Genshin Impact : MàJ Luna I, patch notes et détails de la mise à jour

Genshin Impact : Codes d'échange (Octobre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Genshin Impact, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la version Luna I de Genshin Impact
Nouveautés
Nouvelle zone
- Nod-Krai
- D'anciennes ruines sommeillent sous les marées du temps, là où les vents océaniques murmurent sur des rivages solitaires. Sous la clarté la plus pure de la lune, une terre de hasard et d'émerveillement s'éveille.
- À travers le brouillard et les vallées cachées, suivez les rayons de lune dansants jusqu'au point de départ de tous les voyages.
- Dans la version Luna I, les zones « Île de Lempo », « Île de Hiisi » et « Île de Paha » seront disponibles à Nod-Krai.
- Nouveau système de la zone Nod-Krai
- Point de rassemblement : Partagez les sceaux Luna obtenus dans vos aventures à Nod-Krai avec vos compagnons pour augmenter le niveau des points de rassemblement « Cimetière de la nuit finale », « Knieperterie Cling-Clang » ainsi que « Enclave de givrelune » et obtenir des objets précieux en retour.
- Ajout d'un nouveau gadget de récompenses de Nod-Krai : le Détecteur de trésors Luna. À mesure que le niveau du point de rassemblement augmente, le Détecteur de trésors Luna débloquera progressivement des capacités d'exploration, lui permettant d'afficher les Oculus, les coffres et les indices liés à ceux-ci.
- Hall d'argenlune : Chroniques séleniques : Vous pouvez vous rendre au Hall d'argenlune de temps en temps pour voir Columbina. Pendant un certain temps après avoir terminé une quête, votre équipe obtient l'effet Étreinte de la nouvelle lune : le cycle signelunaire de votre équipe reste toujours « Lueurs ascendante » à Nod-Krai. De plus, terminer un certain nombre de quêtes permet également d'obtenir des décorations, des thèmes, un planeur, etc.
- Vous découvrirez de nouvelles expéditions, de missions quotidiennes et d'autres nouveaux contenus à Nod-Krai.
Nouveaux personnages
- Lauma - Ode sacrée à la lune éternelle - 5 ★, Dendro.
- Disque lunaire : Dendro.
- Arme : Catalyseur.
- Dame bénie par le clair de lune et la forêt. Une lueur d'espoir née parmi les Descendants de givrelune.
- Flins - Étrange jeux d'ombres et de lumière - 5 ★, Électro.
- Disque lunaire : Électro.
- Arme : Arme d'hast.
- L'un des gardiens de lumière de Nod-Krai, qui veille sur le phare et le cimetière d'une petit île au nord. Un mystérieux gentilhomme dont les paroles et les actes témoignent d'un grand raffinement.
- Aino - Mécano aux gadgets à gogo - 4 ★, Hydro.
- Œil divin : Hydro.
- Arme : Épée à deux mains.
- Une inventeuse et mécanicienne de génie de Nod-Krai qui aime les machines intéressantes et les friandises.
Nouveaux donjons
- Donjon d'entraînement : Cour lunaire perdue
- Relevez les défis du donjon pour obtenir des matériaux d'élévation d'arme.
- Condition de déblocage (Une des conditions suivantes doit être remplie) :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 16
- Terminez la quête d'Archons Prologue - Acte 2 « Pour un avenir sans larmes ».
- Donjon de la maîtrise : Capitale sans-lumière
- Relevez les défis du donjon pour obtenir des matériaux d'aptitude de personnage.
- Condition de déblocage (Une des conditions suivantes doit être remplie) :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 27
- Terminez la quête d'Archons Chapitre I - Acte 1 « La terre mystique aux mille rochers ».
- Donjon de la bénédiction : Machinerie givrée
- Relevez les défis du donjon pour obtenir des sets d'artéfacts « Nuit de la révélation céleste » et « Sérénade de la lune soyeuse ».
- Condition de déblocage (Une des conditions suivantes doit être remplie) :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 22
- Terminer la quête d'Archon Prologue - Acte 3 « Chanson du dragon et de la liberté »
Nouveaux équipements
- Nouvelles armes
- Miroir du tisse-nuit - 5 ★, Catalyseur.
- Ruines sanglantes - 5 ★, Arme d'hast.
- Lyre du tisse-lumière - 4 ★, Catalyseur.
- Armes forgées
- Appel de sérénité - 4 ★, Épée à une main.
