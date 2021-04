Genshin Impact : MàJ 1.54, tous les détails

Nouveaux systèmes Nouveau système : « Sérénithéière » Utilisant la Sérénithéière comme medium, les Adeptes ont créé ce royaume grâce à leur énergie mystique.

En tant que propriétaire de la Sérénithéière, vous pouvez modifier son environnement de différentes manières pour en faire un endroit qui vous correspond.

Une fois que vous aurez utilisé et invoqué votre Sérénithéière, interagissez avec elle pour entrer dans la théière.

Lorsque vous êtes dans la théière, vous pouvez également utiliser et invoquer la Sérénithéière. Interagissez avec elle pour pouvoir quitter la théière.

Vous pouvez également ouvrir l'interface de la carte et vous téléporter directement à un point de téléportation pour quitter la théière.

Esprit de la théière

Un esprit vit à l'intérieur de la théière, créé dit-on de la main même des Adeptes, qui sert en quelque sorte de majordome, s'occupant de différents aspects du royaume.

Niveau de confiance

La confiance que vous accorde l'esprit de la théière augmente lorsque vous fabriquez une nouvelle décoration. Accumulez suffisamment de confiance pour augmenter le Niv. de confiance.

Augmentez le Niv. de confiance pour pouvoir débloquer de nouvelles fonctionnalités ou obtenir toutes sortes de récompenses.

Niveau d'énergie mystique

L'énergie mystique du royaume augmente lorsque vous y placez plus de décorations.

Augmentez le Niv. d'énergie mystique de votre royaume pour en augmenter le rendement.

Fabrication

Nombreux sont les moyens d'obtenir des matériaux de fabrication de décorations en Teyvat.

Vous pouvez de plus aider vos amis lorsque vous visitez leur royaume, et réduire le temps requis pour la fabrication de leurs décorations.

Il est possible d'aider plusieurs de vos amis chaque jour, mais pas plus d'une fois pour chaque ami.

Bazar du royaume

Vous pouvez échanger vos pièces du royaume contre des récompenses au Bazar du royaume.

Lorsque l'esprit itinérant est là, vous serez également en mesure de visiter d'autres royaumes et commercer avec les esprits itinérants qui s'y trouvent. Nouveaux personnages Eula · Vague déferlante (Cryo) Œil divin : Cryo

Arme : Épée à deux mains

Le « Chevalier aux Embruns », né de l'ancien clan Lawrence, capitaine de l'unité de reconnaissance des chevaliers de l'Ordre de Favonius de Mondstadt. Que cette descendante de la noblesse d'antan ait rejoint les chevaliers de l'Ordre, l'ennemi jusqu'alors juré de la famille, demeure un mystère aux yeux de beaucoup.

Un appui simple sur la compétence élémentaire « Vortex des mers glacées » inflige des DGT Cryo et permet à Eula de gagner une charge de Cœur de glace. Avec un appui long, elle consomme toutes les charges de Cœur de glace et inflige des DGT Cryo de zone. Lorsque des charges de Cœur de glace sont consommées, la RÉS physique et la RÉS Cryo des ennemis proches diminuent. Chaque charge de Cœur de glace est convertie en épée vortex de glace, qui inflige des DGT Cryo aux ennemis proches.

Le déchaînement élémentaire d'Eula « Lame de fond » inflige des DGT Cryo de zone et crée une épée de lumière qui la suit. Lorsqu'Eula inflige des DGT à des ennemis avec son attaque normale, sa compétence ou son déchaînement élémentaire, elle accumule des charges d'énergie pour l'épée de lumière. L'épée de lumière explose violemment après une certaine durée, infligeant des DGT physiques aux ennemis. Ces DGT augmentent en fonction du nombre de charges d'énergie accumulées. Le personnage « Eula · Vague déferlante (Cryo) » sera disponible dans de futurs vœux événements.

Yanfei · Sage innocence (Pyro) Œil divin : Pyro

Arme : Catalyseur

Une célèbre conseillère juridique du Port de Liyue. Du sang d'Adepte coule dans les veines de cette jeune femme ingénieuse.

