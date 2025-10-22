Genshin Impact : MàJ Luna II, patch notes et détails de la mise à jour

Genshin Impact Version 7.0 : Date de sortie et nouveautés
HoYoverse a, récemment, présenté la version 7.0, qui arrive très bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons désormais sa date de sortie et son contenu.
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Nouveautés
Nouveau personnage
- Nefer - Secret enfoui sous les sables - 5 ★, Dendro.
- Disque lunaire : Dendro.
- Arme : Catalyseur
- La propriétaire incroyablement ingénieuse du Curatorium des secrets.
- Nefer est un personnage Dendro qui inflige directement des DGT de Sélénofleurissement grâce à ses compétences et qui permet à ses coéquipiers de déclencher des réactions de Sélénofleurissement. Lorsque Nefer utilise sa compétence élémentaire, elle entre dans l'état Danse d'ombre, ce qui lui permet de consommer des rosées verdoyantes pour effectuer une attaque chargée spéciale qui inflige des DGT de Sélénofleurissement aux ennemis. Le déchaînement élémentaire de Nefer inflige des DGT Dendro de zone aux ennemis situés devant elle.
- Mannequin du Paradisia milliastral
- Le type élémentaire des Mannequins est le même que celui du voyageur/de la voyageuse.
- Arme : Épée à une main.
- Un Mannequin qu'une sorcière utilisant le pseudonyme « Octavia » vous a offert, à Paimon et à vous. Il est doué pour explorer les mystères du Paradisia milliastral.
Nouveaux équipements
- Reliquaire de la vérité - 5 ★, Catalyseur.
- Bâton de sacrificateur - 4 ★, Arme d'hast.
- Frimas d'aube - 4 ★, Catalyseur.
- Aube du tisse-lune - 4 ★, Épée à une main.
Nouvelles histoires
- Nouvelle quête d'Archons :
- Chant de l'astre de la nuit - Acte 3 : « Une nation qui n'existe pas ».
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 28.
- Terminer Chant de l'astre de la nuit - Acte 2 « Élégie de la poussière et des lanternes ».
- Chant de l'astre de la nuit - Acte 4 : « Élégie sous la lune évanescente ».
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 28.
- Terminer Chant de l'astre de la nuit - Acte 3 : « Une nation qui n'existe pas ».
Nouveau mode de jeu
- Paradisia milliastral
- Deux Mannequins qui vous sont dévoués, à Paimon et à vous, vous accompagneront dans le monde merveilleux créé par la sorcière Octavia.
- Vous y trouverez une multitude de jeux extraordinaires : que vous tentiez les défis en solo ou en équipe avec des amis, votre bonheur vous attend.
- Au-delà du jeu, vous pouvez libérer votre créativité pour concevoir des niveaux dont vous définissez les règles. Donnez vie à vos inspirations et partagez cette joie avec d'autres joueurs !
- Tout en profitant des jeux, vous pouvez également revivre les expériences scellées par la sorcière Octavia dans ce royaume mystérieux et collecter divers objets d'ensemble !
- Conditions de déblocage du mode de jeu :
- Terminer l'« Ordre de Favonius » de la quête d'Archons Prologue - Acte 1 : « Le voyageur qui attrapa le vent ».
- Éveiller votre Mannequin du Paradisia milliastral
- En entrant dans le Paradisia milliastral, vous éveillerez votre propre Mannequin du Paradisia milliastral. Les Mannequins sont l'incarnation de votre volonté dans le Paradisia milliastral. Vous pouvez modifier leur apparence et leurs ensembles à tout moment, et jouer aux niveaux du Paradisia en utilisant votre Manekin ou Manekina.
Nouvel ennemi
- Herra de la nuit glaciale
- Un être fier errant dans la lueur déclinante de la lune, doté de pouvoirs ancestraux depuis longtemps domptés par le seigneur du ciel.
- Emplacement : Île de Hiisi.
Invocation des Sept
- Mise à jour du mode de jeu « Invocation des Sept »
- Ajout des cartes de personnage Varesa et Ifa ainsi que des cartes d'aptitude correspondantes. Mise à jour des niveaux des invitations de partie dans l'annuaire des joueurs correspondant et des convives dans les défis de convive.
- Ajout de la carte de personnage Tulpa Hydro et de la carte d'aptitude correspondante. Mise à jour des défis de taverne correspondants.
- Ajout des cartes d'action « Lueur de la lune éternelle », « Monocle de dragon démoniaque », « Ancien rituel royal », « Guilde des aventuriers », « Sacrifice ancien ; brocart divin » et « Infusion de Chenyu ». Vous pouvez les acheter auprès de Prince à La Queue de Chat.