- Clé universelle - 4 ★, Épée à deux mains.
- Pelle du prospecteur - 4 ★, Arme d'hast.
- Lanterne à moelle sombre - 4 , catalyseur.
- Crochet de capture - 4 ★, Arc.
- Nouveaux artéfacts :
- Nuit de la révélation céleste (4 ★ et 5★)
- Set de 2 pièces : Augmente la maîtrise élémentaire de 80 pts.
- Set de 4 pièces : Lorsqu'un personnage de l'équipe à proximité déclenche une réaction sélène alors que le personnage équipé de l'artéfact est sur le terrain, ce dernier obtient l'effet Lune étincelante « Intention » pendant 4 s : augmente le taux CRIT de 15 % ou de 30 % lorsque la signelune de l'équipe est respectivement de type Lueur naissante ou ascendante. De plus, les DGT infligés par les réactions sélènes déclenchées par tous les personnages de l'équipe augmentent de 10 % pour chaque lune étincelante de type différent des personnages de l'équipe. Les bonus accordés par l'effet Lune étincelante ne se cumulent pas.
- Sérénade de la lune soyeuse (4 ★ et 5★)
- Set de 2 pièces : Augmente la recharge d'énergie de 20 %.
- Set de 4 pièces : Infliger des DGT élémentaires accorde l'effet Lune étincelante « Dévotion » pendant 8 s : augmente la maîtrise élémentaire de tous les personnages de l'équipe de 60 pts ou de 120 pts lorsque la signelune de l'équipe est respectivement de type Lueur naissante ou ascendante. L'effet ci-dessus peut être déclenché même si le personnage équipé de l'artéfact n'est pas déployé. De plus, les DGT infligés par les réactions sélènes déclenchées par tous les personnages de l'équipe augmentent de 10 % pour chaque lune étincelante de type différent des personnages de l'équipe. Les bonus accordés par l'effet Lune étincelante ne se cumulent pas.
Nouvelles histoires
- Nouvelle quête d'Archons :
- Chant de l'astre de la nuit - Acte 1 « Ballet parmi marées enneigées et bosquets givrés ».
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 28.
- Terminer « Chant de l'astre de la nuit - Prélude : Le voyage de retour ».
- Terminer la quête d'Archons : Intermède - Acte 4 « Paralogisme ».
- La fonctionnalité « Mode Expérience focalisée » est disponible pour cette quête.
- La fonctionnalité « Début rapide » est disponible pour cette quête.
- Chant de l'astre de la nuit - Acte 2 « Élégie de la poussière et des lanternes ».
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 28.
- Terminer Chant de l'astre de la nuit - Acte 1 « Ballet parmi marées enneigées et bosquets givrés ».
- Nouvelles quêtes du monde.
Réactions élémentaires
- Réaction sélène : Sélénofleurissement.
- La rencontre des éléments Dendro et Hydro déclenche, si certaines conditions sont remplies, une réaction élémentaire spéciale de Sélénofleurissement qui, en plus de déclencher les effets d'une réaction de Fleurissement, accorde à l'équipe de précieuses rosées verdoyantes.
- Certains personnages peuvent consommer ces rosées verdoyantes ou utiliser leurs aptitudes pour infliger des DGT de réaction de Sélénofleurissement aux ennemis, ces DGT pouvant déclencher des coups CRIT.
Nouveaux ennemis
- Canard à torgnoles.
- Emplacement : Île de Lempo.
- Lunillon radieux.
- Emplacement : Île de Lempo.
- Les goules sauvages : Chasseur des terres sauvages et Exilé des terres sauvages.
- Héritiers de givrenuit.
- Les bêtes radieuses : Antilope radieuse, Corne-lame radieuse et Lunapode radieux.
- Opritchniki Fatui.
- Patrouilleurs terrestres.
Mise à jour du système
- Nouveau bonus d'équipe : Signelune
- Ajouter des personnages signelunaires à votre équipe augmente le cycle signelunaire. Inclure un personnage signelunaire dans votre équipe vous permettra d'obtenir l'effet Signelune « Lueur naissante » et inclure deux personnages signelunaires dans votre équipe vous permettra d'obtenir l'effet Signelune « Lueur ascendante ».
- Lorsque le cycle signelunaire atteint la Signelune « Lueur ascendante », les personnages signelunaires sont renforcés, et les personnages non signelunaires peuvent augmenter les DGT infligés par les réactions sélènes des personnages à proximité pendant un certain temps après avoir utilisé leur compétence élémentaire ou leur déchaînement élémentaire.