L'attaque normale confère de Yanfei un sceau écarlate qui diminue sa consommation d'endurance. Lors de son attaque chargée, tous les sceaux écarlates sont consommés, augmentant les DGT et la ZdE de son attaque chargée en fonction du nombre de sceaux consommés.

Sa compétence élémentaire « Pacte des flammes » inflige des DGT Pyro de zone. Yanfei obtient le nombre maximum de sceaux écarlates si elle touche l'ennemi.

Son déchaînement élémentaire « Application des peines » inflige des DGT Pyro de zone. Yanfei obtient le nombre maximum de sceaux écarlates et bénéficie de l'effet « Brillance » qui augmente les DGT infligés par ses attaques chargées et lui confère un sceau écarlate à intervalles réguliers. Le taux d'obtention du personnage « Yanfei · Sage innocence (Pyro) » sera augmenté lors des vœux événements « Monts et marchés ».

Nouveaux équipements Nouvelles armes Ode au chant du vent (Épée à deux mains) [5★]

Partie du « Concert du millénaire ». Augmente l'ATQ du personnage qui en est équipé, et lorsque les attaques normales ou chargées touchent un ennemi, le personnage obtient un charme des murmures, à raison d'un charme toutes les 0,3 s max. Une fois 4 charmes obtenus, ils sont consommés et tous les personnages de l'équipe à proximité bénéficient de l'effet « Concert du millénaire - Hymne du drapeau » pendant 12 s, ce qui augmente la VIT des attaques normales et l'ATQ. Il n'est plus possible d'obtenir de charmes des murmures pendant 20 s après avoir déclenché cet effet. Parmi les nombreux effets du « Concert du millénaire », les améliorations du même type ne se cumulent pas. Nouveaux artéfacts Ténacité du Millelithe [4★ et 5★]

Set de 2 pièces : PV augmentés.

Set de 4 pièces : Lorsqu'une compétence élémentaire touche un ennemi, l'ATQ de tous les personnages de l'équipe à proximité et la force de leur bouclier augmentent pendant 3 s. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,5 s, même si le personnage équipé de ce set d'artéfacts fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé. Flamme blême [4★ et 5★]

Set de 2 pièces : DGT physiques augmentés.

Set de 4 pièces : Lorsqu'une compétence élémentaire touche un ennemi, l'ATQ augmente pendant 7 s. Cet effet peut être cumulé jusqu'à 2 fois et déclenché une fois toutes les 0,3 s. Une fois 2 cumuls atteints, l'effet du set de 2 pièces augmente de 100 %.

En affrontant le nouveau donjon « Garde de la montagne » situé aux Sources de Jade, vous pouvez obtenir des sets d'artéfacts cités ci-dessus. Nouveaux Donjons Nouveau donjon : « Garde de la montagne »



Se dressant fièrement au commencement de la crête, ces ruines antiques dominent le nord comme le sud, veillant sur les montagnes et les marais. On prétend que ses portes ne s'ouvrent que pour ceux dont le cœur brûle d'un feu inextinguible.

En affrontant ce nouveau donjon situé aux Sources de Jade, vous pouvez obtenir des artéfacts des sets « Flamme blême » et « Tenacité du Millelithe ». Nouveau Donjon de la conquête : « Sous l'arbre dompteur de dragon »



Que se cache-t-il ici ?



Le nouveau Donjon de la conquête « Sous l'arbre dompteur de dragon » sera disponible dans la région de Nantianmen.

Disponible après avoir terminé la quête d'histoire de Zhongli Historia Antiqua - Acte 2 « Plus qu'une simple pierre ». Après la mise à jour vers la version 1.5 (soit le 2021-05-03 04:00:00, vous bénéficierez de trois occasions chaque semaine de diviser par deux le coût d'obtention en Résine originelle des récompenses des Donjons de la conquête et du boss hebdomadaire « Seigneur du Territoire des loups » . Ces occasions sont réinitialisées tous les lundis à 4 h 00 (heure serveur). Une fois la mise à jour de version effectuée, vous aurez accès aux défis de la semaine du 26 avril au 2 mai.



