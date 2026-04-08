Genshin Impact : MàJ version Luna VI, patch notes et détails de la mise à jour

Genshin Impact : Codes d'échange (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Genshin Impact, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la version Luna VI de Genshin Impact
Nouveautés
Nouveau personnage
- Linnea - Augure des merveilles - 5 ★, Géo.
- Disque lunaire : Géo
- Arme : Arc
- Naturaliste et conseillère de la branche de Nod-Krai de la Guilde des aventuriers.
- Linnea est un personnage de soutien Géo qui permet à l'équipe de déclencher des réactions de Sélénocristallisation, tout en combinant réduction de RÉS Géo, soins et DGT continus en dehors du champ de bataille.
Nouvel équipement
- Serment de gel doré - 5 ★, Arc.
Nouvelles zones
- Dans la version Luna VI, les nouvelles zones de Mondstadt « Pic Vent-repos » et « Temple de l'espace » seront disponibles en jeu.
- Nouveau système : Temple de l'espace
- En explorant le Temple de l'espace, vous découvrirez parfois des amas mnémoniques formés de facteurs de mémoire. Vous trouverez également des facteurs de mémoire dispersés dans des coffres au trésor.
- Après avoir collecté les facteurs de mémoire, vous pouvez les offrir au Noyau de mémoire dans le Temple de l'espace en échange de bénédictions de l'interstice et de souvenirs de civilisation.
- De plus, de nouveaux points de pêche et des « Gyrocristaux radiants » seront également disponibles dans les nouvelles zones.
Nouvelles histoires
- Nouvelle quête d'histoire :
- Quête d'histoire de Linnea : Alcyon - Acte 1 « Envol vers les ailes du retour ».
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 40.
- Terminer la quête d'Archons Chant de l'astre de la nuit - Acte 4 « Élégie sous la lune évanescente ».
- Nouvelles quêtes du monde :
- Série de quêtes « Une longue journée en montagne » et « Vents sous la tour du silence ».
Nouveaux ennemis
- Veilleur : Veille déchue
- Jadis gardien céleste, il possède la capacité de surveiller et de contrer les attaques élémentaires.
- Emplacement : Pic Vent-repos
- Protecteur du royaume
- Né du débordement du puissant être primordial, le Protecteur du royaume est une construction d'ombre capable de surveiller et de contrer les attaques élémentaires.
Paradisia milliastral
- Sets d'ensemble
- Odes événements « Écailles en flammes » : 4 nouveaux sets d'ensemble « Chronique écaillée », « Sprint élégant », « Compagnon joueur » et « Ambition flamboyante » sont disponibles.
- Chroniques des royaumes/Épopée des royaumes : 3 nouveaux sets d'ensembles « Épée de lazurite », « Glycine paisible » et « Brise du soir » sont disponibles.
- Boutique milliastrale : 3 nouveaux sets d'ensemble « Mage odieux », « Esprit résolu » et « Rugissement givré/Rugissement enflammé » sont disponibles pour une durée limitée.
- Odes permanentes « Échos de rencontre » : 1 nouveau catalogue de set « Muse aux baies » et 70 catalogues de composant exceptionnels (3 étoiles) sont disponibles.
- Participez à l'événement « Collection vestimentaire : Éclat pur » pour obtenir le nouveau set d'écho intemporel.
- Après la mise à jour de version, le set d'ensemble « Messager hibouin » obtenu par le biais d'événements à durée limitée dans la version précédente sera disponible pour une durée limitée dans la boutique milliastrale.
- Hall
- Avec la sortie de la nouvelle version, le hall sera décoré d'un nouveau thème « Front de balise : Flamme brûlante ».
- Vous pouvez obtenir le hall privé « Front de balise : Royaume flamboyant » via l'achat des Chroniques.
- Niveaux
- Ajout de la catégorie de filtrage « Expérience spéciale » pour les niveaux, qui comprend trois options de filtrage : classement, palmarès compétitif et succès ultime. La fonctionnalité de filtrage dans les niveaux favoris sera également étendue en conséquence.
- Ajout d'un bouton de partage de niveau : sur mobile, il permet de partager directement les liens des niveaux sur différentes plateformes. Sur PC, ces liens peuvent être copiés dans le presse-papiers pour être partagés.
- De nouveaux éléments d'ensemble, des expressions, des effets spéciaux, des actions et des optimisations de certaines interfaces sont également disponibles dans la nouvelle version.