- Nouvel événement
- Forger son caractère et son chemin : Récompenses de persévérance
- Récompense en Stella Fortuna de personnage 5 ★
- Terminez les objectifs d'entraînement correspondants pour obtenir de la Poussière d'illumination, de l'Élixir sanctifiant, une Couronne de la sagesse et d'autres récompenses. Pendant la durée de cet événement, terminez 8 objectifs d'entraînement hebdomadaires pour obtenir une Stella Fortuna d'un personnage 5 étoiles par échange.
- Vous pouvez choisir un personnage parmi la liste des personnages de l'événement pour lequel vous obtiendrez une Stella Fortuna. Avant de conclure l'échange, vous pouvez modifier votre choix à tout moment.
- Nouvel objet : Stella Fortuna orpheline
- Lorsque vous obtenez une Stella Fortuna pour un personnage 5 étoiles qui a déjà atteint le niveau 6 de sa constellation, vous pouvez obtenir le nouvel objet : Stella Fortuna orpheline. Les « Stella Fortuna orphelines » servent à augmenter la limite d'élévation de n'importe quel personnage de niveau 90 sans avoir besoin d'utiliser de matériaux supplémentaires. Consommez 1 Stella Fortuna orpheline pour augmenter la limite d'élévation d'un personnage jusqu'au niveau 95. Consommez-en 2 pour élever la limite de niveau d'un personnage et passer du niveau 95 au niveau 100.
- Mise à jour des légendes locales
- Chroniques valeureuses : Légende locale : Les légendes locales sont des adversaires redoutables disséminés dans le monde entier, des combattants dont les capacités surpassent de loin celles des ennemis ordinaires. Faites preuve de prudence lorsque vous les affrontez !
Invocation des Sept
- Mise à jour du mode de jeu « Invocation des Sept »
- Ajout des cartes de personnage Iansan et Yumemizuki Mizuki ainsi que des cartes d'aptitude correspondantes. Mise à jour des niveaux des invitations de partie dans l'annuaire des joueurs correspondant et des convives dans les défis de convive.
- Ajout de la carte de personnage Érodé seigneur du feu primordial et de la carte d'aptitude correspondante. Mise à jour des défis de taverne correspondants.
- Ajout des cartes d'action « Simulacre d'eau », « Masque du Noble », « Rêverie incomplète », « Fragment d'harmonie divergente », « Éveil du dragon maléfique », « Remarques de narration », « Bénédiction de M » et « Tempo festif ». Vous pouvez les acheter auprès de Prince à La Queue de Chat.
- Le mode « Dans le feu de la fonderie » est à nouveau disponible. Le thème de ce tour est « Dans le feu de la fonderie : Stratagèmes ingénieux » :
- En mode « Dans le feu de la fonderie : Stratagèmes ingénieux », vous pouvez sélectionner les paramètres suivants de chaque niveau : la difficulté du niveau, la santé des adversaires et le nombre de manches.
- Après avoir terminé un défi, vous obtenez un score en fonction de la difficulté sélectionnée pour chaque paramètre. Le meilleur score obtenu dans chaque niveau sera enregistré et atteindre certains scores vous permet de collecter les récompenses correspondantes.
Théâtre de l'imaginarium
- Mise à jour du théâtre de l'imaginarium
- Après la mise à jour de version Luna I, une nouvelle édition du théâtre de l'imaginarium sera disponible le 1er octobre 2025.
- Éléments désignés : Hydro, Électro, Géo
- Personnages d'ouverture : Yelan · Orchidée de la vallée (Hydro), Aino · Mécano aux gadgets à gogo (Hydro), Varesa · Force tranquille (Électro), Iansan · Forgée dans la roche volcanique (Électro), Arataki Itto · Héros de Hanamizaka (Géo), Gorou · Guerrier canin (Géo)
- Pendant la disponibilité du théâtre de l'imaginarium, les personnages d'ouverture correspondants obtiendront des bénédictions fantastiques.
