Genshin Impact : MàJ version Luna VI, patch notes et détails de la mise à jour



le 08 avril 2026 à 10h31 Publié par Clémence Usseglio le 08 avril 2026 à 10h31

Retrouvez le patch notes et les détails de la version version Luna VI de Genshin Impact, déployée ce 8 avril 2026 sur toutes les plateformes, ajoutant, comme toujours, son lot de contenu.