- Pour la mise à jour de l'éditeur de niveau du Paradisia milliastral et du contenu du Bac à sable milliastral. Vous pouvez la consulter dans « Mon Paradisia » > « Annonces ».
Invocation des Sept
- Mise à jour du mode de jeu « Invocation des Sept »
- Ajout des cartes de personnage Dahlia et Aino ainsi que des cartes d'aptitude correspondantes. Mise à jour des niveaux des invitations de partie dans l'annuaire des joueurs correspondant et des convives dans les défis de convive.
- Ajout de la carte de personnage Caniné sacralisé et de la carte d'aptitude correspondante. Mise à jour des défis de taverne correspondants.
- Ajout des cartes d'action « Crochet de capture », « Boudiné », « Lépine-Pauline », « Transfiguration élémentaire : Grâce de Fleurissement », « Transfiguration élémentaire : Grâce de lave », « Signelune « Lueur ascendante » », « Lune et patrie » et « Temps de nettoyage ». Vous pouvez les acheter auprès de Prince à La Queue de Chat.
- Le mode « Dans le feu de la fonderie » est à nouveau disponible. Le thème de ce tour est « Dans le feu de la fonderie : Jeux d'esprit » :
- Pendant l'événement « Dans le feu de la fonderie : Jeux d'esprit », certains niveaux possèdent des conditions spéciales de victoire et de défaite, ou des règles spéciales. Adaptez habilement vos tactiques pour relever les défis et éviter les conditions de défaite !
- Dans les niveaux de l'événement « Dans le feu de la fonderie : Jeux d'esprit », des règles spéciales régissent les conditions de victoire et de défaite. L'utilisation intelligente de ces dernières contribuera grandement à votre victoire.
Théâtre de l'imaginarium
- Mise à jour du 1er mai :
- Éléments désignés : Pyro, Hydro, Dendro.
Profondeurs spiralées
- Mise à jour du 16 avril :
- L'anomalie énergétique du 11e étage a été ajustée comme suit :
- Augmente la maîtrise élémentaire de tous les personnages de l'équipe de 200 pts.
- L'anomalie énergétique du 12e étage a été ajustée comme suit :
- Première moitié : les DGT de Sélénocristallisation augmentent de 75 %.
- Seconde moitié : les DGT infligés par les attaques normales et chargées du personnage déployé augmentent de 75 %.
- Mise à jour des ennemis des étages 11 et 12.
- Bénédiction de la lune abyssale : Lune grondante
- En déclenchant une harmonie de voile lunaire, une onde de choc est libérée à son emplacement pour infliger des DGT réels aux ennemis. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 4 s.
- Mise à jour du 16 mai :
- L'anomalie énergétique du 11e étage a été ajustée comme suit :
- Tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Pyro de 75 %.
- L'anomalie énergétique du 12e étage a été ajustée comme suit :
- Première moitié : tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Pyro de 75 %.
- Seconde moitié : les DGT de Sélénofleurissement augmentent de 75 %.
- Mise à jour des ennemis des étages 11 et 12.
- Bénédiction de la lune abyssale : Lune briseuse
- Lorsqu'un personnage déployé protégé par un bouclier inflige des DGT à un ennemi, une onde de choc infligeant des DGT réels est libérée à l'emplacement de ce dernier, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 3 s.
Autres
- Nouvelles recettes.
- Nouvelle spécialité culinaire.
- Nouvelle catégorie de succès « Souffle de la montagne démoniaque ».
- Ajout du pack d'émoticônes « Peintures de Paimon » 48 dans le tchat.
- Ajout de nouveaux messages lors des écrans de chargements.
- Nouveaux thèmes.
- Ajout de nouveaux animaux.
- Nouveau poisson : Faux dragon céruléen.
- Ajout de certains contes de voyage.
- Ajout des légendes locales suivantes et des défis correspondants : Churldric et Maha Vasudevayaputra. Terminez un certain nombre de défis après cette mise à jour pour obtenir le cadre d'avatar « Étincellement glorieux ».
Ajustements et optimisations
Paradisia milliastral
- Ajout du canal de tchat « Canal public » dans le Paradisia milliastral. Les voyageurs peuvent partager des ensembles, recruter des coéquipiers et inviter d'autres joueurs à venir dans leur hall via ce canal public.
