Genshin Impact : MàJ 5.2, patch notes et détails de la mise à jour

Genshin Impact : Codes d'échange (Octobre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Genshin Impact, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la version 5.2 de Genshin Impact
Nouveautés
Nouvelles zones
- Dans la version 5.2, les zones « Monts Tezcatepetonco », « Falaise Quahuacan » et « Ochkanatlan » seront disponibles à Natlan.
- Mise à jour du système de réputation de Natlan : la réputation tribale chez le Clan des fleurplumes et les Maîtres du vent nocturne sera disponible avec l'arrivée des nouvelles zones de Natlan.
- Conditions de déblocage :
- Terminer le « Pèlerinage de retour du sanctifeu » dans la quête d'Archons Chapitre V - Acte 1 : « Fleurs radieuses lors d'un périple sous le soleil brûlant ».
- Ajout de l'Association des pêcheurs de Natlan auprès de laquelle vous pouvez échanger de nouveaux objets.
- De plus, de nouveaux points de pêche et des « Gyrocristaux radiants » seront également disponibles à Natlan.
Nouveaux personnages
- Chasca - Arbitre du ciel - 5 ★, Anémo.
- Œil divin : Anémo.
- Arme : Arc
- La médiatrice des Tlalocans, celle qui met fin à toutes les querelles.
- Ororon - Ombre du vent nocturne - 4 ★, Électro.
- Œil divin : Électro.
- Arme : Arc.
- Un jeune homme appartenant aux Maîtres du vent nocturne qui vit principalement dans la nature aux côtés de toutes sortes de créatures.
Nouveaux équipements
- Nouvelles armes :
- Plumage cramoisi du vautour astral - 5 ★, Arc.
- Après avoir déclenché une réaction de Dispersion, l'ATQ augmente de 24 % pendant 12 s. De plus, lorsque l'équipe contient 1/2+ personnages d'un type élémentaire différent de celui du personnage équipé de l'arme, les DGT infligés par les attaques chargées de ce dernier augmentent de 20 %/48 % et les ceux infligés par ses déchaînements élémentaires de 10 %/24 %.
- Tourbillon sur les vagues - 4 ★, Catalyseur.
- La consommation d'endurance lors de la nage diminue de 15 %. De plus, utiliser une compétence élémentaire augmente les PV max de 20 % pendant 10 s, chaque personnage Hydro dans l'équipe augmentant les PV max de 12 % supplémentaires jusqu'à un maximum de 24 %. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 15 s.
- Plumard de fleurs - 4 ★, Arc.
- La consommation d'endurance lors du planage diminue de 15 %. Lors d'un tir visé, les DGT infligés par les attaques chargées augmentent de 6 % toutes les 0,5 s. Cet effet peut être cumulé 6 fois maximum et prend fin 10 s après avoir quitté le mode visée.
- La calamité d'Eshu - 4 ★, Épée à une main.
- Lorsque le personnage est sous la protection d'un bouclier, les DGT infligés par les attaques normales et chargées augmentent de 20 % et leur taux CRIT de 8 %.
Nouvelles histoires
- Nouvelle quête d'Archons :
- Quête d'Archons Chapitre V - Intermède : Les flammes unifiées.
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 28.
- Terminer la quête d'Archons Chapitre V - Acte 4 « L'arc-en-ciel voué à brûler ».
- La fonctionnalité « Mode Expérience focalisée » est disponible pour cette quête.
- Nouvelles quêtes « Chronique tribale » :
- De fleurs fanées et de plumes tombantes :
- Les Actes 1 à 3 de la quête « De fleurs fanées et de plumes tombantes » seront disponibles après la mise à jour de version 5.2 pour une durée permanente.
- Conditions déblocage pour l'Acte 1 et l'Acte 2 :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 28.
- Terminer le « Pèlerinage de retour du sanctifeu » dans la quête d'Archons Chapitre V - Acte 1 : « Fleurs radieuses lors d'un périple sous le soleil brûlant ».
- Conditions de déblocage pour l'Acte 3 :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 28.
- Terminer la quête d'Archons Chapitre V - Acte 4 « L'arc-en-ciel voué à brûler ».
- Souvenirs regorgeant de couleurs :
- L'Acte 1 et l'Acte 2 de la quête « Souvenirs regorgant de couleurs » seront disponibles après la mise à jour de version 5.2 pour une durée permanente.
