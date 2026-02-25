Genshin Impact : MàJ Version Luna V, patch notes et détails de la mise à jour

Genshin Impact : Codes d'échange (Septembre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Genshin Impact, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
À lire également
Genshin Impact : Codes d'échange (Septembre 2026)
Patch notes de la version Luna V de Genshin Impact
Nouveautés
Nouveau personnage
- Varka - Chevalier de Borée - 5 ★, Anémo
- Œil divin : Anémo.
- Arme : Épée à deux mains.
- Le Grand Maître de l'Ordre de Favonius, le Chevalier de Borée et le protecteur de Mondstadt.
Nouvel équipement
- Geste du loup puissant - 5 ★, Épée à deux mains.
- Augmente la VIT d'attaque de 10 %. Lorsqu'une attaque normale touche un ennemi, qu'une compétence élémentaire est initiée ou qu'une attaque chargée est déclenchée, le personnage équipé de l'arme obtient respectivement 1/2/2 cumuls d'hymne des quatre vents, augmentant les DGT infligés de 7,5 % pendant 4 s. Cet effet peut être cumulé 4 fois maximum et déclenché une fois toutes les 0,01 s. De plus, lorsque l'équipe bénéficie de l'effet Hexerei : Rituel secret, chaque cumul d'hymne des quatre vents augmente également les DGT CRIT du personnage équipé de l'arme de 7,5 %.
Nouvelle histoire
- Quête d'histoire de Varka : Lupus Majoris - Acte 1 « À ceux qui se lancent en expédition »
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 40.
- Terminer la quête d'Archons Chant de l'astre de la nuit - Acte 8 « La lune véritable ».
- La fonctionnalité « Mode Expérience focalisée » est disponible pour cette quête.
Nouvel ennemi
- Lunigecko radieux
- Emplacement : Plaine Chassevague
Mise à jour du Paradisia milliastral
- Sets d'ensemble
- Odes événements « Clarté nuageuse dans la brume flottante » : 4 nouveaux sets d'ensembles « Gloire de bord nuageux », « Providence divine », « Plein de passion » et « Croassement plic-ploc » sont disponibles.
- Chroniques des royaumes/Épopée des royaumes : 3 nouveaux sets d'ensembles « Errance galactique », « Élégance sophistiquée » et « Académie automnale » sont disponibles.
- Boutique milliastrale : 2 nouveaux sets d'ensemble « Performance comédique » et « Pomme dorée triomphante » sont disponibles pour une durée limitée.
- Odes permanentes « Échos de rencontre » : 1 nouveau catalogue de set « Brume chromatique » est disponible.
- Participez à l'événement « Collection vestimentaire : Brise d'aube » pour obtenir le nouveau set d'ensemble « Messager hibouin ».
- Hall
- Avec la sortie de la nouvelle version, le hall sera décoré d'un nouveau thème « Citadelle céleste : Avertissement solennel ». Vous pouvez obtenir le nouveau modèle de hall « Citadelle céleste : Piliers magnifiques » via l'achat des Chroniques.
- Nouveau système de tchat audio
- Ajout d'un système de tchat audio avec plusieurs modules de communication, y compris le tchat vocal de hall, d'équipe, de salon et de match.
- Ajoute des options permettant de régler le volume de la voix, du microphone et d'autres paramètres vocaux. Le menu Paramètres du tchat audio permet de désactiver le tchat audio de certains voyageurs.
- Ajout de « Tchat audio inapproprié » en tant que motif de signalement dans l'écran d'informations du Paradisia et dans tableau des scores des niveaux.
- Niveaux favoris
- Ajout de la fonctionnalité d'enregistrement de l'historique de jeu.
- Ajoute les modules « Bientôt » et « Activité de jeu » au niveau favoris.
- De plus, vous pouvez désormais trier les « Favoris récents » par ordre décroissant de date d'ajout des niveaux.
Invocation des Sept
- Mise à jour du mode de jeu « Invocation des Sept »
- Ajout des cartes de personnage Ineffa et Mika ainsi que des cartes d'aptitude correspondantes. Mise à jour des niveaux des invitations de partie dans l'annuaire des joueurs correspondant et des convives dans les défis de convive.