- Personnages caméos : Lauma · Ode sacrée à la lune éternelle (Dendro), Baizhu · Transcendant la mortalité (Dendro), Charlotte · Œil pour la vérité (Cryo), Ifa · Zéphyr spirituel (Anémo)
- Après le début de la première édition du théâtre de l'imaginarium, les personnages Clorinde · Porteuse de bougie et chasseuse d'ombres (Électro), Qiqi · Renaissance gelée (Cryo), Xingqiu · Jeune galant (Hydro) et Sucrose · Alchimiste 100 % naturelle (Anémo) auront chacun une nouvelle subtilité dramatique, qui peut être obtenue par échange auprès du PNJ Loupin.
Profondeurs spiralées
- Mise à jour du 16 septembre
- Après la mise à jour de la version Luna I, la phase 1 des Profondeurs spiralées sera disponible le 16 septembre.
- L'anomalie énergétique du 9e étage a été ajustée comme suit
- Les DGT infligés par les réactions sélènes augmentent de 50 %.
- L'anomalie énergétique du 10e étage a été ajustée comme suit :
- Les DGT infligés par les réactions sélènes augmentent de 50 %.
- L'anomalie énergétique du 11e étage a été ajustée comme suit :
- Tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Électro de 60 %.
- Tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Dendro de 60 %.
- L'anomalie énergétique du 12e étage a été ajustée comme suit :
- Première moitié : Les DGT infligés par les réactions d'Électrocution des personnages augmentent de 200 % et ceux des réactions de Sélénocution de 75 %.
- Seconde moitié : Les DGT infligés par les réactions de Fleurissement des personnages augmentent de 200 % et ceux des réactions de Sélénofleurissement de 75 %.
- Mise à jour des ennemis des étages 9 à 12.
- À partir du début de cette phase des Profondeurs spiralées, les sets d'artéfacts « Serment de la longue nuit » et « Finale des galeries profondes » obtenus en récompense des étages 9 à 12 dans les « Reliquaire des profondeurs - Catégorie I » et « Reliquaire des profondeurs - Catégorie II » seront remplacés par les sets « Nuit de la révélation céleste » et « Sérénade de la lune soyeuse ».
- Bénédiction de la lune abyssale : Lune déferlante
- Lorsqu'un personnage déclenche une réaction liée à l'élément Hydro, une onde de choc est libérée à l'emplacement de ce dernier, infligeant des DGT réels. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2 s.
- Mise à jour du 16 octobre
- Après la mise à jour de la version Luna I, la phase 2 des Profondeurs spiralées sera disponible le 16 octobre.
- L'anomalie énergétique du 12e étage a été ajustée comme suit :
- Première moitié : Les DGT infligés par les réactions de Fleurissement des personnages augmentent de 200 % et ceux des réactions de Sélénofleurissement de 75 %.
- Seconde moitié : Les DGT infligés par les réactions d'Électrocution des personnages augmentent de 200 % et ceux des réactions de Sélénocution de 75 %.
- Mise à jour des ennemis des étages 11 et 12.
- Bénédiction de la lune abyssale : Lune abondante
- Lorsqu'un personnage déclenche une réaction liée à l'élément Dendro, une onde de choc est libérée à l'emplacement de ce dernier, infligeant des DGT réels. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 3 s.
Contes de voyage
- Nouveau mode de jeu permanent « Contes de voyage »
- Après la mise à jour de version Luna I, ajout de l'objet « Recueil de voyage »
- Recueil de voyage : Un carnet rempli d'anecdotes et d'histoires amusantes.
- Ouvrez-le pour les lire. Grâce à l'omikuji glissé à l'intérieur, vous pouvez effectuer un souhait dans le « Dessin du destin ».
Ajustements et optimisations
- « Essayer, c'est adopter » et personnages d'essai
- Un tutoriel de base intégré à l'événement « Essayer, c'est adopter » sera disponible pour certains nouveaux personnages qui seront ajoutés dans la nouvelle mise à jour.
- Après la mise à jour de la nouvelle version, les voyageurs qui possèdent déjà un personnage spécifique et ont terminé leur niveau dans l'événement « Essayer, c'est adopter » pourront automatiquement récupérer les récompenses de défi correspondantes.
- Amélioration des attributs bonus des artéfacts de certains personnages d'essai. Dans les modes de jeu de combat disponibles après la mise à jour de la version (par exemple, le théâtre de l'Imaginarium, dont la mise à jour sera disponible le 1er octobre, certains modes de jeu d'événements, etc.), le niveau des personnages d'essai et des armes sera ajusté à 90.
- Exploration
- Collectez trois anneaux d'obsidienne, qui servent à débloquer les espaces secrets des tribus, et utilisez-les pour révéler l'emplacement des espaces correspondants. L'emplacement de ces espaces sera indiqué par des points rouges sur les icônes des objets et les interfaces correspondantes.
