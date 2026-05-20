Genshin Impact : MàJ Version Luna VII, patch notes et détails de la mise à jour

Retrouvez le patch notes et les détails de la version Version Luna VII de Genshin Impact, déployée ce 20 mai 2026 sur toutes les plateformes, ajoutant, comme toujours, son lot de contenu.

Ce 20 mai 2026, les joueurs de Genshin Impact accueillent la version Version Luna VII par le biais d'une nouvelle mise à jour. Si vous n'avez pas suivi l'actualité ces derniers jours autour du titre, plusieurs nouveautés sont introduites, telles que de nouveaux personnages jouables, de nouvelles quêtes et de nouveaux événements, entre autres.



Vous pouvez retrouver le patch notes complet et détaillé de la version Version Luna VII de Genshin Impact ci-dessous.