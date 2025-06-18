Genshin Impact : MàJ 5.7, patch notes et détails de la mise à jour

Genshin Impact : Codes d'échange (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Genshin Impact, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la version 5.7 de Genshin Impact
Nouveaux personnages
- Skirk - Étoile du néant - 5 ★, Cryo.
- Arme : Épée à une main.
- Cette visiteur, précédemment apparue dans une brèche abyssale et dans la mer primordiale, est une guerrière solitaire qui a encadré Tartaglia pendant sa maîtrise des arts martiaux.
- Dahlia - Orde et oblation - 4 ★, Hydro.
- Arme : Épée à une main.
- Ce diacre de l'Église de Favonius est le représentant de l'Archon Anémo au sein de l'Église.
Nouvel équipement
- Éclazur - 5 ★, Épée à une main.
- L'ATQ augmente de 24 % pendant 12 s après avoir déclenché une compétence élémentaire. Si le personnage équipé de l'arme n'a plus d'énergie élémentaire pendant cette période, son ATQ augmente de 24 % supplémentaire et ses DGT CRIT de 40 %.
Nouvelles histoires
- Nouvelle quête d'Archons :
- Quête d'Archons Chapitre V - Acte 6 « L'espace-temps qui est vôtre ».
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 28.
- Terminer la quête d'Archons Chapitre V - Acte 5 : « Ode à la résurrection incandescente ».
- Nouvelle quête d'histoire :
- Quête d'histoire de Skirk : Crystallina - Acte 1 « Murmures entre les étoiles et la nuit ».
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 40.
- Terminer la quête d'Archons Chapitre IV - Acte 5 : « Mascarade des coupables ».
Mise à jour des fonctionnalités
- Mise à jour de la gestion des ressources de quête
- Après la mise à jour de version 5.7, lorsque vous ouvrirez le jeu sur mobile pour la première fois, vous devrez sélectionner un plan de mise à jour des ressources adapté à votre appareil :
- Ressources complètes
- Toutes les ressources seront téléchargées. Les ressources correspondantes seront mises à jour automatiquement lors des mises à jour ultérieures.
- Ressources de base
- Seules les ressources de base nécessaires au bon fonctionnement du jeu seront téléchargées. Celles-ci n'incluent pas certaines quêtes d'Archons, quêtes d'histoire, escapades et autres ressources optionnelles, et les ressources correspondantes téléchargées sur l'appareil seront automatiquement supprimées. Dans les mises à jour ultérieures, les ressources optionnelles ne seront pas téléchargées automatiquement. Si vous souhaitez jouer à ces quêtes, vous devrez télécharger manuellement les ressources manquantes.
- Après avoir sélectionné un plan de mise à jour des ressources pour la première fois, vous pouvez le modifier ou ajouter manuellement les ressources optionnelles nécessaires via Paramètres > Ressources.
Invocation des Sept
- Mise à jour du mode de jeu « Invocation des Sept »
- Ajout des cartes de personnages Chasca, Citlali et Mavuika ainsi que des cartes d'aptitude correspondantes. Mise à jour des niveaux des invitations de partie dans l'annuaire des joueurs correspondant et des convives dans les défis de convive.
- Ajout des cartes d'action « L'assistant du docker », « Diadème des saints », « Parchemin du héros de la Cité de braise », « Yaa ! Yaa ! », « Combat à mort », « Feu et guerre », « Brigade volante, à l'attaque ! », « Fruits de la musculation » et « Récolte favorable ». Vous pouvez les acheter auprès de Prince à La Queue de Chat.
- Le mode « Dans le feu de la fonderie » est à nouveau disponible. Le thème de ce tour est « Dans le feu de la fonderie : Marée sans fin » :
- Lors d'un duel de « Dans le feu de la fonderie : Marée sans fin », vous pouvez vaincre les ennemis des niveaux pour accumuler des points.
- Après avoir terminé une partie dans un niveau, vous obtenez les récompenses correspondantes aux paliers de score atteints grâce à votre meilleur score dans le niveau.
- Les différents niveaux ont différentes règles spéciales accordant des bonus que vous devez utiliser pour combattre plus efficacement.