- Ajout de la carte de personnage Tyran qucusaure de flamme dorée et de la carte d'aptitude correspondante. Mise à jour des défis de taverne correspondants.
- Ajout des cartes d'action « Hall d'argenlune », « Pierre de maréoscellage », « Enclave de givrelune », « Village de Nasha », « Bureau d'études expérimentales du kuuvahki », « Modification de génie », « Légion Cling-clang », « Transfiguration élémentaire : Grâce d'Évaporation » et « Transfiguration élémentaire : Grâce de Supraconduction ». Vous pouvez les acheter auprès de Prince à La Queue de Chat.
- Ajout d'une boîte de cartes et d'un dos de carte « Nod-Krai ». Vous pouvez l'acheter auprès de Prince à La Queue de Chat après avoir atteint le Niv. de joueur correspondant.
- Ajout de 10 joueurs du monde ouvert à Nod-Krai.
- Le mode « Dans le feu de la fonderie » est à nouveau disponible. Le thème de ce tour est « Dans le feu de la fonderie : Marée sans fin » :
- Lors d'un duel de « Dans le feu de la fonderie : Marée sans fin », vous pouvez vaincre les ennemis des niveaux pour accumuler des points.
- Après avoir terminé une partie dans un niveau, vous obtenez les récompenses correspondantes aux paliers de score atteints grâce à votre meilleur score dans le niveau.
- Les différents niveaux ont différentes règles spéciales accordant des bonus que vous devez utiliser pour combattre plus efficacement.
Théâtre de l'Imaginarium
- Mise à jour du 1er mars
- Éléments désignés : Électro, Cryo, Anémo.
- Mise à jour du 1er avril
- Éléments désignés : Hydro, Cryo, Géo.
Profondeurs spiralées
- Mise à jour du 16 mars
- Après la mise à jour de la version Luna V, la nouvelle phase des Profondeurs spiralées sera disponible le 16 mars.
- L'anomalie énergétique du 11e étage a été ajustée comme suit :
- Tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Anémo de 60 %.
- Tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Cryo de 60 %.
- L'anomalie énergétique du 12e étage a été ajustée comme suit :
- Première moitié : les DGT Anémo infligés par le personnage déployé augmentent de 75 %.
- Seconde moitié : les DGT Cryo infligés par les attaques normales des personnages augmentent de 75 %.
- Mise à jour des ennemis des étages 11 et 12.
- Bénédiction de la lune abyssale : Lune ventée
- Lorsqu'un personnage déclenche une réaction de Dispersion sur un ennemi, il obtient 1 cumul de coupe de vent. Avec 4 cumuls, une onde de choc est libérée à l'emplacement de l'ennemi, infligeant des DGT réels et consommant tous les cumuls de coupe de vent. Le personnage peut obtenir 1 cumul de coupe de vent toutes les 0,1 s et une onde de choc peut être libérée une fois toutes les 6 s.
Autres
- Nouvelle recette.
- Nouvelle spécialité culinaire.
- Ajout de nouveaux succès dans « Merveilles du monde ».
- Ajout du pack d'émoticônes « Peintures de Paimon » 47 dans le tchat.
- Nouveaux thèmes.
- Ajout des « Contes de voyage : Sous la lune ».
Ajustements et optimisations
Ennemis
- Ajustement de la logique de combat de l'ennemi Mandragore hexadécatonique : pendant une courte période avant de déclencher son éclosion de spores, la Mandragore hexadécatonique ne poursuivra plus le personnage.
- Ajustement de l'affichage du titre de l'ennemi « Canard à torgnoles » lorsqu'il apparaît dans les donjons.
- Ajustement de la description du tutoriel pour l'ennemi « Lunillon radieux ».
- En mode multijoueur, après avoir vaincu un boss nécessitant 40 Résines originelles pour récupérer les récompenses, si un voyageur active la Fleur des lignes énergétiques, celle-ci disparaît au bout d'un certain temps, ce qui permet au boss de réapparaître plus rapidement.
- Après avoir vaincu un boss nécessitant 40 Résines originelles, si le voyageur n'active pas la Fleur des lignes énergétiques pour obtenir les récompenses, l'ennemi réapparaîtra après la disparition de la Fleur des lignes énergétiques.
