Genshin Impact : MàJ Version Luna V, patch notes et détails de la mise à jour



le 25 février 2026 à 10h32 Publié par Clémence Usseglio le 25 février 2026 à 10h32

Retrouvez le patch notes et les détails de la version Version Luna V de Genshin Impact, déployée ce 25 février 2026 sur toutes les plateformes, ajoutant, comme toujours, son lot de contenu.