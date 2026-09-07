Genshin Impact : Livestream de la version 7.1, date et heure de l'événement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 septembre 2026 à 17h23
Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 7.1 de Genshin Impact.
Genshin Impact : Livestream de la version 7.1, date et heure de l'événement

Dans peu de temps, Genshin Impact va se doter de la version 7.1. Comme toujours, cette nouvelle version sera présentée par le biais d'un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, le studio de développement HoYoverse a, récemment, indiqué quand ce livestream aura lieu. Dès lors, nous connaissons à présent la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 7.1 de Genshin Impact.

Date et heure du livestream de la version 7.1 de Genshin Impact

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Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons désormais que le livestream/programme spécial dévoilant la version 7.1 de Genshin Impact est prévu pour le 12 septembre 2026. Comme toujours, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch ainsi que sur YouTube. À ce sujet, sachez que vous pouvez suivre le livestream/programme spécial de la version 7.1 de Genshin Impact dès 14h (heure française), sur Twitch et sur YouTube, le 12 septembre 2026.

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Comme vous vous en doutez, cette nouvelle version de Genshin Impact introduira diverses nouveautés. Nous pouvons, par exemple, nous attendre à de nouveaux personnages jouables, via les vœux/bannières, mais aussi à de nouvelles quêtes et de nouveaux événements, entre eux. Évidemment, le programme spécial du 12 septembre 2026 nous révélera tout ce qu'il y a à savoir à propos de la version 7.1 de Genshin Impact.

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Comment regarder le livestream de la version 7.1 de Genshin Impact ? 

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Le livestream/programme spécial de la version 7.1 de Genshin Impact sera, comme dit précédemment, diffusé sur Twitch, mais aussi sur YouTube. D'ailleurs, à travers une publication sur Twitter/X, HoYoverse a donné les chaînes de Genshin Impact depuis lesdites plateformes.

Rendez-vous donc le 12 septembre 2026 pour tout savoir sur la version 7.1 de Genshin Impact. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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