- Dans le Paradisia milliastral, vous pouvez désormais envoyer des messages privés à des inconnus en cliquant sur leur avatar, puis sur le bouton « Tchat ».
- Dans le Paradisia milliastral, la capacité maximale du hall public est passée de 20 à 40 joueurs.
- Optimisation de la fonctionnalité de filtrage sur l'interface « Rechercher un niveau » : l'option « Type » s'affiche désormais directement sur l'interface, et de nouvelles options de filtrage ont été ajoutées.
- Optimisation des effets de matière de l'ensemble « Haut de robe d'errance galactique » lorsqu'il est en mouvement.
- Ajout d'une option de saisie audio dans Paramètres > Audio sur les appareils mobiles.
Sérénithéière
- Dans l'interface d'édition, lorsque la charge d'une zone atteint un niveau critique, une notification s'affiche sur l'icône « Décorations » pour indiquer si le placement de cette décoration entraînera un dépassement de charge.
- Une fois le Niv. de confiance 10 atteint, la fabrication d'une décoration prend 4 heures de moins, et la limite de file d'attente pour fabriquer les décorations passe de 10 à 15.
- La musique du royaume affiche désormais les morceaux non obtenus et indique la zone où l'on peut trouver leurs Gyrocristaux radiants. De plus, vous pouvez désormais écouter un extrait de certains morceaux dans cette interface.
- Optimisation de l'affichage de l'interface « Compagnons préférant ce set » des sets cadeau sur l'interface d'édition.
Système
- Optimisation de la logique de la fonctionnalité « Ajout automatique » sur les interfaces « Élever » de « Personnages » et « Arme », ainsi que l'interface de renforcement des artéfacts : lors de l'ajout automatique de matériaux, le système calcule désormais les matériaux à ajouter en fonction de la quantité actuelle de moras disponibles, afin d'éviter les situations où les moras seraient insuffisants après l'ajout des matériaux.
- Réduction de la fréquence d'apparition de la fenêtre pop-up d'excédent d'EXP sur l'interface Personnages > Élever : Lorsque l'EXP excédentaire après un gain de niveau est inférieure aux Conseils de l'aventurier (soit 5 000 points d'EXP), la fenêtre pop-up n'apparaîtra plus.
- Dans la fonctionnalité « Combinaisons de verrouillage » des artéfacts, le nombre de « Combinaison recommandée de set » sous un même set sera augmenté, et le nombre de combinaisons personnalisées pouvant être enregistrées est passé de 2 à 3.
Audio
- Optimisation des effets sonores du gadget « Touches harmoniques ».
- Optimisation des effets sonores dans certaines zones de Nod-Krai et de la musique dans certaines quêtes du monde.
- Optimisation de la formulation de certaines répliques en japonais du personnage « Varka · Chevalier de Borée (Anémo) » dans l'interface Personnages > Profil > Répliques.
- Ajout des ressources audio en anglais pour le contenu mis à jour des versions 5.2 à 5.7 (les ressources audio en anglais pour ces versions sont déjà complètes, à l'exception de cinq répliques restantes qui seront ajoutées lors de prochaines mises à jour).
Autres
- Optimisation de la description de certaines bénédictions brillantes du théâtre de l'imaginarium.
- Les cristaux arc-en-goutte peuvent désormais être attirés par certaines compétences ou effets.
Corrections de bugs
Quêtes
- Correction d'un problème qui faisait disparaître Yoimiya anormalement lors du segment « Yoimiya : Comme redevenir enfant » dans les contes de voyage.
- Correction de problèmes d'affichage dans la cinématique de la quête d'histoire de Varka « À ceux qui se lancent en expédition ».
- Correction d'un problème qui faisait que les personnages pouvaient parfois se retrouver dans un état de chute anormal après être tombés d'une plateforme dans le donjon de la quête d'histoire de Varka « À ceux qui se lancent en expédition ».
- Correction d'un problème qui faisait que Dvalin avait un comportement anormal dans la quête d'histoire de Durin « La magie connue sous le nom de narration ».
- Correction d'un problème d'affichage dans la cinématique de la quête d'histoire « Ode à la lune d'argent sous les lanternes ».
- Correction d'un problème qui empêchait la couleur de la tenue du voyageur/de la voyageuse de changer en fonction des effets visuels de quête après le remplacement de sa tenue lors de certaines quêtes utilisant des filtres de couleur spéciaux.