- Conditions de déblocage pour l'Acte 1 et l'Acte 2 :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 28.
- Terminer le « Pèlerinage de retour du sanctifeu » dans la quête d'Archons Chapitre V - Acte 1 : « Fleurs radieuses lors d'un périple sous le soleil brûlant ».
- Nouvelles quêtes du monde :
- Série de quêtes « Égarement au royaume des cendres », série de quêtes « D'une affaire à l'autre », « En avant ! Allez, allez ! », « Saison de mue », « Retour d'un saurien au nid », « Chaque facette d'un guerrier », « Dansant au clair de lune », « Volant ensemble », « Restant à mes côtés », « Le mystère de la plage de Tecoloapan », « Extension distordue », « À cœur ouvert », etc.
Nouveaux ennemis
- Papille obombrée.
- Un grand monstre noirâtre venu des ténèbres abyssales qui érode les souvenirs de la terre, pouvant se déformer et se transformer en un ennemi redoutable.
- Emplacement : Falaise Quahuacan.
- Manifestations de Wayob : Manifestation enflammée de Wayob et Manifestation gelée de Wayob.
- Les Wayobs vénérées par les différentes tribus natlanoises se manifestent sous la forme de ces totems d'obsidienne.
- Sauriens natlanois : Qucusaures, iktomisaures, jeunes qucusaures, jeunes iktomisaures.
- Querriers tribaux sauroformes :
- Guerrière ailée : Planeuse du firmament, Guerrière ailée : Perdeuse de plumes, Guerrier ailé : Maître du ciel, Guerrier qucusaure : Marteau stellaire, Guerrière qucusaure : Ciel flamboyant, Guerrière spiritoratrice : Maîtresse de volonté, Guerrier spiritorateur : Dominateur d'esprit, Guerrier spiritorateur : Contemplateur de pensée, Guerrier iktomisaure : Portée givrée, Guerrière iktomisaure : Canon cryocristallin.
Autres
- Nouvelles recettes :
- Obtention par l'exploration : « Dolmas granifruités », « Montagnes, mers et cieux », « Gâteau volcanique ».
- Obtention via le système de réputation de Natlan : « Soupe mystique », « À gorge enjouée ».
- Nouvelles spécialités culinaires :
- Spécialité culinaire de Chasca : « Instant de repos ».
- Spécialité culinaire d'Ororon : « Ceviche au miel ».
- Nouvelles catégories de succès.
- Ajout du pack d'émoticônes « Peintures de Paimon » 36 dans le tchat.
- Ajout de nouveaux messages lors des écrans de chargements.
- Nouveaux thèmes.
- Ajout des graines de champicorne brillant à la cueillette à Natlan dans la Boîte à graines.
- Ajout d'un nouvel animal : Chèvre cacaua.
- Ajout des créatures sauvages de Natlan qui peuvent être capturées par l'Omnifilet d'ubiquité.
- Nouveaux poissons.
- Mise à jour du mode de jeu « Invocation des Sept » :
- Ajout des cartes de personnage Rosalia et Sigewinne ainsi que des cartes d'aptitude correspondantes. Mise à jour des niveaux des invitations de partie dans l'annuaire des joueurs correspondant et des convives dans les défis de convive.
- Ajout de la carte de personnage Loup alpha doré et de la carte d'aptitude correspondante. Mise à jour des défis de taverne correspondants.
- Ajout des cartes d'action Pureté fluide, Beauté fugace de la Demoiselle, Iktomisaure, Êtres des canopées, Ultime compagnon de surf !, Gemmes étincelantes. Vous pouvez les acheter auprès de Prince à La Queue de Chat.
- Le mode « Dans le feu de la fonderie » est à nouveau disponible. Le thème de ce tour est « Dans le feu de la fonderie : Marée sans fin » :
- Lors d'un duel de « Dans le feu de la fonderie : Marée sans fin », vous pouvez vaincre les ennemis des niveaux pour accumuler des points.
- Après avoir terminé une partie dans un niveau, vous obtenez les récompenses correspondantes aux paliers de score atteints grâce à votre meilleur score dans le niveau.
- Les différents niveaux ont différentes règles spéciales accordant des bonus que vous devez utiliser pour combattre plus efficacement.
- Théâtre de l'imaginarium : les deux éditions seront les suivantes :
- La première édition du théâtre de l'imaginarium sera disponible le 1er décembre 2024.