- Le mode « Dans le feu de la fonderie » est à nouveau disponible. Le thème de ce tour est « Dans le feu de la fonderie : Marée sans fin » :
- Lors d'un duel de « Dans le feu de la fonderie : Marée sans fin », vous pouvez vaincre les ennemis des niveaux pour accumuler des points.
- Après avoir terminé une partie dans un niveau, vous obtenez les récompenses correspondantes aux paliers de score atteints grâce à votre meilleur score dans le niveau.
- Les différents niveaux ont différentes règles spéciales accordant des bonus que vous devez utiliser pour combattre plus efficacement.
Théâtre de l'imaginarium
- Une nouvelle édition sera disponible le 1er novembre 2025.
- Éléments désignés : Hydro, Électro, Dendro.
- Une nouvelle édition sera disponible le 1er décembre 2025.
- Éléments désignés : Pyro, Cryo, Anémo.
Profondeurs spiralées
- Mise à jour du 16 novembre
- Après la mise à jour de la version Luna II, la phase 1 des Profondeurs spiralées sera disponible le 16 novembre
- L'anomalie énergétique du 11e étage a été ajustée comme suit :
- Augmente la maîtrise élémentaire de tous les personnages de l'équipe de 200 pts.
- L'anomalie énergétique du 12e étage a été ajustée comme suit :
- Première moitié : Les DGT infligés par les réactions de Fleurissement des personnages augmentent de 200 % et ceux des réactions de Sélénofleurissement de 75 %.
- Seconde moitié : Les DGT Pyro infligés par les attaques normales des personnages augmentent de 75 %.
- Mise à jour des ennemis des étages 11 et 12.
- Bénédiction de la lune abyssale : Lune liante
- Lorsqu'un engagement vital du personnage déployé augmente ou diminue de valeur, une onde de choc est libérée, infligeant des DGT réels aux ennemis proches.
Autres
- Nouvelles recettes.
- Ajout de nouveaux succès dans « Merveilles du monde ».
- Ajout du pack d'émoticônes « Peintures de Paimon » 44 dans le tchat.
- Ajout de nouveaux messages lors des écrans de chargements.
- Nouveaux thèmes.
Ajustements et optimisations
Ennemis
- Optimisation de l'expérience de combat contre l'ennemi « Canard à torgnoles ». Les mécanismes de ruée invoqués descendront plus rapidement lorsqu'ils sont trop haut.
- Optimisation du ciblage des compétences des personnages lors des combats contre les ennemis « Légende locale : Tsar-crabe » et « Granicrabe vétéran ».
Audio
- La voix anglaise du personnage « Candace · Serment doré (Hydro) » sera changée. Les contenus précédents seront progressivement mis à jour dans les versions ultérieures.
- Ajout de quelques ressources audio en anglais pour les personnages Layla, Lynette et Tighnari dans les contes de voyage.
- Ajout de quelques ressources audio en anglais pour le personnage « Lynette · Élégance parmi les ombres (Anémo) » dans la section « À propos d'Escoffier... ».
- Ajout de quelques ressources audio en anglais pour le personnage Tighnari de la chronique tribale « Traces fongiques au champ » dans la version 5.5.
- Ajout de quelques ressources audio en anglais pour le personnage Arlecchino dans l'Invocation des Sept.
- Ajustement des répliques audio en japonais du personnage « Lauma · Ode sacrée à la lune éternelle (Dendro) » dans « Ajout dans l'équipe (3) ».
- Ajustement de certaines répliques audio en japonais du personnage Dori dans les contes de voyage et dans la quête d'Archons « Ballet parmi marées enneigées et bosquets givrés ».
Système
- L'accès au Paradisia milliastral et les missions correspondantes ont été ajoutées à l'événement « Réunion stellaire ». Terminez toutes les missions liées au Paradisia milliastral pour obtenir 480 géodes de recréation.
- Après la mise à jour de version, l'accès aux tutoriels sera affiché en permanence à droite de la mini-carte sur les appareils mobiles. (Avant la mise à jour, les joueurs mobiles devaient suivre des étapes relativement compliquées : Menu Paimon > Archives > Tutoriels pour accéder aux tutoriels déjà lus.)
- Le nombre maximum d'amis passe de 100 à 200.
Sérénithéière
- Lorsque vous échangez des objets dans le Bazar du royaume, la quantité est automatiquement ajustée sur le montant maximal disponible.
Invocation des Sept
- Optimisation de la description des effets de certaines cartes.
Autres
- Après la mise à jour de version, la portée du Détecteur de trésors Luna de niveau 1 et 2 sera augmentée de 100 % pour les coffres et des indices les concernant.
- Réduction du déroulement général du dialogue pour l'option « À propos des minerais de... » chez les forgerons de toutes les régions. Optimisation des interactions et des indications lors de la recherche de dépôts de minerai.
