Genshin Impact : MàJ 5.4, patch notes et détails de la mise à jour

Genshin Impact Version 7.1 : Date de sortie et nouveautés
HoYoverse a présenté, il y a peu de temps, la version 7.1, qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Voici sa date de sortie ainsi que des informations sur son contenu.
Patch notes de la version 5.4 de Genshin Impact
Nouveautés
Nouveau personnage
- Yumemizuki Mizuki - Étreinte de rêves enchanteurs - Anémo, 5 ★.
- Œil divin : Anémo.
- Arme : Catalyseur.
- Actionnaire des Bains Aisa, ce Baku dévoreur de rêves exerce en tant que psychoclinicienne. Elle est dévouée à dissiper les cauchemars et à apporter la paix intérieure aux gens.
- Compétence élémentaire : Pèlerinage d'Aisa Utamakura
- Yumemizuki Mizuki entre dans l'état Flotte-rêves, pendant lequel elle flotte au-dessus du sol et avance de façon continue vers l'avant. Dans cet état, Yumemizuki Mizuki inflige des DGT Anémo de zone aux ennemis proches de façon régulière et augmente les DGT des réactions de Dispersion déclenchées par les personnages de l'équipe à proximité. L'état Flotte-rêves prend fin lorsque Yumemizuki Mizuki quitte le champ de bataille ou utilise une nouvelle fois la capacité.
- Déchaînement élémentaire : Thérapie sourcière secrète d'Anraku
- Yumemizuki Mizuki attire les objets et les ennemis à proximité, inflige des DGT Anémo de zone et invoque un mini-Baku dévoreur de rêves qui suit le personnage déployé. Ce dernier crée régulièrement des snacks de style yumemi à proximité des ennemis et des personnages. Lorsque vos personnages dans l'équipe en collectent, ceux-ci infligent des DGT Anémo de zone ou accordent un effet de soins selon vos PV actuels. Si un snack n'est pas collecté pendant un certain temps, il inflige une fois des DGT Anémo de zone aux ennemis proches.
Nouveaux équipements
- Matinée flânée sous le soleil - Catalyseur, 5 ★.
- Après avoir déclenché une réaction de Dispersion, la maîtrise élémentaire augmente de 120 pts pendant 6 s. Après avoir touché un ennemi avec une compétence élémentaire, la maîtrise élémentaire augmente de 96 pts pendant 9 s. Après avoir touché un ennemi avec un déchaînement élémentaire, la maîtrise élémentaire augmente de 32 pts pendant 30 s.
- Tamayuratei no Ohanashi - Arme d'hast - 4 ★.
- Augmente l'ATQ de 20 % et la VIT de déplacement de 10 % pendant 10 s après l'utilisation d'une compétence élémentaire.
Nouvelle histoire
- Quête d'histoire de Yumemizuki Mizuki : Tapirus Somniator - Acte 1 « Mélancolie d'une mangeuse de rêves ».
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 40.
- Terminer la quête d'histoire de la Shogun Raiden « Imperatrix Umbrosa » Acte 2 : Rêves éphémères ».
- La fonctionnalité « Mode Expérience focalisée » est disponible pour cette quête.
Autres
- Nouvelle recette :
- Restaurant Shimura d'Inazuma : « Manju des Bains ».
- Nouvelle spécialité culinaire :
- Spécialité culinaire de Yumemizuki Mizuki : « Guérison onirique ».
- Nouveaux thèmes.
- Mise à jour du mode de jeu « Invocation des Sept » :
- Ajout des cartes de personnage Kinich et Arlecchino ainsi que des cartes d'aptitude correspondantes. Mise à jour des niveaux des invitations de partie dans l'annuaire des joueurs correspondant et des convives dans les défis de convive.
- Ajout des cartes d'action « Clan des fleurplumes », « Petit tepetlisaure trouveur de trésors » et « Source toujours ». Vous pouvez les acheter auprès de Prince à La Queue de Chat.
- Le mode « Dans le feu de la fonderie » est à nouveau disponible. Le thème de ce tour est « Dans le feu de la fonderie : Stratagèmes ingénieux » :
- En mode « Dans le feu de la fonderie : Stratagèmes ingénieux », vous pouvez sélectionner les paramètres suivants de chaque niveau : la difficulté du niveau, la santé des adversaires et le nombre de manches.
- Après avoir terminé un défi, vous obtenez un score en fonction de la difficulté sélectionnée pour chaque paramètre. Le meilleur score obtenu dans chaque niveau sera enregistré et atteindre certains scores vous permet de collecter les récompenses correspondantes.