Théâtre de l'Imaginarium
- Mise à jour du théâtre de l'imaginarium
- Après la mise à jour de version 5.7, une nouvelle édition du théâtre de l'imaginarium sera disponible le 1er juillet 2025.
- Éléments désignés : Pyro, Hydro, Cryo
Profondeurs spiralées
- Mise à jour des Profondeurs spiralées
- Après la mise à jour de la version 5.7, la nouvelle phase des Profondeurs spiralées sera disponible le 16 juillet.
- L'anomalie énergétique du 11e étage a été ajustée comme suit :
- Tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Cryo de 60 %.
- Tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Pyro de 60 %.
- L'anomalie énergétique du 12e étage a été ajustée comme suit :
- Première moitié : Les DGT Cryo infligés par tous les personnages de l'équipe augmentent de 75 %.
- Seconde moitié : les DGT infusés de noctâme infligés par tous les personnages de l'équipe augmentent de 75 %.
- Mise à jour des ennemis des étages 11 et 12.
- Bénédiction de la lune abyssale :
- Lune réfrigérée
- Lorsqu'un personnage déclenche une réaction liée à l'élément Cryo, une onde de choc est libérée à l'emplacement de ce dernier, infligeant des DGT réels aux ennemis proches. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2,5 s.
Autres
- Nouvelles spécialités culinaires.
- Nouvelles recettes de la collaboration.
- Ajout de nouveaux succès dans « Merveilles du monde ».
- Ajout du pack d'emoticônes « Peintures de Paimon » 41 dans le tchat.
- Ajout de nouveaux messages lors des écrans de chargements.
- Nouveaux thèmes.
- Ajout d'un nouvel objet consommable dans le système d'artéfacts : Poussière d'illumination. Consommer de la poussière d'illumination permet de réattribuer aléatoirement des attributs bonus du renforcement des artéfacts 5 étoiles déjà au niveau maximum.
Ajustements et optimisations
Ennemis
- Lorsque les ennemis « Chantre de l'Abîme » et « Apôtre de l'Abîme » sont gelés et disposent de moins d'un certain pourcentage de PV, ils activent une égide pendant un court laps de temps. (Dans les versions précédentes, lorsqu'ils étaient dans cet état, ils restaient gelés pendant un long moment sans pouvoir activer leur égide, ce qui les rendait impossibles à vaincre. Désormais, ces ennemis peuvent activer leur égide pendant un court laps de temps, ce qui permettra de les vaincre normalement.)
Tchat
- Optimisation de l'affichage et des interactions de l'interface de tchat.
- Ajout de la fonctionnalité « Gérer les groupes d'émoticônes », qui permet de personnaliser les émoticônes et les groupes d'émoticônes ainsi que l'ordre dans lequel ils s'affichent.
- Ajout de possibilités d'interaction pour un seul message dans les tchats, telles que le fait de pouvoir mentionner d'autres voyageurs dans les tchats non privés.
- Optimisation de la fonctionnalité de blocage. Les paramètres de blocage ne sont plus réinitialisés en cas de changement d'appareil. Une « Liste de blocage » a également été ajoutée dans « Gérer la liste de blocage ».
Interface Personnages Artefacts
- Ajustement de l'interface « Équiper rapidement » et optimisation de l'algorithme pour les recommandations d'attirails.
- La fonctionnalité « Attirail recommandé » comprend désormais une option « Voir les alternatives », qui vous permet de remplacer les artéfacts par d'autres suggestions.
- Vous pouvez désormais sélectionner deux configurations prédéfinies dans « Attirail personnalisé ».
- Ajout d'un nouveau paramètre « Portée de l'ordre recommandé » à la fonctionnalité de filtrage, qui peut être défini sur « Emplacement actuel » ou « Tous les emplacements ».
Synthèse
- L'interface Synthèse > Conversion comprend désormais une fonctionnalité « Filtre de personnage », et un bouton « Voir le personnage » a été ajouté dans le coin supérieur droit de l'écran.