- Optimisation de l'expérience de combat contre les loups à poil clair dans la région de Nod-Krai : les loups à poil clair peuvent désormais être verrouillés plus facilement par les attaques des personnages.
Guide d'amélioration
- Ajustement du style et de la position du bouton du guide d'amélioration dans le menu des personnages.
- Optimisation du style de certains éléments sur l'interface du guide d'amélioration.
- Dans le guide d'amélioration, le nombre de personnages pouvant être définis comme objectifs d'amélioration passe de 2 à 4.
- Ajout de l'onglet « Guide d'amélioration » à l'interface Guide de l'aventurier > Donjons. Cela permet de consulter les donjons qui fournissent les matériaux nécessaires aux personnages en cours d'amélioration et de s'y téléporter, ou d'ouvrir le guide d'amélioration.
- Dans les interfaces « Ennemis » et « Donjons » du Guide de l'aventurier, ainsi que sur l'écran d'entrée des donjons, si les ennemis ou les donjons concernés fournissent des matériaux nécessaires au personnage que vous souhaitez améliorer, l'avatar de ce personnage s'affichera sur les interfaces correspondantes.
Paradisia milliastral
- Vous pouvez désormais inviter des voyageurs qui sont en aventure en Teyvat à l'aide des fonctionnalités Équipe > Trouver des équipiers ou Salle > Inviter.
- Optimisation des effets sonores de certaines interfaces du Paradisia milliastral et correction du problème de bruit parasite affectant certains effets sonores.
- Optimisation du style de l'icône « Niv. de Paradisia ».
- Ajout de l'icône « Niv. de Paradisia » à la fenêtre pop-up « Invitation de salle » et à l'interface « Salle ».
- Ajout de la fonctionnalité « Aperçu d'interface » à l'interface « Guide de jeu > Niv. de Paradisia ».
- Mise à jour des interfaces déverrouillables pour les Niv. de Paradisia 100 à 250 dans l'interface « Guide de jeu > Niv. de Paradisia ».
- Ajout de la fonctionnalité « Consulter la formation » au classement des niveaux en mode classique.
- Après la mise à jour de version, si un artisan n'a pas sélectionné l'option « Rendre le profil public », son avatar personnalisé sur l'interface des détails de niveau du Paradisia milliastral sera défini par défaut.
- Les artisans concernés peuvent sélectionner « Rendre le profil public » dans « Mon Paradisia » ou reprendre leur photo et sélectionner un avatar personnalisé pour remplacer l'avatar par défaut.
Invocation des Sept
- La fonctionnalité de filtrage de l'Invocation des Sept permet désormais de filtrer les cartes en fonction de leurs effets.
Autres systèmes
- Amélioration du style de l'interface Artéfact > Remodelage.
- Lors de la sélection d'un résultat de remodelage avec moins d'améliorations d'attributs sur l'interface Artéfact > Remodelage, une fenêtre pop-up de deuxième confirmation apparaîtra.
- Optimisation de la logique d'affichage du point rouge de l'objet « Transmutateur d'artéfact » : le point rouge ne s'affiche désormais que lorsqu'il y a des extractions disponibles, ce qui réduit sa fréquence d'affichage.
- Ajustement de la logique du choix de personnage de la table de synthèse : en l'absence de données sauvegardées précédentes, un personnage avec l'aptitude « 10 % de chances d'obtenir le double de produits » sera sélectionné par défaut.
Audio
- Optimisation des détails de la musique de fond d'une cinématique dans la quête d'Archons « La lune véritable ».
- Optimisation des effets sonores lorsque certains ennemis sont vaincus.
- Optimisation des voix et des effets sonores lors du combat contre l'ennemi Dottore.
- Optimisation des effets sonores pour certaines quêtes, scènes, modes de jeu et interactions d'interface.
- Optimisation des répliques en japonais dans certaines quêtes.
- Ajout de ressources audio en anglais pour Albedo dans la quête d'Archons « Paralogisme ».
- Ajout de ressources audio en anglais pour Charlotte et Xingqiu dans les contes de voyage.
- Ajout de ressources audio en anglais pour Clorinde dans l'Invocation des Sept.