- Théâtre de l'Imaginarium :
- Après la mise à jour de version 5.4, la première édition du théâtre de l'imaginarium sera disponible le 1er mars 2025.
- Éléments désignés : Hydro, Électro, Cryo.
- Personnages d'ouverture : Kamisato Ayato - Pilier de vaillance (Hydro), Barbara - Star de la chanson (Hydro), Shogun Raiden - Plan euthymique (Électro), Ororon - Ombre du vent nocturne (Électro), Eula - Vague déferlante (Cryo), Layla - Merveilleuse étoile vespérale (Cryo).
- Pendant la disponibilité du théâtre de l'imaginarium, les personnages d'ouverture correspondants obtiendront des bénédictions fantastiques.
- Personnages caméos : Yumemizuki Mizuki - Étreinte de rêves enchanteurs (Anémo), Navia - Nautonière de la rose radieuse (Géo), Xinyan - Mélodie ardente (Pyro), Thomas - Protecteur venu de loin (Pyro).
- Après le début de la première édition du théâtre de l'imaginarium, les personnages Barbara - Star de la chanson (Hydro), Baizhu - Transcendant la mortalité (Dendro), Chiori - Couturière tonitruante (Géo) et Sethos - Mesure de la sagesse (Électro) auront chacun une nouvelle subtilité dramatique, qui peut être obtenue par échange auprès du PNJ Loupin.
- Profondeurs spiralées :
- Après la mise à jour de la version 5.4, la nouvelle phase des Profondeurs spiralées sera disponible le 16 février.
- L'anomalie énergétique du 11e étage a été ajustée comme suit :
- Augmente la maîtrise élémentaire de tous les personnages de l'équipe de 200 pts.
- L'anomalie énergétique du 12e étage a été ajustée comme suit :
- Première moitié : les DGT infligés par les réactions de Dispersion déclenchées par le personnage déployé augmentent de 600 %.
- Seconde moitié : les DGT Cryo infligés par les attaques chargées des personnages augmentent de 75 %.
- Mise à jour des ennemis des étages 11 et 12.
- Bénédiction de la lune abyssale :
- Lune vibrante : Lorsqu'un personnage reçoit des soins, une onde de choc est libérée à son emplacement pour infliger des DGT réels aux ennemis proches. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 3 s.
- La deuxième phase des Profondeurs spiralées sera disponible le 16 mars.
- L'anomalie énergétique du 11e étage a été ajustée comme suit :
- Accorde un bonus de DGT Électro de 75 % à tous les personnages de l'équipe.
- L'anomalie énergétique du 12e étage a été ajustée comme suit :
- Première moitié : les DGT Hydro infligés par les compétences élémentaires des personnages augmentent de 75 %.
- Seconde moitié : les DGT infligés par les attaques plongeantes des personnages augmentent de 75 %.
- Mise à jour des ennemis des étages 11 et 12.
- Bénédiction de la lune abyssale :
- Lune plongeante : Lorsque l'attaque plongeante d'un personnage touche un ennemi, une onde de choc est libérée à son emplacement pour infliger des DGT réels aux ennemis proches. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 3 s.
Ajustements et optimisations
Quêtes
- Après la mise à jour, les quêtes d'histoire n'auront plus besoin de clé des légendes pour être débloquées (les escapades requièrent toujours l'utilisation de clés des légendes).
- La fenêtre pop-up de deuxième confirmation de la fonctionnalité de début rapide pour la quête d'Archons a été retirée.
- Après la mise à jour de version, le PNJ Cipac situé dans le Stade du sanctifeu vendra l'objet de quête « Biscuits sauriennaurus ». Les voyageurs qui ont terminé la quête d'Archons Chapitre V - Acte 5 : « Ode à la résurrection incandescente », mais qui n'ont pas reçu les objets de quête correspondants pourront les acheter auprès de Cipac.
Ennemis
- Ajustement de l'angle de la caméra pour aider les voyageurs à mieux viser l'ennemi et évaluer l'état de l'arène lors du défi contre l'ennemi « Automate de source secrète : Configurateur ».
Carte
- Après la mise à jour de version, cliquer sur « Profondeurs spiralées » ou « Loge du théâtre » dans le coin supérieur droit de la carte permet non seulement d'ajuster la position de celle-ci, mais aussi de sélectionner « Profondeurs spiralées » ou « Loge du théâtre ».
