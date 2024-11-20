Genshin Impact : MàJ 5.2, patch notes et détails de la mise à jour



le 20 novembre 2024 à 10h30 Publié par Clémence Usseglio le 20 novembre 2024 à 10h30

Retrouvez le patch notes et les détails de la version 5.2 de Genshin Impact, déployée ce 20 novembre 2024 sur toutes les plateformes, ajoutant, comme toujours, son lot de contenu.