- Augmentation de la quantité d'EXP d'aventure pouvant être obtenue à partir de certains contenus d'exploration :
- La quantité d'EXP d'aventure obtenue dans les coffres des Sanctuaires des profondeurs passe de 60 à 100, tandis que la quantité d'EXP d'aventure obtenue dans les coffres étranges passe de 0 à 30. Dans tous les autres types de coffres, il est désormais possible d'obtenir 30 points d'EXP d'aventure.
- La quantité d'EXP d'aventure obtenue avec les Oculus passe de 0 à 60.
- Pass de bataille
- Le pack « Récolte de voyage » a été ajouté au Pass de bataille « Gnostique ». Les joueurs ayant atteint les niveaux 1 et 3 du Pass de bataille « Gnostique » peuvent récupérer ce pack et choisir 15 produits régionaux de leur choix.
- Réduction des objectifs suivants pour les deux quêtes hebdomadaires du Pass de bataille :
- L'objectif « Terminez 15 défis de donjon. » a été réduit à 10.
- L'objectif « Terminez le défi des sédiments des lignes énergétiques 20 fois. » a été réduit à 15.
- Inventaire
- Ajout d'un bouton « Aller offrir » pour les Oculus, les Sceaux des sept cités-États et les autres offrandes dans l'Inventaire. Un point rouge apparaîtra lorsque vous en avez suffisamment pour augmenter le Niv. d'offrande et obtenir les récompenses.
- Augmentation du nombre maximum d'objets d'amélioration des personnages, de nourriture, de matériaux, de gadgets, d'objets de quête et d'objets précieux dans l'inventaire de 300, pour atteindre un total de 2 300.
- Sérénithéière
- La limite de capacité des répliques dans la Sérénithéière passe de 10 à 20.
- La limite des décorations dans l'inventaire passe de 2 200 à 2 600.
- Quêtes
- Ajustement des critères d'acceptation de la quête du monde « La technologie de confrontation graphique qui a longtemps échoué... » afin d'éviter que les voyageurs n'acceptent cette quête trop tôt dans le jeu.
- Artéfacts
- Augmente la progression d'extraction obtenue à partir d'artéfacts de qualité supérieure dans la fonctionnalité « Extraction d'artéfact ». Cette fonctionnalité prend désormais également en charge l'utilisation de matériaux d'amélioration d'artéfacts.
- Augmente le nombre d'artéfacts pouvant être rangés dans l'inventaire de 300, et passe à 2 400.
- Après la mise à jour, vous pourrez prévisualiser le quatrième attribut bonus des artéfacts 5 étoiles avec trois attributs bonus. Cette fonctionnalité de prévisualisation sera également disponible pour les fonctionnalités « Aide de verrouillage » et « Trier ».
- Tutoriels
- Le titre du tutoriel s'affichera désormais avec l'icône de tutoriel. La logique de déclenchement et l'ordre d'affichage ont également été optimisés :
- Si vous ne lisez pas le tutoriel après l'avoir déclenché et que vous faites à nouveau face à la mécanique ou aux adversaires correspondants, le message du tutoriel apparaîtra à nouveau sur l'interface principale.
- Une fois que vous ouvrez l'interface des tutoriels, le système identifie les tutoriels situés à proximité de votre emplacement et les affiche en haut de la liste.
- La logique de déclenchement et les optimisations de l'ordre d'affichage seront intégrées aux nouveaux tutoriels après la mise à jour de la version. Ces optimisations seront également progressivement intégrées aux tutoriels des versions antérieures.
- Donjons
- Au cours de la première semaine des vœux événements de personnage et d'arme, les Donjons de matériaux d'élévation d'arme et les Donjons de matériaux d'élévation d'aptitude seront disponibles 24 heures sur 24 du moment qu'ils sont débloqués. (Prenons l'exemple des premiers vœux événements suivant la mise à jour de version : ils seront disponibles à partir de la mise à jour de version jusqu'au 17 septembre 2025 à 03 h 59, heure serveur.)
- Résine originelle
- La synthèse de Résine condensée nécessite désormais 60 Résines originelles et peut être utilisée pour obtenir jusqu'au triple des récompenses. (La Résine condensée restante sera disponible après la mise à jour et pourra être utilisée pour obtenir le triple des récompenses.)