- Ajout d'indications pour les quêtes d'Archons, les quêtes « Chronique tribale » et les quêtes d'histoire dans le coin supérieur gauche de la carte. En cliquant sur ces indications, vous pouvez voir les détails des quêtes ou accepter les quêtes correspondantes (un seul marqueur sera affiché lorsque plusieurs quêtes sont disponibles).
- Combinaison de certains rappels de récompense dans le coin supérieur gauche de l'interface de la carte (par exemple, les rappels de récompense de réputation de différentes régions seront regroupés en un seul élément).
- Après la mise à jour de version, les marqueurs personnalisés que vous suivez ne disparaîtront plus lors d'un zoom avant sur la carte.
Guide d'amélioration
- Ajout de la fonctionnalité « Plans d'amélioration » au Guide d'amélioration. Vous pouvez sélectionner un personnage que vous souhaitez améliorer et définir des objectifs en termes de niveau de personnage, de niveau d'arme et de niveau d'aptitude de personnage. Après avoir défini ces objectifs, le système calculera automatiquement les matériaux nécessaires pour atteindre chacun de ces objectifs. Si les matériaux sont insuffisants, le système affichera la quantité de matériaux manquants.
- De plus, après avoir désigné le personnage que vous souhaitez améliorer :
- Les ennemis liés aux matériaux d'amélioration de personnage et d'arme du personnage correspondant seront épinglés et mis en évidence dans l'interface « Ennemis » du Guide de l'aventurier.
- Lorsqu'ils sont disponibles, les donjons liés aux matériaux d'aptitude de personnage ou aux matériaux d'élévation d'arme du personnage correspondant seront épinglés dans l'interface « Donjons » du Guide de l'aventurier.
- Les matériaux liés au personnage correspondant seront affichés dans certaines interfaces de la carte qui affichent les matériaux comme butin (par exemple, l'interface de détails des donjons et l'interface de suivi des produits régionaux).
- Si vous ne disposez pas des matériaux nécessaires pour atteindre les objectifs d'amélioration, ceux-ci seront affichés avec leur avancement sur les fenêtres d'informations qui apparaissent lors de la récolte des objets.
Système d'amélioration
- En cliquant sur « Quantité synthétisable » dans les sources de certaines interfaces des détails des matériaux d'amélioration, vous serez maintenant redirigé vers l'icône « Table de synthèse » sur la carte.
- Lorsque vous obtenez un nouvel objet, si vous cliquez sur l'objet en question depuis l'écran principal pour accéder à l'inventaire, celui-ci le mettra en évidence afin qu'il soit facilement identifiable.
- Optimisation de la logique de fonctionnement, de l'affichage des icônes et de l'expérience interactive des filtres ou du changement de page ainsi que d'autres opérations du menu des personnages.
- Le menu des personnages affichera une indication d'effet spécial lorsque l'aptitude d'un personnage peut être améliorée.
- Ajout d'un filtre pour trier selon les éléments sous la liste des avatars des personnages du menu des personnages lors de certaines situations en mode clavier/souris.
- Ajout d'une fonctionnalité de filtrage des armes en fonction de leurs attributs bonus dans laquelle les attributs secondaires recommandés seront mis en évidence dans le menu des personnages > Arme > Remplacer.
- Ajout de la fonctionnalité « Ajout automatique » à l'interface Renforcement d'arme > Raffiner.
Sérénithéière
- Ajout des instructions d'utilisation et d'un tutoriel de jeu à l'interface des détails de l'objet « Gyrocristal radiant ».
- Ajout d'une fonctionnalité d'accès rapide à Taby dans la Sérénithéière. Lorsque vous êtes dans votre royaume, touchez l'icône de théière dans le coin supérieur droit de l'écran principal pour accéder à l'onglet « Taby ». Dans cet onglet, vous pouvez rapidement changer la configuration du royaume, fabriquer des décorations et accéder au Bazar du royaume.
- Ajout de plus de matériaux pour fabriquer les 3 types de teinture dans l'interface Fabriquer des décorations > Fabrication/Teinture.
Invocation des Sept
- Ajout d'un bouton pour modifier l'apparence du deck sur l'interface « Modifier un deck ».
- Il est désormais possible de modifier l'apparence d'un deck et d'appliquer des changements aux decks par lot sur l'interface « Paramètres d'apparence du deck ».
- Le menu « Liste de decks » affiche désormais l'apparence des decks sélectionnés. Vous pouvez également les réorganiser en maintenant et en faisant glisser.