- L'interface Synthèse > Offrande mystique se souvient désormais du dernier reliquaire sélectionné et l'affichera automatiquement lors de la prochaine ouverture de celle-ci.
- Le nombre de Résines condensées dans votre inventaire est désormais affiché sur les interfaces de la carte et des entrées de donjons.
Donjons
- Après avoir terminé le défi d'un donjon, vous pouvez désormais sélectionner « Passer l'animation de récompense » dans le coin supérieur gauche de l'interface des récompenses.
- Si vous quittez un donjon avant de commencer le défi, l'écran « Défi échoué » n'apparaîtra plus.
Guide de l'aventurier
- Ajout d'une fonctionnalité de suivi pour les lignes énergétiques dans l'onglet « Ennemis ».
- En cliquant sur l'icône en forme de point d'interrogation qui apparaît sur certains ennemis de l'onglet « Ennemis », vous pouvez afficher le tutoriel correspondant.
- L'ordre des ennemis de l'onglet « Ennemis » a été ajusté en fonction de la mise à jour dans laquelle ils ont été ajoutés.
- L'interface des donjons du Guide de l'aventurier et les interfaces d'entrées des Donjons de la conquête correspondants affichent désormais les « Récompenses de première complétion » pour les Donjons de la conquête. Ces récompenses peuvent être obtenues après avoir terminé un donjon de la conquête au niveau de difficulté le plus élevé, que ce soit en mode solo ou en mode multijoueur. Les voyageurs qui ont déjà terminé les donjons de la conquête concernés avant la mise à jour pourront obtenir les récompenses juste après celle-ci.
Profondeurs spiralées
- Optimisation de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur des Profondeurs spiralées.
- Lorsque vous recommencez un étage ou passez à l'étage suivant après l'avoir terminé, l'interface « Commencer le défi » conserve votre dernière configuration d'équipe. Un bouton permettant d'effacer l'ensemble de la configuration actuelle de l'équipe a également été ajouté à cette interface.
- Si vous n'avez pas obtenu toutes les étoiles de l'Abîme après avoir terminé une salle, l'interface de fin de défi inclura désormais l'option « Réessayer le défi ».
- Après avoir terminé la salle 3 de l'étage 12, l'écran des résultats affichera le nombre total d'étoiles de l'Abîme que vous avez obtenues pour ce cycle, et toutes les primes d'étoiles non récupérées vous seront automatiquement attribuées.
Autres interfaces d'amélioration
- Cliquez sur « Obtenu par conversion » dans les informations sur la source des matériaux d'élévation de personnage et des matériaux d'amélioration de personnage pour sélectionner la table de synthèse sur la carte.
- Ajout d'un raccourci vers l'Échange Astrions dans les informations sur la source des matériaux d'amélioration de personnage et d'arme de 3 étoiles et plus.
- Les informations sur la source des produits régionaux qui peuvent être cultivés par le biais du jardinage indiquent désormais si ceux-ci peuvent être obtenus en les plantant dans la Sérénithéière.
- Des données prédéfinies seront utilisées dans les interfaces qui recommandent des statistiques liées à l'amélioration (par exemple, les recommandations d'artéfacts dans le menu Personnages, les références d'aptitude, etc.), lorsque les données des joueurs sont insuffisantes.
- Ajustement de l'affichage et des interactions de l'interface Personnages > Aptitudes. Si suffisamment de matériaux sont disponibles, les aptitudes peuvent désormais être améliorées de manière continue dans l'écran de confirmation.
- À partir de la version 5.7, l'interface Personnage > Aptitudes et l'événement « Essayer, c'est adopter » comporteront un bouton « Démonstration d'aptitude » qui contient des notes sur les personnages et de certaines de leurs compétences.
- Optimisation de l'interface utilisateur permettant de récupérer des récompenses après avoir terminé un donjon ou une fleur des lignes énergétiques et ajout d'une nouvelle option permettant de consommer de la Résine fragile ou de la Résine éphémère pour obtenir des récompenses triplées. (Cette option n'apparaîtra que si vous disposez de ces types de résine.)