- Éléments désignés : Hydro, Électro, Anémo
- Personnages d'ouverture : Sangonomiya Kokomi · Perle de connaissance (Hydro), Xingqiu · Jeune galant (Hydro), Shogun Raiden · Plan euthymique (Électro), Kujou Sara · Kaburaya de plume de corvidé (Électro), Jean · Chevalier au Pissenlit (Anémo), Lynette · Élégance parmi les ombres (Anémo)
- Pendant la disponibilité du théâtre de l'imaginarium, les personnages d'ouverture correspondants obtiendront des bénédictions fantastiques.
- Personnages caméos : Lyney ‧ Spectacle de fantasmagorie (Pyro), Bennett · Prince de la guigne (Pyro), Zhongli · Vagabond du monde mortel (Géo), Collei · Germe de renaissance (Dendro)
- Après le début de la première édition du théâtre de l'imaginarium, les personnages Fischl · Princesse du châtiment !! (Électro), Sangonomiya Kokomi · Perle de connaissance (Hydro), Alhaitham · Instruction d'admonestation (Dendro) et Gaming · Avant-garde léonine (Pyro) auront chacun une nouvelle subtilité dramatique, qui peut être obtenue par échange auprès du PNJ Loupin.
- La deuxième édition du théâtre de l'imaginarium sera disponible le 1er janvier 2025.
- Éléments désignés : Pyro, Cryo, Géo
- Personnages d'ouverture : Diluc · Ombre de l'Aurore (Pyro), Bennett · Prince de la guigne (Pyro), Ganyu · Défense fervente (Cryo), Kaeya · Chevalier du froid (Cryo), Navia · Nautonière de la rose radieuse (Géo), Noëlle · Fleur chevaleresque (Géo)
- Pendant la disponibilité du théâtre de l'imaginarium, les personnages d'ouverture correspondants obtiendront des bénédictions fantastiques.
- Personnages caméos : Kamisato Ayato · Pilier de vaillance (Hydro), Fischl · Princesse du châtiment !! (Électro), Xianyun · Héraldesse passériforme (Anémo), Sayu · Mujina shinobi (Anémo)
- Après le début de la deuxième édition du théâtre de l'imaginarium, les personnages Klee · Soleil fuyant (Pyro), Zhongli · Vagabond du monde mortel (Géo), Shikanoin Heizou · Harmonie analytique (Anémo) et Layla · Merveilleuse étoile vespérale (Cryo) auront chacun une nouvelle subtilité dramatique, qui peut être obtenue par échange auprès du PNJ Loupin.
- Profondeurs spiralées :
- L'anomalie énergétique du 11e étage a été ajustée comme suit :
- Les DGT infligés par les attaques chargées des personnages augmentent de 75 %.
- Mise à jour des ennemis des étages 11 et 12.
- Bénédiction de la lune abyssale :
- Lune transperçante
- La force du bouclier de tous les personnages de l'équipe augmente de 20 %. Lorsqu'un personnage déployé protégé par un bouclier inflige des DGT à un ennemi, une onde de choc infligeant des DGT réels est libérée à l'emplacement de ce dernier, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 5 s.
Ajustements et optimisations
Ennemis
- Ajustement de la taille des collisions de l'ennemi « Tyran qucusaure de flamme dorée » pour éviter que les personnages restent bloqués après avoir effectué des attaques plongeantes.
- Optimisation de l'expérience de combat contre l'ennemi « Égide d'Ichcahuipilli » : si un personnage quitte le domaine d'exil, il ne pourra pas y revenir pendant un court laps de temps.
Quêtes
- Ajustement des artéfacts équipés par les personnages d'essai de niveau 75 et plus dans certaines quêtes. Les artéfacts « Ancien rituel royal » ont été remplacés par des sets d'artéfacts plus adaptés.
- Ajout de la fonctionnalité « Remémoration » pour certaines quêtes du monde, vous permettant de revoir les passages de l'intrigue que vous avez déjà terminés. Vous pouvez librement choisir de commencer la rétrospective ou non.
Sérénithéière
- Ajout de l'option de filtre « Type de set » à l'onglet « Plan de décoration » dans le Bazar du royaume.
- Ajout de l'onglet d'échange « Bois » dans le Bazar du royaume (actualisation hebdomadaire).
- Dans le mode de modification, lorsque la sélection multiple est activée, si la sélection par appui long est interrompue ou si aucune nouvelle décoration n'est choisie, les décorations déjà sélectionnées resteront inchangées.