- Dans l'interface où vous utilisez 20 Résines Originelles pour obtenir des récompenses :
- Ajout d'une nouvelle option qui permet d'utiliser 40 Résines originelles pour obtenir le double des récompenses.
- Ajout d'une nouvelle option qui permet d'utiliser vos primo-gemmes pour acheter rapidement de la Résine originelle et obtenir jusqu'au triple des récompenses.
- L'option consistant à utiliser de la Résine éphémère ou de la Résine fragile sera disponible lorsque la quantité de Résine originelle sera égale à 0.
- Audio
- Ajout de quelques ressources audio en anglais pour le personnage « Nahida · Physique de pureté (Dendro) » dans la section « À propos de Haborym... ».
- Ajout de quelques ressources audio en anglais pour le personnage « Mika · Coordonnées du givre clair (Cryo) » dans la quête d'Archons de la version 5.6 « Paralogisme ».
- Ajout de quelques ressources audio en anglais pour le personnage « Voyageuse (Lumine) » dans la quête d'Archons de la version 5.7 « L'espace-temps qui est vôtre » et la quête d'histoire de Skirk.
- Optimisation des effets sonores de fondu et de transition lors des interactions avec les décorations « Doux rêves » et « Sans-sommeil ».
- Système
- Certaines interfaces de composition d'équipe (telles que dans les Profondeurs spiralées et Carnage chtonien) disposent désormais d'une option « Équipes prédéfinies » quand vous lancez le défi en mode solo. Cette interface partage les mêmes données d'équipe déployable que celles définies sur la page d'organisation de l'équipe. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour enregistrer votre équipe actuelle en tant que prédéfinie ou pour ajouter les membres de l'équipe prédéfinie à l'équipe actuelle.
- Ajout d'une nouvelle option « Vider le cache du nuanceur » dans l'onglet Paramètres > Graphiques sur Android. (Cette fonctionnalité permet de résoudre les problèmes de rendu causés par des erreurs de compilation du nuanceur.)
- Autres
- Réduction du ratio de DGT infligés aux personnages par les noyaux Dendro produits lors de la réaction de Fleurissement. (DGT réduits à 40 % de leur valeur d'origine.)
- Optimisation de la logique d'activation des effets de la nourriture : lorsqu'un personnage entre dans un donjon qui désactive les effets de la nourriture, tous les effets actifs seront désormais mis en pause au lieu d'être entièrement annulés. Les effets reprendront dès que le personnage quittera le donjon, à condition qu'ils n'aient pas expiré. (Dans les versions précédentes, les personnages perdaient immédiatement les effets de la nourriture dès qu'ils entraient dans un donjon et ne les récupéraient pas à la sortie.)
- Les plans de synthèse en récompense de réputation « Instructions : Résine condensée » et « Plan : Poche nutritive V30 », ainsi que les gadgets « Piège à papillons cristallins » et « Faveur de l'arbre aîné » peuvent désormais être achetés dans les forges de Mondstadt ou Liyue.
- Ajustement de l'ordre des sources des matériaux d'élévation des personnages
- Le nombre de certains matériaux d'amélioration de personnages et d'armes 2 étoiles pouvant être échangés dans l'Échange Astrions a été augmenté et passe de 70 à 120 par mois.
- Augmente le nombre de points de vécu pouvant être obtenus grâce aux récompenses d'événement et en terminant les quêtes d'événements.
- Réduit les niveaux de difficulté des ennemis du monde ouvert, ainsi que ceux des ennemis des Donjons d'artéfacts, des Donjons de matériaux d'élévation d'arme et des Donjons de matériaux d'élévation d'aptitude en mode multijoueur.
Corrections de bugs
- Ennemis
- Correction d'un problème qui faisait que les ennemis se comportaient de manière anormale et ne participaient pas au combat en mode multijoueur dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que lorsque l'ennemi « Dragon cataclysmique » sprintait vers une mine créée par la compétence élémentaire du personnage « Klee · Soleil fuyant (Pyro) », il infligeait de manière anormale plusieurs fois des dégâts aux personnages proches.
- Correction d'un problème qui faisait que l'ennemi « Bakunawa » pouvait être anormalement poussé par le personnage après avoir été vaincu et rescellé, entraînant un décalage de son modèle dans certaines circonstances spécifiques.