Invocation des Sept
- Optimisation du système de matchmaking pour les parties d'Invocation des Sept en mode multijoueur. Le statut « Prêt » de l'adversaire sera désormais masqué une fois que vous aurez été mis en relation avec celui-ci.
Quêtes
- Ajustement des conditions de déblocage du mode de jeu Invocation des Sept : Niv. d'aventure supérieur ou égal à 30 et avoir terminé la quête d'Archons « Chanson du dragon et de la liberté ».
- Optimisation de l'ordre et de l'affichage des quêtes d'élévation pour augmenter votre Niv. du monde.
- De nouvelles options de dialogue ont été ajoutées au PNJ Orban. Ces options sont disponibles après avoir terminé la quête d'Archons « Paralogisme » ainsi que la quête du monde « Dent suppurante ».
Audio
- Optimisation des effets sonores de fondu et de transition lors des interactions avec la décoration « Doux rêves ».
- Amélioration du doublage japonais de la réplique « Première rencontre... » du personnage « Ifa · Zéphyr spirituel (Anémo) ».
- Ajout et remplacement de quelques répliques dans le doublage anglais du personnage « Kinich · Chasseur du mnémofeu (Dendro) » pour le contenu des versions précédentes. (À présent, toutes les répliques de Kinich ont été remplacées.)
- Ajout de certaines répliques dans le doublage anglais des personnages « Hu Tao · Fragrance nivale (Pyro) » et « Venti · Barde itinérant (Anémo) » pour le contenu des versions précédentes.
- Après la mise à jour de la version 5.7, les voix anglaises de « Keqing · Ardeur du tonnerre (Électro) » et de Paimon seront changées. (Ce changement ne s'applique qu'aux nouveaux contenus de la version 5.7. Les contenus précédents seront progressivement mis à jour dans les versions ultérieures.)
Autres
- Une notification apparaît désormais à l'écran après avoir consommé de la nourriture dont l'effet dure un certain temps.
- Ajustement des conditions de déclenchement de la fenêtre explicative bleue dans l'interface Synthèse > Conversion. (Les voyageurs qui l'ont déjà déclenchée ne la verront plus.)
- Augmentation de la limite quotidienne de forgeage pour les matériaux de renforcement d'arme. Par exemple, le plafond quotidien pour le minerai de renforcement mystique est passé de 30 à 40.
- Ajout d'une « Poussière d'illumination » aux pass de bataille « Gnostique » et « Chant des perles ».
Corrections de bugs
Quêtes
- Correction d'un problème d'affichage de l'interface de cuisine pendant la quête d'histoire d'Escoffier « Plus précieux que tout » dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait de terminer l'objectif « Essayez d'activer les assemblages astraux » de la quête de monde « L'abandonnée mer de la sagesse » dans certaines circonstances spécifiques.
Ennemis
- Correction d'un problème qui faisait que la portée de la capacité de l'ennemi « Statue de dragon de lave » qui entraînait une coulée de lave ne correspondait pas à son animation.
- Correction d'un problème qui faisait que l'ennemi « Légende locale : Le pic » se comportait de manière anormale en combat et restait immobile pendant un certain temps après l'utilisation de sa compétence dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait les attaques du personnage d'infliger des DGT lorsque l'ennemi « Automate de source secrète : Surveillant » effectuait certains mouvements d'attaques, même s'il se trouvait à portée.
- Correction d'un problème d'affichage des yeux de l'ennemi « Guerrier féroce : Bélier humain » pendant l'utilisation d'une compétence.
- Correction d'un problème qui faisait que le Roi ascensionné ne pouvait pas être réanimé lors du défi contre l'ennemi « Jeu d'échecs devant la porte », après que la Dame sublimée l'a ramené à la vie.
- Correction d'une incohérence entre l'emplacement du coup et la position du modèle de l'ennemi « Dame des échecs » après que celui-ci a été vaincu.
- Correction d'un problème qui empêchait certains ennemis de sortir de la zone de combat après être sortis de celle-ci.
Personnages
- Correction d'un problème qui faisait que l'effet « Hyper-sens » généré par l'aptitude d'élévation « Synesthésie sombrement nocturne » du personnage « Ororon · Ombre du vent nocturne (Électro) » ne se déclenchait pas lorsque « Ifa · Zéphyr spirituel (Anémo) » attaquait un adversaire à distance de façon continue avant de s'approcher de lui.