- Augmentation de la capacité de stockage du gadget « Boîte à graines », qui passe de 20 à 40 unités pour chaque type de graine.
- Réduction du TdR du gadget « Faveur de l'arbre aîné » de 15 à 5 secondes.
- Ajout d'une notification : dans la Sérénithéière, si le nombre de décorations non obtenues dans les répliques dépasse un certain seuil et qu'il est impossible de créer une liste de fabrication ou d'effectuer un achat rapide, ou d'utiliser rapidement les plans de décoration, un message s'affichera.
Théâtre de l'imaginarium
- Ajout du bouton « Accès au prochain acte » qui apparaitra sur l'écran des résultats en terminant l'acte 3 du théâtre de l'imaginarium et les quêtes liées à Loupin.
- Ajout du bouton « Historique d'assistants de l'édition » à l'interface de formation d'assistance, vous permettant de consulter les informations relatives à cet historique. (Cette fonctionnalité sera disponible après la mise à jour du théâtre de l'imaginarium le 1er décembre.
- La constellation des personnages est maintenant affichée dans l'interface de formation d'assistance.
- Ajout des statistiques élémentaires spécifiques aux personnages à l'interface « Détails de la représentation ».
- L'interface « Détails de la représentation » mémorise désormais l'onglet que vous avez utilisé lors de votre dernière visite.
- Ajout de nouveaux onglets de filtrage pour la position des personnages et leurs éléments dans l'interface « Organisation de l'équipe ». Vous y trouverez également le nombre de personnages sélectionnés pour chaque position ou élément correspondant.
- L'avatar de l'antagoniste apparaît désormais dans l'interface de sélection d'incidents, avec une description incluant des détails sur les attributs efficaces contre lui.
- Calcule le nombre de personnages de chaque type élémentaire parmi les personnages actifs dans les incidents de compagnonnage. De plus, l'avatar des personnages remplaçants sélectionnables encore disponibles pour l'incident sera affiché.
- Augmente les effets de Niv. de bénédiction des personnages caméos de 100 %.
Artéfacts
- Ajout d'une fonctionnalité qui permet d'afficher les artéfacts 5 étoiles en fonction de leur ordre d'obtention dans l'onglet « Artéfacts » de l'inventaire.
- Ajout d'une fonctionnalité de marquage des artéfacts : les artéfacts marqués seront automatiquement verrouillés. Lorsqu'un artéfact verrouillé est déverrouillé, son marquage sera également supprimé.
- Ajout d'une option de filtrage « Épingler » à la fonctionnalité de filtre d'artéfacts.
- Optimisation des règles de tri des artéfacts « Marqués », « Verrouillés uniquement » et « Déverrouillés » dans l'onglet « Artéfacts » de l'inventaire.
- Modification du nom de la fonctionnalité « Verrouillage automatique d'artéfacts » en « Aide de verrouillage » dans l'onglet « Artéfacts » de l'inventaire et ajustement de la disposition de son interface.
- Ajout d'un bouton pour accéder à la fonctionnalité « Aide de verrouillage » dans les interfaces d'entrées et de récupération des récompenses des donjons de la bénédiction.
- Fonctionnalité d'aide de verrouillage
- Ajout de l'option de verrouillage « tout emplacement » : les artéfacts avec à la fois « Taux CRIT » et « DGT CRIT » comme attributs bonus seront directement verrouillés.
- Dans les combinaisons de verrouillage de sets, un attribut bonus peut être défini comme « attribut obligatoire ». Une fois cette option activée, seuls les artéfacts possédant tous les attributs obligatoires pourront être verrouillés dans les combinaisons de verrouillage du set correspondant.
- Dans les combinaisons de verrouillage des sets, il est désormais possible de définir des attributs bonus obligatoires selon différents types d'artéfacts.
- Ajout de nouvelles combinaisons recommandées qui se mettent à jour automatiquement pour chaque set. Vous pouvez les activer ou les désactiver manuellement pour chaque set.
- Ajout de la fonctionnalité « Suppression rapide de combinaison », permettant d'effacer rapidement les combinaisons de verrouillage de sets personnalisées.
Carte
- Les téléporteurs de barge peuvent désormais être suivis sur l'interface de la carte.
- Les notifications sur la carte sans récompenses ne seront pas affichées par un point rouge dans l'onglet de la zone, en bas à droite de l'interface de la carte.