- Le nombre de cartes en main est désormais affiché lorsque vous cliquez sur vos cartes ou celles de votre adversaire.
- Un effet spécial particulier est désormais visible au dos de la carte « Connaissance interdite » lorsqu'elle se trouve dans la main de votre adversaire.
- Si une carte n'a aucun effet lorsqu'elle est jouée en raison des effets d'autres cartes, celle-ci bénéficie d'un marqueur d'effet dans votre main.
- Un effet spécial est désormais affiché lorsque l'effet de la carte d'événement « Bulle d'eau curative » générée par la carte personnage « Sigewinne » est déclenché.
Pass de bataille
- Les « Missions actuelles » du Pass de bataille ont été mises à jour afin d'inclure une fonctionnalité de progression des missions des Profondeurs spiralées applicable d'une version à l'autre. Après la mise à jour de version, lorsque le Pass de bataille actuel est activé, si des étoiles de l'abîme n'ont pas été comptabilisées dans les missions PB de la version précédente, leur progression sera désormais ajoutée à la mission actuelle « Obtenez 12 étoiles en tout dans les Profondeurs spiralées ».
- La fonctionnalité concernée commencera à enregistrer des données à partir de la version 5.4 et sera entièrement disponible à partir de la version 5.5. Lors de la mise à jour de version 5.4 (correspondant aux Profondeurs spiralées du 16 janvier), seules les étoiles de l'abîme qui ont été obtenues en passant certains étages et qui n'ont pas été comptabilisées par le Pass de bataille de la version 5.3 seront prises en compte.
Audio
- Ajustement du vocabulaire utilisé dans le doublage japonais d'une réplique du personnage « Lyney · Spectacle de fantasmagorie (Pyro) ».
- Optimisation des répliques en anglais de certaines quêtes.
Autres
- Augmentation des récompenses d'EXP d'aventure pour certaines quêtes dans le Guide de l'aventurier > Progrès.
- La limite maximum de DGT pouvant être infligés en un seul coup lors des combats est augmentée de 9 999 999 à 20 000 000.
- Les matériaux d'amélioration de personnage et d'arme sont désormais triés en fonction des types d'ennemis qui permettent de les obtenir comme butin dans la Boutique > Échange astral.
- Optimisation des effets spéciaux du bouclier d'opale du personnage « Citlali · Étoile opaline d'obsidienne (Cryo) », afin de le rendre plus visible en mode visée.
- Optimisation de l'expérience de combat du personnage « Chasca · Arbitre du ciel (Anémo) » contre des ennemis de grande taille dans des espaces étroits lorsqu'elle effectue des attaques chargées dans l'état Bénédiction noctâme.
- Grâce à une communication approfondie, après la mise à jour de version, le personnage « Aloy · Salvatrice d'un autre monde (Cryo) » sera disponible en tant que personnage d'assistance dans le « Théâtre de l'imaginarium » (lorsque Cryo fait partie des éléments désignés).
- Optimisation des effets spéciaux du personnage « Mavuika · Flamme embrasant la nuit (Pyro) » lorsque les effets de ses cheveux se chevauchent avec des décors translucides dans l'état Bénédiction noctâme.
Corrections de bugs
Ennemis
- Correction d'un problème qui entraînait des comportements anormaux de l'ennemi « Guerrière qucusaure : Ciel flamboyant » en raison d'une orientation incorrecte lorsqu'il entrait en état d'alerte.
- Correction d'un problème qui permettait à des compétences de certains personnages de toucher de manière anormale l'ennemi « Érodé seigneur du feu primordial » après qu'il avait quitté le champ de bataille.
- Correction d'un problème qui empêchait parfois l'ennemi « Gardien des ruines » d'utiliser correctement ses compétences dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait de récupérer les récompenses après avoir vaincu l'ennemi « Lustrateur inique » dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème dans certaines circonstances spécifiques qui empêchait l'ennemi « Papille obombrée » d'utiliser la compétence « Supplication ténébreuse » dans les Profondeurs spiralées.
Personnages
- Correction d'un problème qui faisait que le personnage « Mavuika · Flamme embrasant la nuit (Pyro) » pouvait devenir incapable de se déplacer lorsque le personnage « Xilonen · Âme forgée par les vives flammes (Géo) » escaladait dans l'état Bénédiction noctâme et déclenchait la transmission noctâme pour passer à Mavuika, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui entraînait la disparition du modèle de Citlalin lorsque le personnage « Citlali · Étoile opaline d'obsidienne (Cryo) » passait en mode visée en l'air dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui réduisait anormalement la portée des attaques du personnage « Citlali · Étoile opaline d'obsidienne (Cryo) » lors des sauts, ce qui ne correspondait plus à la portée de ses attaques normales.