Autres
- Optimisation de l'expérience de téléchargement des ressources sur le client Android : le téléchargement ne s'interrompt plus immédiatement lorsque vous passez à une autre application en écran partagé.
- Le jeu enregistre désormais les paramètres de permissions du monde des voyageurs en mode multijoueur. Ces permissions ne seront plus réinitialisées par défaut suite à certaines actions.
- Optimisation du style des interfaces correspondantes après avoir terminé la quête « Devoirs de la sorcière ».
Corrections de bugs
Quêtes
- Correction d'un problème qui faisait qu'un objet de scène pouvait parfois faire flotter le personnage dans les airs et l'empêcher de bouger dans un donjon de la quête d'Archons « Un voyageur, par une nuit d'hiver ».
- Correction d'un problème qui empêchait les personnages de se téléporter en dehors de la zone de quête lors du segment « Parfum solitaire » de la quête d'Archons « Une étoile en approche ».
- Correction d'un problème qui empêchait de modifier l'heure du jeu après avoir quitté le mode histoire spécial lors de l'objectif « Rendez-vous à l'endroit convenu avec les Gardiens de lumière. » de la quête d'Archons « Un voyageur, par une nuit d'hiver ».
- Correction d'un problème qui, dans certaines circonstances, empêchait Columbina de se déplacer lors de l'objectif « Allez sur la lune. » dans la quête d'Archons « La lune véritable », ce qui empêchait la progression de la quête.
- Correction d'un problème qui entraînait un conflit d'emplacement entre certaines quêtes et la quête d'histoire « Ode à la lune d'argent sous les lanternes ».
- Correction d'anomalies dans certaines quêtes après avoir changé la tenue du voyageur, qui incluaient : l'apparition anormale de deux voyageurs dans certains dialogues de quête ou l'impossibilité de terminer le mode de jeu des quêtes, empêchant ainsi leur progression.
- Correction d'un problème qui empêchait la quête de progresser après avoir atteint le point cible lors de l'objectif « Quittez le refuge. » dans la quête du monde « Chaque chose à sa place », dans certaines circonstances spécifiques.
Exploration
- Correction d'un problème qui empêchait de débloquer le coffre correspondant après avoir terminé la quête du monde « Chaque chose à sa place ».
- Correction d'un problème qui empêchait certains ennemis dans la Falaise Kipumaki à Nod-Krai d'être verrouillés par les attaques des personnages.
- Correction de l'absence du bouton « Jouer » de la lyre d'Amsvartnir dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait le Détecteur de trésors Luna de niveau 2 de montrer les indices liés aux Oculus lorsqu'il était utilisé dans la zone Piramida à Nod-Krai.
- Correction d'un problème qui faisait que la compétence élémentaire de Kinich pouvait interagir de manière anormale avec les fleurs de coton printanier.
- Correction d'un problème qui entraînait la disparition anormale d'un défi contre-la-montre dans la zone Plaine Chassevague de Nod-Krai lors du segment « Nuit sans lune » de la quête d'Archons « Un voyageur, par une nuit d'hiver ».
Ennemis
- Correction d'un problème qui rendait anormale la portée de la compétence « Pluie glaciale brisée » utilisée par l'ennemi « Le Loup du Nord ».
- Correction d'un problème qui faisait que l'ennemi Dottore pouvait anormalement se déplacer en dehors de la zone de combat et ne pouvait plus y retourner.
- Correction d'un problème qui empêchait de déployer l'égide Cryo après que la valeur de la chaleur de l'ennemi « Croiseur terrestre super-lourd : Forteresse mécanisée » a atteint son maximum, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait parfois l'ennemi « Pêcheur des fonds cachés » de former le bouclier des fonds cachés dans le monde ouvert.
- Correction d'un problème qui, dans certaines circonstances, entraînait une brève disparition de l'ennemi Seigneur chuchoteur de cauchemars des fonds cachés lorsqu'il entrait en combat.
- Correction d'un problème d'affichage de la valeur d'égide de certains ennemis après la reconnexion du jeu au serveur en mode multijoueur.
Personnages
- Correction d'un problème qui empêchait l'affichage de l'arme du personnage « Jahoda · Ombre tisse-vent (Anémo) » après une reconnexion au serveur dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait les effets spéciaux de l'attaque chargée au niveau des mains du voyageur de disparaître lorsqu'il était caché (par exemple lorsqu'il possédait un saurien de Natlan) après l'activation d'une aptitude supplémentaire.
