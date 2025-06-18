Genshin Impact : MàJ 5.7, patch notes et détails de la mise à jour



le 18 juin 2025 à 09h57 Publié par Clémence Usseglio le 18 juin 2025 à 09h57

Retrouvez le patch notes et les détails de la version 5.7 de Genshin Impact, déployée ce 18 juin 2025 sur toutes les plateformes, ajoutant, comme toujours, son lot de contenu.