- Quêtes
- Correction d'un problème qui faisait que si le personnage ratait le module d'accès ou tombait de celui-ci alors qu'il tentait d'atteindre l'objectif « Prenez le module d'accès. » de la quête d'Archons « Brûlant », la quête ne pouvait pas continuer, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que si le personnage se noyait dans la quête d'Archons « Vision d'oiseau », il était téléporté de manière anormale à Liyue lors de sa résurrection.
- Correction d'une erreur d'affichage mineure sur une photo lors de la quête « Une surprise pour tout le monde ! » et dans le gadget « Album de Brisedouce ».
- Correction d'un problème qui faisait que le point d'indication de quête indiqué pour l'objectif « Cherchez Edmondo. » de la quête d'histoire « Le secret du magicien » était incorrect.
- Correction d'un problème qui empêchait le déclenchement de la quête suivante de la mission quotidienne « Des pigeons dans la brume » dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que le jeu pouvait parfois se figer avec un écran noir pendant l'objectif « Aidez Paimon à ouvrir la cage. » de la quête du monde « Vers la singularité », dans certaines circonstances spécifiques.
- Personnages
- Correction d'un problème qui entraînait de légères anomalies visuelles sur le modèle du personnage « Yelan · Orchidée de la vallée (Hydro) » après avoir équipé sa tenue « Banquet paisible ».
- Correction d'un problème qui entraînait de légères anomalies visuelles lorsque le personnage « Yelan · Orchidée de la vallée (Hydro) » portait sa tenue « Banquet paisible » et sélectionnait la pose « Moment de repos » ou « Pro de la pose » avec la fonction de photographie.
- Correction d'un problème qui entraînait de légères anomalies visuelles sur le modèle du personnage « Ineffa · Onde foudroyante (Électro) » lorsqu'elle sprintait.
- Audio
- Correction d'un problème qui empêchait d'entendre les effets sonores des compétences et les voix des personnages dans l'interface « Photo ».
- Correction d'un problème qui faisait que les effets sonores et l'animation du gadget « Cryptex cliquetant » ne correspondaient pas.
- Correction d'un problème qui empêchait le bon fonctionnement des dialogues audio en chinois dans certaines quêtes.
- Invocation des Sept
- Correction des erreurs d'affichage du texte sur certaines cartes et optimisation des descriptions des cartes.
- Système
- Correction d'un problème qui empêchait la fonctionnalité de mise en évidence des artéfacts de s'activer immédiatement après l'ajout de nouveaux attributs bonus lors du remodelage dans l'interface correspondante.
- Correction d'un problème qui empêchait la mise à jour en temps réel du nombre d'attributs bonus obtenus affiché dans la fenêtre pop-up « Définition d'élixir sanctifiant » (située en haut à droite de l'interface de remodelage d'artéfact), en fonction des attributs bonus de l'artéfact remodelé.
- Correction d'un problème qui faisait que le nombre de décorations affichées dans l'inventaire ne correspondait pas au nombre réel dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que certains effets des 3e et 5e niveaux de la constellation du personnage « Skirk · Étoile du néant (Cryo) » n'étaient pas correctement liés à leurs descriptions d'effets correspondantes dans l'interface Personnage > Constellation.
- Correction d'un problème qui faisait que certains effets des aptitudes d'élévation et de constellation du personnage « Dahlia · Ode et oblation (Hydro) » n'étaient pas correctement liés à leurs descriptions d'effets correspondantes dans l'interface Personnage.
- Correction d'un problème qui faisait que l'article acheté ne correspondait parfois pas à l'article affiché si l'on changeait plusieurs fois d'onglet dans la boutique avant d'acheter un article, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui entraînait un suivi anormal de certaines quêtes ne pouvant être accomplies en mode multijoueur lors de l'utilisation d'une manette en mode multijoueur.
- Correction d'un problème qui faisait que l'interface de composition d'équipe des Profondeurs spiralées incluait par erreur les mêmes personnages dans les équipes de la première et de la deuxième moitié, dans certaines circonstances spécifiques.
- Autres
- Correction d'un problème qui empêchait certains oiseaux de prendre leur envol normalement, car ils entraient en collision avec les modèles de l'environnement.
- Correction d'un problème qui empêchait d'obtenir les graines correspondantes après avoir équipé la boîte à graine et récolté des graines de cacahuatl à la Station balnéaire Brisedouce.
- Correction d'erreurs de texte dans certaines quêtes, descriptions et interfaces.