- Correction d'un problème d'affichage qui entraînait des expressions faciales anormales chez le personnage « Voyageur · Aether (Pyro) » lors de l'utilisation de sa compétence élémentaire après avoir changé de tenue.
- Correction d'un problème d'affichage de la position de l'arme tenue par Zibai pendant certaines de ses animations.
- Correction de l'absence de l'effet de flottement de l'arrière de la tenue « Cadeau mélusin » après que le personnage « Neuvillette Ordonnateur du jugement inexorable (Hydro) » portant cette tenue a déclenché son déchaînement élémentaire et a effectué certaines actions (déplacement, attaque normale, etc.).
- Correction d'un problème d'affichage anormal du modèle de Neuvillette lors de certaines actions (comme les déplacements ou les animations d'inactivité) lorsqu'il portait la tenue « Cadeau mélusin ».
- Correction d'un problème qui faisait que certains effets visuels étaient manquants dans l'animation du déchaînement élémentaire de Wriothesley.
- Correction d'un problème d'affichage anormal des ailes de Durin lors de l'utilisation de son attaque normale.
- Correction d'un problème d'affichage temporairement anormal de la texture des cheveux au niveau de la frange qui se superposait aux sourcils et aux cils de Nefer lors du changement d'un autre personnage vers cette dernière.
Équipement
- Correction d'un problème qui faisait que l'effet de l'arme « Fuseau de cinabre » ne fonctionnait pas correctement dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait qu'après avoir changé l'apparence d'arme du Mannequin en illusion radieuse, lorsque le voyageur entrait en résonance avec un autre élément, le type élémentaire de l'illusion radieuse ne changeait pas correctement.
Paradisia milliastral
- Correction d'un problème dans le Paradisia milliastral. Des informations sur la quantité de boîtes de performance merveilleuse pouvant être activées manquaient dans la description du Niv. d'artisan 5.
- Correction d'un problème dans le Paradisia milliastral qui empêchait de régler l'heure du hall sur 24 h 00.
- Correction d'un problème d'affichage anormal des sets lors de l'aperçu de set dans l'interface « Combinaisons vestimentaires » dans certaines circonstances.
- Correction d'un problème qui faisait que les interfaces liées aux cadeaux continuaient de s'afficher de manière anormale sur le menu « Odes » après la fin des odes à durée limitée.
Invocation des Sept
- Correction d'un problème qui faisait que lorsque la carte de personnage Ororon équipée de la carte d'aptitude « Traces de la forêt brumeuse » utilisait sa compétence élémentaire pour invoquer un spiritorbe, et que le spiritorbe déclenchait une réaction d'Électrocution au début de la phase d'action de la manche suivante, l'effet de la carte d'aptitude était anormal.
- Correction d'un problème qui empêchait de déclencher les effets liés à la condition « Lorsque le personnage a subi des DGT » lorsque l'effet « Suanni Man Chai » de la carte de personnage Gaming lui infligeait des DGT de perforation.
- Correction d'un problème qui faisait que l'effet de la carte de soutien « Antre de Stormterror » s'appliquait anormalement au déchaînement élémentaire de la carte de personnage Skirk.
- Correction d'erreurs d'affichage de certains éléments d'interface de l'Invocation des Sept.
Audio
- Correction d'erreurs de doublage en chinois dans certaines quêtes et dialogues.
- Correction d'un problème qui entraînait une lecture anormale des effets sonores d'interaction de certains objets et interfaces.
- Correction d'un problème qui entraînait une lecture anormale de la musique de certains dialogues lors du segment « Le royaume des roches » de la quête d'histoire « Ode à la lune d'argent sous les lanternes ».
- Correction d'un problème qui empêchait la lecture en boucle de certaines musiques de combat dans les donjons de Nod-Krai.
- Correction d'un problème qui entraînait une coupure anormale de la musique lors de la lecture de Gyrocristal radiant 171 ou Gyrocristal radiant 172.