Ennemis
- Correction d'un problème qui empêchait l'ennemi « Matrice mécanique perpétuelle » de se diviser en sentinelles des ruines dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que l'effet des chrysalides lumineuses restait parfois sur les personnages après avoir affronté l'ennemi « Lunigecko radieux » et mis fin au combat.
- Correction d'un problème qui faisait que les flèches de tourbillon du personnage « Venti · Barde itinérant (Anémo) » et le déchaînement élémentaire du personnage « Yumemizuki Mizuki · Étreinte de rêves enchanteurs (Anémo) » visaient des cibles anormales pendant l'utilisation de la compétence « Réverbération du vide » de l'ennemi « Lunigecko radieux ».
- Correction d'un problème qui affectait les compétences utilisées par les monstres générés par l'ennemi « Garde de l'oasis d'Apep ».
- Correction du problème qui faisait que les graines rochères de l'ennemi « Tsar-crabe » pouvaient être gelées anormalement par la réaction de Gel.
- Correction d'un problème qui faisait que l'ennemi « Dottore » pouvait se déplacer en dehors de la zone de combat et ne pouvait plus y retourner.
- Correction d'un problème d'affichage de la couleur des effets spéciaux correspondants lorsque certains ennemis étaient touchés par le déchaînement élémentaire du personnage « Hu Tao · Fragrance nivale (Pyro) ».
Personnages
- Correction d'un problème qui faisait que lorsque le personnage « Illuga · Cœur ardent des nuits terrifiantes (Géo) » maintenait sa compétence élémentaire, c'était l'effet de l'appui court qui était déclenché, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que le personnage « Illuga · Cœur ardent des nuits terrifiantes (Géo) » continuait à infliger des DGT aux ennemis pendant un court instant après la fin de son attaque chargée, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait l'effet « Lueur astrale » de s'activer lorsque d'autres personnages de l'équipe déclenchaient une réaction d'Évaporation, après que le personnage « Mona · Réflexion astrale (Hydro) » avait obtenu cet effet, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage du col et de la cape du personnage « Varka · Chevalier de Borée (Anémo) », qui traversaient anormalement d'autres parties du corps lors de certaines actions.
- Correction d'un problème d'affichage du personnage « Varka · Chevalier de Borée (Anémo) » après avoir changé l'apparence de son arme, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage mineur sur le visage du personnage « Zibai · Cheval blanc de la source éphémère (Géo) » sous certains angles.
Système
- Correction d'un problème qui faisait apparaître la notification des récompenses supplémentaires des missions quotidiennes de façon anormale dans certaines interfaces, permettant de les récupérer avant d'avoir obtenu les récompenses des 4 missions quotidiennes, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui entraînait un affichage anormal de l'expression faciale du personnage « Citlali · Étoile opaline d'obsidienne (Cryo) » lors du changement d'action dans l'interface « Photo » dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage d'une ligne de dialogue de la quête d'Archons « L'arc-en-ciel voué à brûler » dans l'interface « Journal des quêtes ».
- Correction d'un problème qui faisait apparaître le clavier virtuel sur certaines interfaces de jeu sur iPad lors de l'utilisation d'une manette.
- Correction d'un problème qui faisait que le personnage « Varka · Chevalier de Borée (Anémo) » apparaissait trop haut dans les interfaces « Personnages > Élever » et « Planeur ».
Paradisia milliastral
- Correction d'un problème qui faisait apparaître un point rouge sur le bouton « Niveaux populaires » alors qu'il était impossible d'ouvrir l'interface « Niveaux populaires », dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait les personnages de récupérer le bonus de saut dans le hall du Paradisia milliastral, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui entraînait des conflits entre certains boutons de la manette dans l'interface des odes, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage de l'élément « Coiffures - Coiffure courte de cœur soigneur » dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage des personnages après qu'ils aient été déplacés vers un endroit spécifique dans le hall « Marché festif : Carillons de la nouvelle année ».
- Correction d'un problème d'affichage des textures de l'ensemble « Gloire de bord nuageux : éclat flamboyant » sur certains appareils mobiles.
- Correction d'un problème d'affichage des interfaces correspondantes lors du clic sur les combinaisons vestimentaires partagées par d'autres voyageurs dans le canal de tchat de hall.
Sérénithéière
- Corrige un problème qui empêchait l'affichage de la source pour certaines décorations.