- Correction d'un problème d'affichage qui entraînait des expressions faciales anormales chez le personnage « Citlali · Étoile opaline d'obsidienne (Cryo) » lors de l'utilisation de sa compétence élémentaire ou du déclenchement de son animation d'inactivité.
- Correction d'un problème qui empêchait l'effet spécial correspondant d'être affiché correctement lorsque les personnages « Citlali · Étoile opaline d'obsidienne (Cryo) » et « Ororon · Ombre du vent nocturne (Électro) » commençaient à planer après avoir sauté en utilisant le gadget « Éventail à plumes rouges ».
- Correction d'un problème qui faisait que certains DGT pouvaient ne pas déclencher correctement l'effet « Hyper-sens » généré par l'aptitude passive « Synesthésie sombrement nocturne » du personnage « Ororon - Ombre du vent nocturne (Électro) ».
- Correction d'un problème qui empêchait les effets des compétences des personnages « Mavuika · Flamme embrasant la nuit (Pyro) » ou « Mualani · Chasseuse des vagues rugissantes (Hydro) » d'être affichés de manière normale lorsqu'elles étaient déployées dans l'état Bénédiction noctâme en mode multijoueur.
- Correction d'un problème d'affichage des animations du personnage « Mavuika - Flamme embrasant la nuit (Pyro) » lorsqu'elle se faisait projeter de sa flambécane et tombait.
- Correction d'un problème d'affichage anormal des lunettes de la tenue « Cerises sous neige » du personnage « Hu Tao · Fragrance nivale (Pyro) » dans certains environnements.
- Correction d'un problème qui entraînait une consommation anormale des points de noctâme du personnage « Mavuika · Flamme embrasant la nuit (Pyro) » dans l'état Bénédiction noctâme après avoir activé l'effet de sa constellation Niv.6.
- Correction d'un problème qui empêchait certains effets spéciaux du vêtement du personnage « Mavuika · Flamme embrasant la nuit (Pyro) » de s'afficher correctement lorsqu'elle libérait son déchaînement élémentaire et entrait dans l'état Creuset mortel.
- Correction d'un problème qui entraînait un état Bénédiction noctâme anormal sur le personnage après le déclenchement de la transmission noctâme et un changement de personnage.
Monde ouvert
- Correction d'un problème qui empêchait un rocher près des zones « Montagne Coatepec » et « Temple ancestral » d'être détruit par des flamboigrenades dans certaines circonstances spécifiques.
Système
- Correction d'un problème d'affichage des expressions faciales du personnage « Lan Yan · Printemps tressé de jade (Anémo) » lors du passage d'un autre personnage à Lan Yan et du déclenchement de son animation de déploiement dans l'interface « Organisation de l'équipe ».
- Correction d'un problème qui empêchait l'ordre des personnages de revenir à son état par défaut après la fermeture et la réouverture de l'interface, lorsque les personnages avaient été triés dans les interfaces « Vitrine des personnages » ou « Synthèse ».
- Correction d'un problème qui empêchait de déclencher correctement le tutoriel « Donjon débloqué » dans certaines circonstances spécifiques. Après la mise à jour de version, les voyageurs qui ont rempli les conditions de déclenchement, mais qui n'ont pas déclenché ce tutoriel déclencheront automatiquement le tutoriel correspondant lors de leur prochaine connexion.
- Correction du niveau d'affinité requis pour débloquer la réplique « À propos de nous - Gaucherie » du personnage « Citlali · Étoile opaline d'obsidienne (Cryo) » dans l'interface Personnages > Répliques. (Le Niv. d'affinité requis devrait 6, celui-ci était paramétré par erreur sur 4 avant la correction.)
- Les voyageurs qui ont déjà débloqué cette réplique avant la correction du problème, mais qui n'ont pas encore atteint le Niv. d'affinité 6 avec le personnage « Citlali · Étoile opaline d'obsidienne (Cryo) » ne disposeront plus de cette réplique jusqu'à ce qu'ils atteignent le Niv. d'affinité 6 avec le personnage.
Audio
- Correction d'un problème qui empêchait les personnages « Citlali · Étoile opaline d'obsidienne (Cryo) » et « Mavuika · Flamme embrasant la nuit (Pyro) » de reprendre la lecture de leur réplique lorsqu'elles étaient interrompues par le passage à d'autres interfaces du système avant de revenir à l'interface d'origine.