- Correction d'un problème qui faisait que les personnages réanimés à l'aide de nourriture pouvaient être ramenés avec 0 PV dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage des reflets lumineux sur le nez du personnage « Escoffier · Exquise excellence (Cryo) » dans les environnements faiblement éclairés.
- Correction d'un problème qui faisait que le personnage « Iansan · Forgée dans la roche volcanique (Électro) » pouvait se déplacer dans les airs dans certaines circonstances spécifiques.
Système
- Correction d'un problème qui faisait que les voyageurs avec qui vous aviez récemment joué en multijoueur pouvaient ne pas apparaître dans l'interface « Amis » et « Joueurs récents ».
- Correction d'un problème d'affichage de la carte de Natlan dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage de certaines récompenses de l'onglet « Donjons » du Guide de l'aventurier le dimanche.
- Correction d'un problème d'affichage de certains contenus de la quête « Repos au verger » dans les interfaces Journal des quêtes et des quêtes « Chronique tribale ».
Invocation des Sept
- Correction du problème qui empêchait d'activer la capacité passive « Traitement minutieux prescrit » de la carte de personnage « Sigewinne » après que votre personnage était réanimé et qu'un engagement vital lui était donné, puis retiré.
Autres
- Correction d'un problème qui faisait que le nombre de personnages remplissant les conditions de l'effet calculé par l'arme « Brise-chaîne » ne coïncidait pas avec le véritable nombre de personnages remplissant ces conditions, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction du problème d'affichage du visage du personnage « Lynette - Élégance parmi les ombres (Anémo) » au moment de changer de personnage actif et de revenir à Lynette lors de l'utilisation de la fonction de photographie.
- Correction d'un problème qui faisait que les Statues des Sept pouvaient restaurer les PV des personnages vaincus sans les réanimer, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que la téléportation vers le Donjon de la conquête « Partie d'échecs non terminée » était susceptible de provoquer une erreur de chargement de la zone sur PS5 dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que certaines actions des gadgets « Appareil damassé de Souffle-Nuages », « Pieuvrounette » ou « Spirifeu premier-né » ne se déclenchaient pas après avoir changé de personnage pendant la collecte de trésors.
- Correction d'erreurs de texte dans certaines descriptions et interfaces.
- Correction d'erreurs de texte en certaines langues. Optimisation des textes. (Vous pouvez voir les changements dans les différentes langues en allant dans le menu Paimon > Paramètres > Langues et en changeant la langue du jeu.)
- Les corrections et les optimisations en version française sont les suivantes (cela n'affecte en rien les effets réels en jeu) :
- Optimisations diverses :
- Optimisations des dialogues.
- Optimisation de l'UI.
- Améliorations diverses du texte en jeu.
Ajustements de l'équilibre de l'Invocation des Sept
- Ajustement du coût des dés élémentaires du déclenchement de l'habilité « Virevoltimpact » de la carte de personnage « Kachina » : le coût passe de 1 dé de n'importe quel élément à 1 dé Géo.
- Ajustement de l'effet de la carte d'aptitude « Domination de la Terre » de la carte de personnage « Zhongli » : l'effet « DGT Géo +1 » peut désormais être déclenché un maximum de 3 fois par manche.
- Les PV max initiaux de la carte de personnage « Albedo » passent de 10 pts à 12 pts.
- Les PV max initiaux des cartes de personnage « Neuvillette », « Beidou », « Candace », « Baizhu » et « Brutovéreux Hydro » passent de 10 pts à 11 pts.
- Ajustement des DGT infligés par le déchaînement élémentaire de la carte de personnage « Brutovéreux Hydro » : les DGT Hydro infligés passent de 3 à 4.
- Ajustement du coût dés élémentaires du déchaînement élémentaire et de la carte d'aptitude « Souhaits innombrables » de la carte de personnage « Shogun Raiden » : le coût passe de 4 dés Électro à 3 dés Électro.
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