- Correction d'un problème qui empêchait la décoration « Boisson à volonté » d'être placée sur une table.
Invocation des Sept
- Correction des erreurs d'affichage et de texte sur certaines cartes.
- Correction d'un problème qui entraînait le déclenchement répété de l'effet « Grâce de Supraconduction : Froid extrême » de la carte de soutien « Transfiguration élémentaire : Grâce de Supraconduction ».
- Correction d'un problème qui faisait que le compteur de la durée en manches de la carte de soutien non activée « Île de Seirai » dans le deck était anormalement consommé à la fin de la manche.
Audio
- Correction d'un problème qui empêchait l'interruption des effets sonores déclenchés par le personnage « Jahoda · Ombre tisse-vent (Anémo) » après avoir sélectionné ce dernier puis passé à un autre personnage sur l'interface d'organisation de l'équipe.
- Correction d'un problème qui entraînait la lecture de certains effets sonores du personnage « Columbina · Retour de l'astre de la nuit (Hydro) » même lorsque le volume des effets sonores du jeu était réglé sur 0, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que l'effet sonore de la première partie de l'attaque normale du personnage « Varka · Chevalier de Borée (Anémo) » était absent dans certaines circonstances spécifiques.
Autres
- Correction d'un problème d'affichage de certains personnages après avoir accédé à l'objet d'énigmes du monde ouvert « Écume de rosée ».
- Correction d'un problème d'affichage des scènes de jeu lors du segment « Kuki Shinobu : La loi à la lettre » dans les contes de voyage.
- Correction d'erreurs de texte dans certaines quêtes, descriptions, dialogues et interfaces.
- Correction d'un problème qui faisait que certains animaux et créatures sauvages pouvaient parfois présenter des comportements anormaux dans la Sérénithéière.
- Ajustement de la logique de déclenchement de certains dialogues de Neuvillette au Port Yilong dans certaines circonstances spécifiques, afin d'éviter que le PNJ de la boutique « Fengtai » ne soit occupé par des dialogues, empêchant ainsi l'achat d'objets auprès de lui.
- Correction d'un problème qui entraînait la disparition du PNJ « Lao Gao » au Port de Liyue dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage du voyageur/de la voyageuse après un changement de tenue lors d'une conversation avec le personnage « Escoffier · Exquise excellence (Cryo) » dans la Sérénithéière.
- Correction d'erreurs de texte en certaines langues. Optimisation des textes. (Vous pouvez voir les changements dans les différentes langues en allant dans le menu Paimon > Paramètres > Langues et en changeant la langue du jeu.)
- Les corrections et les optimisations en version française sont les suivantes (cela n'affecte en rien les effets réels en jeu) :
- Terminologie : modification de terme, afin de mieux refléter le sens d'origine :
- « Ziqiao » → « Zijiao »
- Optimisations diverses :
- Optimisation des dialogues
- Optimisation de l'UI
- Améliorations diverses du texte en jeu
Ajustement de l'équilibre de l'Invocation des Sept
- Ajustement de l'effet de la carte de l'événement « Faille du néant » de la carte de personnage « Skirk » : jouer cette carte est considéré comme une action de combat et nécessite d'avoir en main une carte dont le coût actuel en dés élémentaires est de 3.
- Les PV max initiaux de la carte de personnage « Barbara » passent de 10 pts à 12 pts.
- Ajustement des DGT de l'invocation « Épée de lumière » de la carte de personnage « Eula » : les DGT physiques infligés passent de 3 à 4.
- Ajustement des DGT de l'état « Indicateur de Pers » de la carte de personnage « Fréminet » : « ... inflige 2 DGT physiques supplémentaires. » a été ajusté en « ... inflige 3 DGT physiques supplémentaires. ».
- Ajustement de l'effet de l'invocation « Ushi » de la carte de personnage « Arataki Itto » : désormais, cette invocation inflige 1 pt de DGT Géo pendant la phase finale et confère également une Mégaforce superlative à Arataki Itto.
- Ajustement de l'effet de la carte d'événement « Soupe mystique : Fureur » : l'effet « Prochains DGT infligés par le personnage choisi +2. » a été ajusté en « Prochains DGT infligés par le personnage choisi +1. (2 fois maximum) ».
- Ajustement de l'effet de la carte de soutien « Tonatiuh » : l'effet « ... piochez 1 carte. » a été ajusté en « ... piochez 2 cartes. ».
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