- Correction d'erreurs de texte en certaines langues. Optimisation des textes. (Vous pouvez voir les changements dans les différentes langues en allant dans le menu Paimon > Paramètres > Langues et en changeant la langue du jeu.)
- Les corrections et les optimisations en version française sont les suivantes (cela n'affecte en rien les effets réels en jeu) :
- Optimisations diverses
- Optimisation des dialogues
- Optimisation de l'UI
- Améliorations diverses du texte en jeu
Ajustement de l'équilibre de l'Invocation des Sept
- Les PV max initiaux des cartes de personnage « Amber », « Kaveh », « Xilonen » et « Diona » passent de 10 pts à 12 pts. Les PV max initiaux de « Océanide » passent de 10 pts à 11 pts et les PV max initiaux de « Roi yumkasaure glouton de la montagne » passent de 7 pts à 8 pts.
- Ajustement de l'effet « Puissance de replétion » de la carte de personnage « Roi yumkasaure glouton de la montagne » : Chaque cumul augmente les prochains DGT que le personnage affecté inflige de 1. (Peut être cumulé, sans aucune limite, 2 cumuls valides max à chaque fois)
- Ajustement de l'effet de la compétence passive « École Kamisato : Sentier de givre » de la carte de personnage « Kamisato Ayaka » : (Passif) Lorsque ce personnage devient le personnage actif : Applique un enchantement Cryo et augmente les DGT de la prochaine attaque normale de cette manche de 1. (2 fois par manche)
- Ajustement du coût dés élémentaires de la carte d'aptitude « Réserve stratégique » de la carte de personnage « Ningguang » : Le coût passe de 4 dés Géo à 3 dés Géo.
- Ajustement du coût dés élémentaires de la carte d'aptitude « Épée de la cruauté » de la carte de personnage « Kaeya » : Le coût passe de 4 dés Cryo à 3 dés Cryo.
- Ajustement du coût des dés élémentaires de la carte de soutien « Domaine de l'Aurore » : le coût passe de 2 dés élémentaires d'un élément identique à 3 dés élémentaires de n'importe quel élément.
- Ajustement des DGT de la compétence élémentaire infligés par la carte de personnage « Loup alpha doré » : les DGT Géo infligés passent de 1 à 2.
- Ajustement de l'effet de l'invocation « Mimiqueur Hydro » de la carte de personnage « Océanide » : suppression de la limite de 2 types de mimiqueurs pouvant exister en même temps.
- Ajustement du coût des dés élémentaires et de l'effet de la carte d'équipement « Couronne d'améthyste » : ajustement de 1 dé élémentaire à 0 dé élémentaire nécessaire ; ajustement de l'effet en : « Lorsqu'un adversaire a subi des DGT : Cumule 1 cristal de corolle si ces DGT sont des DGT Dendro ou déclenchent une réactions liée à l'élément Dendro. (Max 2 cristaux) Au début de la phase d'action : Avec 2 cristaux de corolle, les DGT augmentent de 2 la prochaine fois que vous déclenchez une réaction élémentaire pendant cette manche. »
- Ajustement de l'effet de la carte d'équipement « Fleur du paradis perdu » en : « Lorsqu'un adversaire a subi des DGT : Cumule 1 cristal de corolle si ces DGT sont des DGT Dendro ou déclenchent une réaction liée à l'élément Dendro. (Peut être cumulé jusqu'à 5 cristaux) Au début de la phase d'action ou lorsque vous déclenchez une réaction élémentaire : Avec 5 cristaux de corolle, crée 1 dé Omni et pioche 1 carte. (2 fois par manche) ».
- Ajustement du coût des dés élémentaires et de l'effet de la carte de soutien « Forêt de Chinju » : ajustement de 1 dé élémentaire à 2 dés élémentaires d'un élément identique nécessaires ; ajustement de l'effet en : « Avant que vous ne choisissiez une action : Si le total actuel des dés élémentaires est pair, la prochaine attaque normale de votre personnage dépense 1 dé d'élément neutre en moins. Nombre d'utilisations : 4. ».
- Ajustement du coût des dés élémentaires et de l'effet de la carte de soutien « Sanctuaire de Narukami » : ajustement de 2 dés élémentaires d'un élément identique à 3 dés élémentaires de n'importe quel élément nécessaires ; ajustement de l'effet en : « Lorsque votre personnage a utilisé une capacité : Crée 1 dé Omni si le total des dés élémentaires est impair. (2 fois par manche) ».
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