lave : Mnémofeu » de la carte de soutien « Transfiguration élémentaire : Grâce de lave » fonctionnait de manière anormale, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème dans la description de l'effet « Grâce de Supraconduction : Froid extrême » de la carte de soutien « Transfiguration élémentaire : Grâce de Supraconduction ».
- Correction d'un problème qui empêchait l'effet de la carte d'événement « Édit d'absolution » d'immuniser contre l'effet de Pétrification du déchaînement élémentaire de la carte de personnage Zhongli.
Paradisia milliastral
- Correction d'un problème qui entraînait un chevauchement anormal du ruban de l'ensemble « Écho intemporel », dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage des couleurs des pupilles « Pas joyeux : gris pâle » et « Pas joyeux : marron pâle » dans l'ombre.
- Correction d'un problème qui empêchait la mise à jour des ensembles des Mannequins correspondants sur l'interface du niveau lorsqu'on changeait de Mannequin après la création d'une salle ou le lancement du matchmaking.
- Correction d'un problème qui pouvait entraîner un affichage incorrect de l'environnement et faire chuter les personnages, après être revenu en Teyvat depuis le hall du Paradisia milliastral, puis avoir accédé à un donjon, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui affichait des résultats anormaux lors de l'utilisation de filtres sur l'interface « Rechercher un niveau » du Paradisia milliastral, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait l'enregistrement de la durée de jeu dans le Paradisia milliastral sur les interfaces « Niv. de Paradisia » et « Collection vestimentaire » après la reconnexion du jeu au serveur.
Sérénithéière
- Correction d'un problème qui faisait qu'après avoir placé certaines décorations, certains éléments pouvaient s'agrandir de manière anormale ou ne pas s'afficher.
Autres
- Correction d'erreurs de texte dans certaines quêtes, descriptions, dialogues et interfaces.
- Correction d'un problème qui entraînait la persistance anormale de certains effets de flammes dans la scène après avoir vaincu des ennemis en état de Brûlure, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait parfois d'obtenir le succès « Du passé, du présent et du futur ».
- Correction d'un problème qui faisait que certains objets étaient orientés vers la mauvaise direction dans la zone « Chemin du monde oublié » du Temple de l'espace.
- Correction d'erreurs de texte en certaines langues. Optimisation des textes. (Vous pouvez voir les changements dans les différentes langues en allant dans le menu Paimon > Paramètres > Langues et en changeant la langue du jeu.)
- Les corrections et les optimisations en version française sont les suivantes (cela n'affecte en rien les effets réels en jeu) :
- Optimisations diverses
- Optimisation des dialogues
- Optimisation de l'UI
- Améliorations diverses du texte en jeu
Ajustement de l'équilibre de l'Invocation des Sept
- Les PV max initiaux des cartes de personnage Wriothesley et Xianyun passent de 10 pts à 11 pts.
- Ajustement de l'effet de l'état de déploiement « Bouclier de transport sécurisé » de la carte de personnage Kirara : ce bouclier peut désormais se cumuler sans limite.
- Ajustement des DGT infligés par l'état de déploiement de la carte de personnage Kirara : les DGT Dendro infligés passent de 1 à 2.
- Ajustement de l'effet de la carte d'événement « Mentorat mutuel d'armement » de la carte de personnage Skirk : l'effet « Applique un Flash à sept phases à votre Skirk et augmente les prochains DGT infligés de 1. » a été ajusté en « Applique un Flash à sept phases à votre Skirk. »
- Ajustement des DGT infligés par le déchaînement élémentaire de la carte de personnage Kujou Sara : les DGT Électro infligés passent de 1 à 2.
- Ajustement de l'effet de la carte d'aptitude « Péché d'orgueil » de la carte de personnage Kujou Sara : l'effet « ... DGT supplémentaires infligés par les compétences et déchaînements élémentaires de vos personnages Électro affectés par Couverture corvidée +1. » a été ajusté en « ... DGT supplémentaires infligés par les compétences et déchaînements élémentaires de vos personnages affectés par Couverture corvidée +1. ».
- Ajustement de l'effet de la carte d'équipement « Qucusaure » : l'effet a été ajusté « En arrivant sur le terrain : Applique une mire au personnage actif adverse. Lorsqu'un personnage adverse avec une mire bascule en personnage actif : Vous applique 1 cumul de changement rapide et de changement efficient et supprime les mires de tous les personnages adverses. » L'effet de l'habilité a été ajusté en « Défausse 1 carte ayant le coût de dés élémentaires le plus élevé depuis votre main, bascule pour le prochain personnage et applique une mire au personnage actif adverse. »
- Ajustement de l'effet de la carte d'équipement « Récompense légitime » : il faut désormais accumuler et consommer 4 pts de principe de justice pour que le personnage obtienne 1 pt de charge (au lieu de 3 pts de principe de justice auparavant).
- Ajustement du coût des dés élémentaires de la carte d'équipement « L'origine des Quatre Vents » : le coût passe de 3 dés élémentaires d'un élément identique à 2 dés élémentaires d'un élément identique.
- Ajustement de l'effet de la carte de soutien « Éventail à plumes rouges » : l'effet a été ajusté en « Après que vous basculez de personnage : Vous applique 1 cumul de changement rapide et de changement efficient. (1 fois par manche) ».
- Ajustement de l'effet de la carte de soutien « Vallon Chenyu » : l'effet déclenché lorsque l'expérience d'aventure atteint 8 a été ajusté en « Applique l'élément Hydro à tous vos personnages, soigne votre personnage ayant subi le plus de DGT pour 10 pts, lui accorde 2 PV max, puis défausse cette carte. »
- Ajustement de l'effet de la carte de soutien « Forteresse de Méropide » : l'effet de la carte a été ajusté en « Lorsque votre personnage actif a subi des DGT ou reçu des soins : Accorde 1 pt de prohibition à cette carte (Peut être cumulé, 6 cumuls maximum). Si cette carte a 6 pts de prohibition : Consomme les 6 pts pour appliquer aléatoirement une Inefficacité à 1 carte dans la main de votre adversaire. »
- Des descriptions ou des calculs d'effets liés à la Sélénofleurissement ont été ajoutés aux cartes suivantes.
- Carte de soutien « Transfiguration élémentaire : Grâce de Fleurissement »
- Carte d'aptitude « Fardeau du génie créatif » de la carte de personnage Aino
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