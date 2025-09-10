Genshin Impact : MàJ Luna I, patch notes et détails de la mise à jour



le 10 septembre 2025 à 10h35 Publié par Clémence Usseglio le 10 septembre 2025 à 10h35

Retrouvez le patch notes et les détails de la version Luna I de Genshin Impact, déployée ce 10 septembre 2025 sur toutes les plateformes, ajoutant, comme toujours, son lot de contenu.