- En accédant à l'interface de la carte depuis un donjon, la carte sera centrée sur ce donjon.
- Le temps de régénération des Résines originelles s'affiche désormais sur l'interface de la carte et dans le Guide de l'aventurier lorsque vous êtes en mode manette.
Autres systèmes
- Optimisation de l'expérience de lecture pour les textes longs des objectifs de défi affichés en monde ouvert dans certaines langues.
- Ajout des « cristaux de condensat » en tant que matériaux d'accélération utilisables dans la fonctionnalité « Accélérer la fabrication » de l'interface de préparation d'ingrédients.
- En plus d'indiquer les emplacements des coffres existants, le Détecteur de trésors est désormais capable de révéler davantage d'indices pour localiser les coffres des mécanismes de défis, des fées qui n'ont pas encore été escortées jusqu'à leur piédestal et des monetoos qui n'ont pas encore terminé leur graffiti.
- Ajout d'une fonctionnalité pour passer automatiquement du Détecteur de trésors à la Pierre de résonance Oculus selon la zone dans laquelle vous vous trouvez. (Vous pouvez activer cette fonctionnalité via la fenêtre qui apparaît lorsque vous utilisez l'un de ces gadgets pour la première fois après la mise à jour ou en sélectionnant l'un d'entre eux dans l'onglet « Gadgets » de l'inventaire.)
- Accélère les animations de création d'objets dans les interfaces de synthèse, de forge, de fabrication/décoration et de cuisine.
- Lorsque vous récupérez, forgez ou échangez des armes sur les interfaces « Pass de bataille », « Forge » et « Boutique - Échange Astéries », la quantité et le rang de raffinement des armes en double déjà présentes dans votre inventaire s'afficheront.
Audio
- Optimisation des effets sonores de certains ennemis.
Autres
- Ajustement des conditions de déverrouillage de la fonctionnalité de téléportation du totem d'obsidienne après le déblocage du système de réputation de Natlan. Après ajustement, les voyageurs pourront activer cette fonctionnalité simplement en s'approchant d'un totem d'obsidienne dans une zone où la Statue des Sept a déjà été débloquée (les totems d'obsidienne dont la téléportation était déjà activée avant cette mise à jour ne seront pas affectés).
- Optimisation des animations de tir en mode visée pour certains personnages masculins maniant un arc.
- La page « Récompense à durée limitée d'exploration de zone » de l'interface « Aperçu des événements » affiche désormais la progression d'exploration de votre propre monde en mode multijoueur (auparavant, seule la progression d'exploration de l'hôte, soit le joueur 1, s'affichait).
- Augmentation des DGT de base des réactions de Surcharge, de Supraconduction, d'Électrocution et de Brise-glace.
- Le clavier peut désormais être utilisé pour sélectionner les options de dialogue pendant les quêtes (en utilisant les paramètres par défaut du clavier, les touches W et S ou la molette de la souris feront défiler la sélection vers le haut et vers le bas, et la touche F permettra de confirmer l'option sélectionnée).
- Ajustement de la zone d'effet des points de téléportation de Natlan dans laquelle le phlogistique est restauré : augmentation de la portée de cette zone d'effet.
- Après la mise à jour de la version 5.2, il se peut que lors de la première connexion sur certains appareils mobiles, le message suivant est susceptible d'apparaître : « Certaines ressources de quête sont manquantes. Retour à l'écran de connexion... ». Dans ce cas, il suffit de suivre les instructions à l'écran pour pouvoir ensuite vous connecter au jeu comme d'habitude.
Corrections de bugs
Quêtes
- Correction d'un problème qui faisait apparaître le mauvais scénario lors de l'interaction avec la table pour poursuivre l'aventure dans la quête d'histoire de Clorinde « Rassemblement des chasseurs » dans certaines circonstances spécifiques.
Ennemis
- Correction d'un problème qui faisait que les DGT infligés étaient réduits par erreur lorsque toutes les vagues destructrices des vajras funestes touchaient le même personnage pendant un tour du combat contre l'ennemi « Narukami no Mikoto la destructrice ».
- Correction d'un problème qui empêchait parfois d'infliger des DGT des réactions d'Électrocution lors du défi contre l'ennemi « Tyran qucusaure de flamme dorée ».