- Correction d'un problème dans la quête « Sonate au clair de lune : Résonance persistante » des chroniques séléniques : une ligne de dialogue était jouée avant la fin de la précédente.
- Correction d'un problème qui entraînait la lecture simultanée de plusieurs répliques lors du combat contre Dottore dans la quête d'Archons « La lune véritable ».
- Correction d'un problème qui faisait qu'il y avait une faible probabilité que la lecture de la musique de certains dialogues soit anormale lors du segment « Où notre espace et notre temps se croisent » de la quête d'Archons « Un voyageur, par une nuit d'hiver ».
Système
- Correction d'un problème qui empêchait parfois le marqueur de l'ennemi « Miméflore obombrée » de disparaître de la carte après l'avoir battu, lorsqu'il était suivi via le guide de l'aventurier.
- Correction d'un problème d'affichage lors du retour au menu des personnages après avoir navigué vers une autre interface dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que les icônes d'avatar de certains personnages ne correspondaient pas à leurs modèles en jeu.
- Correction d'un problème survenu après la mise à jour de l'interface « Faveur de l'astre de la nuit », qui entraînait le blocage de celle-ci lorsque les joueurs possédant le personnage « Columbina · Retour de l'astre de la nuit (Hydro) » cliquaient sur sa zone d'affichage lors de la connexion.
- Correction d'un problème qui empêchait d'utiliser le bouton « Interaction (dans certains modes spécifiques) » pour interagir avec des objets dans le monde ouvert après avoir suivi une quête et fermé la carte. (Sur clavier et souris, la touche par défaut pour cette action est T.)
Autres
- Correction d'un problème qui faisait que la lune dans certaines scènes n'était pas mise à jour après avoir terminé la quête d'Archons « La lune véritable ».
- Correction d'un problème permettant d'utiliser anormalement le kuuvahki pour interagir avec les armes de PNJ alliés.
- Correction d'un problème qui entraînait l'apparition simultanée de deux instances du PNJ Vlaicu dans le Campement de la falaise à Nod-Krai.
- Correction d'un problème qui faisait disparaître certains PNJ lorsqu'un personnage se téléportait depuis un endroit précis de la Station balnéaire Brisedouce vers une autre zone.
- Correction d'un problème d'affichage anormal du texte de dialogue lors d'une conversation avec Ashru au Curatorium des secrets en utilisant le personnage Columbina.
- Correction d'un problème qui entraînait l'affichage d'une icône incorrecte sur le bouton d'interaction lors des conversations avec les PNJ Wecksell, Mirsky et Kukkia pour les voyageurs qui possédaient Columbina mais pas Lauma.
- Correction d'un problème qui entraînait la disparition anormale du bouton d'interaction de dialogue avec le PNJ Richeza dans certaines circonstances.
- Correction d'un problème qui faisait que la limite de cristaux arc-en-gouttes dans l'inventaire était incorrectement fixée à 9 999 (au lieu de 99 999).
- Correction d'un problème dans la boutique de souvenirs : l'objet « Moras » s'affichait à une position incorrecte dans la liste alors que d'autres objets étaient encore disponibles, au lieu d'apparaître uniquement après leur épuisement. (Ce problème concernait les boutiques de souvenirs des sceaux Anémo, des sceaux Géo ainsi que des sceaux Électro.)
- Correction d'un problème qui permettait de lire l'annonce des Gardiens de lumière dans la zone Piramida à Nod-Krai avant d'avoir terminé la quête du monde « Une étoile hors du temps ».
- Correction d'un problème qui empêchait l'obtention du succès « Il y aura du pain » dans certaines circonstances spécifiques (les voyageurs affectés pourront obtenir ce succès en effectuant à nouveau les actions requises après la mise à jour).
- Correction d'erreurs de texte dans certaines quêtes, descriptions, dialogues et interfaces.
- Correction d'erreurs de texte en certaines langues. Optimisation des textes. (Vous pouvez voir les changements dans les différentes langues en allant dans le menu Paimon > Paramètres > Langues et en changeant la langue du jeu.)
- Les corrections et les optimisations en version française sont les suivantes (cela n'affecte en rien les effets réels en jeu) :
- Optimisations diverses :
- Optimisation des dialogues.
- Optimisation de l'UI.
- Améliorations diverses du texte en jeu.
