Genshin Impact : MàJ Luna II, patch notes et détails de la mise à jour



le 22 octobre 2025 à 10h09 Publié par Clémence Usseglio le 22 octobre 2025 à 10h09

Retrouvez le patch notes et les détails de la version Luna II de Genshin Impact, déployée ce 22 octobre 2025 sur toutes les plateformes, ajoutant, comme toujours, son lot de contenu.