Corrections
Quêtes
- Correction d'un problème d'affichage des objets des épreuves absorbés grâce au kuuvahki, ce qui pouvait empêcher toute interaction et bloquer la progression de la quête dans le donjon de la quête d'Archons « Retrouvailles au clair de lune ».
- Correction d'un problème qui entraînait la disparition du pinson lorsqu'il interagissait avec les flucterbes au cours de l'objectif « Utilisez le kuuvahki pour aider le pinson piégé. » de la quête d'Archons « Là où la lune se lève », interrompant la progression de la quête, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que l'élément du voyageur qui apparaissait à l'écran ne correspondait pas à son élément réel pendant un dialogue de la quête d'Archons « Ballet parmi marées enneigées et bosquets givrés ».
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de terminer la quête du monde « Chaque jour est une aventure » à leur retour à Mondstadt après avoir récupéré les récompenses quotidiennes auprès de Catherine autre part qu'à Mondstadt.
- Correction d'un problème qui empêchait de terminer l'objectif « Examinez les environs. » lors de la quête du monde « Purification écarlate », bloquant ainsi la progression de cette quête dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait le coffre correspondant d'être apparu après avoir terminé l'objectif « Collectez des fruitoilés pour les donner au sergent « pieuvre » et passer l'épreuve. » de la quête du monde « Le cœur révélateur ». Les voyageurs affectés par ce problème peuvent se rendre à l'emplacement du coffre après la mise à jour de version, et le coffre apparaîtra normalement.
- Correction d'un problème qui faisait que certains effets de la caméra persistaient de manière anormale après avoir terminé la quête du monde « Récit de l'équipe d'assistance spéciale », dans certaines circonstances spécifiques.
Ennemis
- Correction d'un problème qui pouvait entraîner un comportement anormal du véhicule ennemi « Patrouilleur terrestre : Éclaireur polyvalent de pointe », dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait les ennemis « Chasseur des terres sauvages », « Exilé des terres sauvages » et « Légende locale : Sigurd » de perdre des PV lorsqu'ils étaient dans l'état Chagrin monotone en mode multijoueur, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui immobilisait l'ennemi « Légende locale : Sigurd » et le faisait sprinter et clignoter de manière répétée après son entrée dans certaines zones.
- Correction d'un problème qui empêchait l'ennemi « Opérateur Fatui du givre » d'utiliser ses compétences de contre-attaque normalement après la mise à jour de version 5.7.
Personnages
- Correction d'un problème d'affichage des dés du long de la traînée créée par la compétence élémentaire du personnage « Yelan - Orchidée de la vallée (Hydro) » avec les paramètres graphiques « Faible » ou « Très faible ».
- Correction d'un problème qui faisait que le personnage « Yelan - Orchidée de la vallée (Hydro) » pouvait enchaîner ses attaques chargées anormalement vite, ou ne pas pouvoir les effectuer dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage de l'effet lumineux des bois du personnage « Lauma - Ode sacrée à la lune éternelle (Dendro) » en mode multijoueur.
- Correction d'un problème qui empêchait les attaques du personnage « Lauma - Ode sacrée à la lune éternelle (Dendro) » avec la constellation Niv.6 de consommer normalement les cumuls d'Hymne pâle accordés par ce personnage des autres voyageurs en mode multijoueur.
- Correction d'un problème qui pouvait maintenir l'effet « Hymne pâle » actif même après que ses cumuls soient tombés à 0 après l'activation de la constellation Niv.6 du personnage « Lauma - Ode sacrée à la lune éternelle (Dendro) », dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage du modèle du personnage « Flins - Étranges jeux d'ombres et de lumières (Électro) » lorsqu'il sautait.
- Correction d'un problème qui faisait que les personnages conservaient la pose qu'ils avaient sous l'eau après s'être téléportés sur la terre ferme, dans certaines circonstances spécifiques.
Équipement
- Correction d'un problème qui empêchait les effets du set de 4 pièces « Chevalerie ensanglantée » de se déclencher lorsqu'un ennemi était vaincu par plusieurs attaques chargées consécutives de certains personnages.
Invocation des Sept
- Correction d'un problème qui empêchait l'effet passif de la compétence passive « Traitement minutieux prescrit » de s'appliquer après l'élimination et la réanimation de la carte de personnage « Sigewinne ».
- Correction d'un problème qui faisait que la carte de soutien « Maîtres du vent nocturne » pouvait générer par erreur la carte de soutien coûtant 3 dés élémentaires « Sanctuaire de Narukami », au lieu d'une carte de soutien coûtant 2 dés élémentaires.
- Correction d'un problème qui empêchait parfois les attaques normales de la carte de personnage « Furina » de déclencher l'effet de la carte d'arme « Splendeur des eaux calmes » après que Furina a équipé cette carte et obtenu l'état « Centre d'attention ».