Ajustement de l'équilibre de l'Invocation des Sept
- Pour les cartes suivantes, les effets basés sur « le coût original de dés élémentaires » seront ajustés au « coût actuel de dés élémentaires » :
- Cartes de personnage concernées : état de déploiement « Scan explosif » de la carte de personnage Kaveh ; état de déploiement « Royaume dévorant », invocation « Ombres sombres », carte d'aptitude « Prédation ténébreuse » de la carte de personnage Narval stellavore ; compétence élémentaire de la carte de personnage Xinyan ; habilité « Visée multiple » de la carte de personnage Chasca ; compétence élémentaire de la carte de personnage « Crococornu sacralisé » ; état « Mode traque » de la carte de personnage Fréminet ; carte d'événement « Faille du néant » de la carte de personnage Skirk ; carte d'aptitude « Don de la nuit : Remboursement total » de la carte de personnage Kinich ; carte d'événement « Bloc d'énergie phagocytaire » générée par les cartes appartenant à la Bête sacralisée ; carte d'aptitude « Omni-dévoreur » de la carte de personnage Roi yumkasaure glouton de la montagne.
- Cartes d'action concernées : Êtres des canopées, Chambre d'Or, Scie électrique portative, Foret de prospecteur, L'assistant du docker, Haut-de-forme du chef d'orchestre, Qucusaure, Boîte à graines, Kusava, Héritage dans le sable, Brigade volante, à l'attaque !, Une aventure à travers la brume matinale, Yumkasaure.
- Des descriptions ou des calculs d'effets liés à la Sélénocution ont été ajoutés aux cartes suivantes :
- Cartes de personnage concernées : effet de la capacité passive de la carte de personnage Ororon ; carte d'aptitude « Bandage tactique à compresses chaudes » de la carte de personnage Ifa ; carte d'aptitude « Prophétie immersive » de la carte de personnage Mona ; carte d'aptitude « Héritier de l'autorité de l'ancienne mer » de la carte de personnage Neuvillette ; carte d'aptitude « Flamme brisant la nuit » de la carte de personnage Clorinde ; état « Convergence du tonnerre » de la carte de personnage Sethos.
- Les PV max initiaux de la carte de personnage Usurier Pyro des Fatui passent de 9 à 11 points ; ceux de la carte de personnage Chef Brutorocheux passent de 8 à 10 points ; ceux de la carte de personnage Champieffroi panaché passent de 10 à 12 points ; ceux de la carte de personnage Narval stellavore passent de 5 à 6 points ; ceux de la carte de personnage Yelan passent de 10 à 11 points ; ceux des cartes de personnage Tulpa Hydro et Escoffier passent de 11 à 10 points.
- Ajustement de l'effet de la carte d'événement « Source toujours » : l'effet est ajusté en « Soigne le personnage choisi pour une valeur équivalant au nombre d'invocations sur votre terrain ».
- Ajustement de l'effet de la carte de soutien « Forteresse de Méropide » : le nombre de points de prohibition cumulables passe de 4 à 5. L'effet déclenché au début de la phase d'action est désormais : « Si cette carte a 5 pts de prohibition : Consomme les 5 pts pour appliquer aléatoirement une inefficacité à 1 carte dans la main de votre adversaire. ».
- Ajustement du coût des dés élémentaires de la carte d'équipement « Masque à plumes du guerrier-démon » : le coût passe de 2 dés élémentaires de n'importe quel élément à 1 dé élémentaire.
- Ajustement du coût des dés élémentaires de la carte d'événement « Adios » : le coût passe de 2 dés élémentaires d'un élément identique à 2 dés élémentaires de n'importe quel élément.
- Ajustement des dés élémentaires requis et de l'effet de la carte d'événement « Instant du verdict » : le nombre de dés élémentaires requis passe de 1 à 0. L'effet est ajusté en « La prochaine fois que l'adversaire a joué une carte d'événement pendant la manche : Applique une inefficacité à toutes les cartes d'événement dans sa main. Lorsque l'adversaire a défaussé une carte de sa main pendant la manche : Place 2 cartes ayant le coût de dés élémentaires le plus élevé depuis la main de l'adversaire dans le bas de son deck. »
commentaire (0)