- Correction d'un problème qui empêchait l'effet sonore de la troisième attaque normale du personnage « Voyageuse Lumine (Pyro) » d'être synchronisé avec ses mouvements.
- Correction de l'absence des doublages japonais, coréens et anglais liés aux attaques chargées du personnage « Mavuika · Flamme embrasant la nuit (Pyro) » dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que les effets sonores de la flambécane persistaient après que le personnage « Mavuika · Flamme embrasant la nuit (Pyro) » avait déclenché une attaque plongeante sur sa flambécane, puis immédiatement changé de forme d'armements tout-feu avant d'en descendre.
- Correction d'un problème qui empêchait les personnages « Citlali · Étoile opaline d'obsidienne (Cryo) » et « Mavuika · Flamme embrasant la nuit (Pyro) » de reprendre la lecture de leur réplique lorsqu'elles étaient interrompues par le passage à d'autres interfaces du système avant de revenir à l'interface d'origine.
- Correction d'un problème de lecture de la musique de fond lors des changements de phases du combat contre l'ennemi « Arlecchino » après la mise à jour de version 5.3.
- Correction des incohérences entre le doublage en chinois et les textes de certaines quêtes. Optimisation des effets sonores de certains doublages en chinois.
Système
- Correction d'un problème qui empêchait les paramètres de prendre effet sur PS5 lors du réglage d'un raccourci sur R2 dans l'interface « Paramètres des instruments » des instruments de musique.
- Correction d'un problème d'affichage de l'ordre des listes sur l'interface du mode multijoueur après la mise à jour de version 5.3.
Autres
- Correction d'une erreur dans le texte de description des effets de l'« Anomalie énergétique » à l'étage 3 dans les Profondeurs spiralées.
- Correction d'un problème qui permettait à certains personnages d'attaquer l'objet « Lanterne céleste » de manière anormale.
- Correction d'un problème qui faisait trembler anormalement la caméra du jeu dans certaines zones de Natlan.
- Correction d'un problème qui entraînait un déclenchement anormal des mouvements du « Spirifeu premier-né » dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui entraînait une perte anormale de la progression du défi lors de la reprise de celui-ci dans le mode de jeu « Écho peinturé » dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage des animations du personnage « Xiangling · Cordon-bleu du peuple (Pyro) » lorsqu'elle portait la tenue « Gaieté du Nouvel An » et sélectionnait la pose « Encouragement joyeux » avec la fonction de photographie.
- Correction d'un problème dans le théâtre de l'imaginarium qui faisait que l'incident de représentation qui démarrait le combat avec le personnage à 50 % de PV était traité comme un effet de soins, ce qui entraînait le déclenchement anormal de certaines compétences du personnage au début du combat.
- Correction du problème qui empêchait les effets de l'arme « Ombre ferreuse » d'appliquer sur les attaques chargées de la flambécane du personnage « Mavuika · Flamme embrasant la nuit (Pyro) ».
- Correction d'erreurs de texte en certaines langues. Optimisation des textes. (Vous pouvez voir les changements dans les différentes langues en allant dans le menu Paimon > Paramètres > Langues et en changeant la langue du jeu.)
- Les corrections et les optimisations en version française sont les suivantes (cela n'affecte en rien les effets réels en jeu) :
- Optimisations diverses :
- Optimisation des dialogues.
- Optimisation de l'UI.
- Améliorations diverses du texte en jeu.
Ajustement de l'équilibre de l'Invocation des Sept
- Ajustement des PV de la carte de personnage « Empereur du feu ferreux » : les PV passent de 6 pts à 5 pts.
- Ajustement des DGT de la compétence élémentaire infligés par la carte de personnage « Xianyun » : les DGT Anémo infligés passent de 2 à 1.
- Ajustement du coût dés élémentaires de la carte d'aptitude « Cinq couleurs de la teinture » de la carte de personnage « Chiori » : Le coût passe de 3 dés Géo à 4 dés Géo.
- Ajustement de l'effet de l'habilité « Art du grappin » de la carte d'équipement « Yumkasaure » : Cet effet a été ajusté en « Inflige 1 pt de DGT physiques et vole 1 carte dont le coût original de dés élémentaires est le plus élevé depuis la main de l'adversaire, puis ce dernier pioche 1 carte. Si vous avez moins de 3 cartes en main : L'habilité dépense 1 dé élémentaire en moins. »
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