Système
- Correction d'un problème d'affichage de la barre de progression de la force des personnages de l'équipe sur l'interface du guide d'amélioration.
- Correction d'un problème qui faisait que les partitions non chinoises n'étaient pas prises en compte dans l'aperçu de prestation sur le profil du répertoire aux mille mélodies.
- Correction de l'absence de « Capture de luciolunes » dans la description de la source du matériau « Noyau cristallin ».
- Correction d'un problème qui faisait que la Résine éphémère périmée était incorrectement comptabilisée comme consommation de Résine originelle.
- Correction d'un problème qui empêchait les sanctuaires des profondeurs de Nod-Krai d'être pris en compte dans l'objectif « Débloquer les sanctuaires des profondeurs » dans le Guide de l'aventurier > Progrès.
- Correction d'un problème qui entraînait l'apparition d'un même incident de combat à deux reprises lors du défi du théâtre de l'imaginarium en mode lunaire, dans certaines circonstances spécifiques.
Audio
- Correction de l'absence des effets sonores lors d'interactions avec certains objets de Nod-Krai ou dans certains environnements.
- Correction d'un problème de synchronisation avec les effets sonores de certaines actions de la décoration « Blaireau chic ».
Sérénithéière
- Correction d'un problème qui faisait que la compétence élémentaire du personnage « Nahida · Physique de pureté (Dendro) » permettait de récolter les lakkabaies dans la Sérénithéière.
Autres
- Correction d'un problème qui empêchait les personnages d'interagir avec la conque fossiroche en la frappant dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que les kuuhenkis pouvaient pousser Colombina et modifier sa position dans le Hall d'argenlune.
- Correction d'un problème d'affichage de l'état des personnages après avoir quitté le Hall d'argenlune dans certaines circonstances spécifiques, si ceux-ci étaient à terre au moment d'y entrer.
- Correction d'un problème d'affichage des effets de souffle près de la bouche des personnages « Ineffa - Onde foudroyante (Électro) » et « Flins - Étranges jeux d'ombres et de lumières (Électro) » lors de certaines actions telles que le sprint ou l'escalade dans les Monts Dosdragon.
- Correction d'un problème qui empêchait certains miroirs de refléter les expressions du Chat d'Ujola et de Birgitta.
- Correction d'un problème d'affichage des effets de lumière après avoir modifié la pose du personnage à l'écran dans l'interface « Photo » dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'erreurs de texte dans certaines quêtes, descriptions, dialogues et interfaces.
- Correction d'un problème de prix incorrects pour certains ingrédients de l'épicerie de Nod-Krai.
- Correction d'un problème qui faisait que les personnages pouvaient passer à travers les éléments du paysage après s'être levé de l'Hélico-lit, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que certains rochers de Nod-Krai brillaient de façon anormale, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'erreurs de texte en certaines langues. Optimisation des textes. (Vous pouvez voir les changements dans les différentes langues en allant dans le menu Paimon > Paramètres > Langues et en changeant la langue du jeu.)
- Les corrections et les optimisations en version française sont les suivantes (cela n'affecte en rien les effets réels en jeu) :
- Optimisations diverses :
- Optimisation des dialogues.
- Optimisation de l'UI.
- Améliorations diverses du texte en jeu.
Ajustements de l'équilibre de l'Invocation des Sept
- Ajustement de la mécanique d'activation de l'effet « Défausse ». Les joueurs ne peuvent plus prévisualiser le résultat après le déclenchement des effets de défausse correspondants. Les cartes concernées sont : Bloc d'énergie phagocytaire, Qucusaure, Scie électrique portative, Foret de prospecteur, L'assistant du docker, Haut-de-forme du chef d'orchestre, Brigade volante, à l'attaque !, la carte d'événement de Chasca « Cartouche de chassombre », la carte de personnage « Érodé seigneur du feu primordial » et la compétence de Xinyan.
- Ajustement de l'effet de la carte d'événement de Chasca « Cartouche de chassombre » : la condition de déclenchement a été modifiée, passant de « En jouant cette carte ou en la défaussant » à « En jouant cette carte ou en la défaussant depuis votre main ».
- Ajustement de la mécanique d'activation des cartes de plat disposant d'effets de soin : elles peuvent désormais cibler les cartes de personnage avec les PV max.
- Ajustement de l'effet de l'état de déploiement « Royaume dévorant » de la carte de personnage « Narval stellavore » : l'effet a été modifié, passant de « Les cartes défaussées et harmonisées seront dévorées » à « Les cartes défaussées depuis votre main et harmonisées seront dévorées ».
- Ajustement de l'effet de l'invocation « Ombres sombres » de la carte de personnage « Narval stellavore » : auparavant, l'effet se déclenchait pendant « la phase finale et lorsque vous annoncez la fin de votre manche », maintenant, il se déclenchera pendant « la phase finale ».
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