- Correction d'un problème qui faisait que lorsque le jeu était mis en pause lors du défi contre les ennemis « Automate de source secrète : Configurateur » ou « Automate de source secrète : Chasseur-chercheur », la progression des contre-mesures adaptatives continuait quand même à augmenter au lieu de se mettre également en pause.
- Correction d'un problème qui permettait parfois à l'ennemi de quitter anormalement le combat et de restaurer ses PV lorsqu'un personnage était vaincu lors des défis contre les ennemis « Tartaglia », « Signora », « Shouki no Kami » et « Narukami no Mikoto la destructrice ».
Personnages
- Correction d'un problème qui entraînait un affichage anormal des effets spéciaux lorsque le personnage « Xilonen · Âme forgée par les vives flammes (Géo) » activait ses échantillons sources sur certains appareils.
- Correction d'un problème qui faisait que lorsque le personnage « Yelan ‧ Orchidée de la vallée (Hydro) » utilisait sa compétence élémentaire pour marquer des ennemis, les particules élémentaires générées étaient anormales si sa ligne vitale explosait au moment où elle activait la transmission noctâme pour changer de personnage.
- Correction d'un problème qui faisait que le personnage « Xilonen · Âme forgée par les vives flammes (Géo) » restait anormalement en animation d'inactivité après une chute en escalade sous l'effet de l'état Bénédiction noctâme dans certaines situations spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait les effets spéciaux de l'attaque chargée du personnage « Xilonen · Âme forgée par les vives flammes (Géo) » de s'afficher correctement en fonction de l'élément correspondant lorsqu'un enchantement d'un autre élément était appliqué.
- Correction d'un problème qui entraînait un tremblement anormal de la caméra du jeu des autres voyageurs en mode multijoueur lorsque le personnage « Kachina · Or brut moucheté (Géo) » effectuait une attaque normale en chevauchant Virevolturbo.
- Correction d'un problème qui entraînait un tremblement rapide et anormal sur l'eau de certains personnages dotés d'un sprint alternatif ou bénéficiant de l'état Bénédiction noctâme lorsqu'ils utilisaient leurs compétences correspondantes ou entraient dans cet état à la surface de l'eau dans certaines circonstances spécifiques.
Invocation des Sept
- Correction d'un problème qui empêchait l'effet de Tamoto « Coutelas mécontent » de se déclencher lorsque la carte de personnage Chiori était vaincue après avoir invoqué Tamoto, puis effectuait une attaque normale après avoir été réanimée.
- Correction d'un problème qui empêchait la carte de personnage « Chantre de l'Abîme - Foudre pourpre » d'utiliser sa carte d'aptitude lorsqu'il était gelé.
Audio
- Correction d'un problème qui entraînait des effets sonores anormaux lors du déplacement du personnage après avoir terminé certains défis liés à « Ô noctâme, inscris ton ombre à cet endroit... ».
- Correction d'un problème qui entraînait une qualité audio anormale pour certaines répliques de Citlali en anglais dans la quête d'Archons « Au-delà de la fumée et des miroirs ».
Autres
- Correction d'un problème qui permettait de créer anormalement des constructions Géo sur le modèle du gadget « Boîte-daboum » après son placement.
- Correction d'un problème qui faisait que les sauriens récupéraient anormalement leurs PV même si un point de téléportation ne se trouvait pas à proximité lors de la possession des sauriens de Natlan.
- Correction d'un problème qui empêchait la caméra du jeu de revenir à sa distance par défaut après la téléportation du personnage depuis la tête d'un rhinocéros à long cou vers un autre emplacement.
- Correction d'un problème qui empêchait d'obtenir le succès « Qui maîtrise le rythme ? » lorsque l'ennemi « Électromage de l'Abîme » restaurait son bouclier.
- Correction d'un problème qui provoquait un affichage anormal des effets spéciaux des sauriens de Natlan du point de vue de l'hôte (1P) en mode multijoueur lorsque d'autres voyageurs prenaient possession de sauriens.
- Correction d'erreurs de texte en certaines langues. Optimisation des textes. (Vous pouvez voir les changements dans les différentes langues en allant dans le menu Paimon > Paramètres > Langues et en changeant la langue du jeu.)
- Les corrections et les optimisations en version française sont les suivantes (cela n'affecte en rien les effets réels en jeu) :
- « Kipper » devient « Ceviche ».
- Optimisations diverses :
- Optimisation des dialogues.
- Optimisation de l'UI.
- Améliorations diverses du texte en jeu.
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