Nouveaux monstres Hypostase Cryo

Créature élémentaire qui se protège contre les attaques à l'aide d'une enveloppe solide. Vous devez attaquer au moment où le noyau élémentaire est exposé. À certains moments de l'affrontement, la créature entrera dans un état de régénération protégé, lors duquel elle tire des fruits de givre pour attaquer ses ennemis tout en restaurant ses propres PV. Utilisez des attaques chargées pour renvoyer les fruits de givre sur l'Hypostase Cryo et interrompre sa régénération plus rapidement... Emplacement : Périphérie de la Cité enfouie



Azhdaha

Un immense dragon dont l'existence précède celle des montagnes.

En des temps immémoriaux, il fut le compagnon du dieu qui régnait sur le port de pierre. Mais les deux finirent par s'opposer l'un à l'autre, et le dragon fut banni dans un lieu de ténèbres souterraines.

Le bruit de ses chaînes et ses grognements de fureur résonnent toujours dans les entrailles des montagnes, souvenirs d'un lointain passé... Emplacement : Nantianmen



Chantre de l'Abîme - Foudre pourpre (Élite)

Une créature de l'Ordre de l'Abîme qui invoque le tonnerre et les éclairs pour faire appel aux ténèbres.

Elle a la capacité de perturber les pouvoirs élémentaires, et certaines de ses attaques peuvent drainer l'énergie élémentaire lorsqu'elles infligent des DGT.

Le monstre « Chantre de l'Abîme - Foudre pourpre » n'apparaîtra que dans les Profondeurs spiralées au cours de la version 1.5. Nouvel événement Nouvel événement « Initiation à l'Amplificateur d'énergie » : participez pour obtenir « Diona · Cocktail façon Queue de Chat (Cryo)

Dans le but de rassembler et d'étudier les fragments de fruit des lignes énergétiques, Hussein, un chercheur de Sumeru, vous a confié temporairement une relique ancienne et mystérieuse : l'Amplificateur d'énergie. Aidez Hussein à rassembler les fragments de fruit des lignes énergétiques et à libérer leur puissance à l'aide de l'Amplificateur d'énergie.

Durée totale de l'événement : 2021/04/30 10:00:00 - 2021/05/17 03:59

Condition de participation : Niv. d'aventure supérieur ou égal à 20

Sites de recherche

Rendez-vous sur les sites de recherche, éliminez les ennemis qui s'y trouvent pour récupérer des fragments de fruit des lignes énergétiques et obtenir des données de fruit fracturé.

Donjons

Pendant la durée de l'événement, obtenez des données de fruit fracturé en triomphant des donjons.

Réalité distordue

Pendant la durée de l'événement, affrontez les domaines de la Réalité distordue et obtenez des données de fruit fracturé selon votre score.

Les points que vous aurez obtenu dans la Réalité distordue disparaitront à la fin de l'événement et vous ne pourrez plus obtenir les récompenses qui y correspondent. Veuillez donc vous assurer de récupérer ces dernières à temps.

Nous vous réservons d'autres événements dans la version 1.5, encore un peu de patience ! Nouvelles histoires Nouvelles quêtes d'histoire Zhongli : Historia Antiqua - Acte 2 « Plus qu'une simple pierre » Un ancien arbre des plus étranges se dresse depuis des âges anciens, témoin de tous les événements passés. Afin de sauver les mineurs et de résoudre cette énigme une fois pour toutes, vous vous rendez sur l'ancien site où les réponses sont enfouies...

La quête d'histoire de Zhongli, Historia Antiqua - Acte 2 « Plus qu'une simple pierre », sera disponible pour une durée permanente après la mise à jour de version 1.5.

Conditions de déblocage :

Niv. d'aventure supérieur ou égal à 40 Terminer la quête « Sal Flore » de la quête d'histoire « Historia Antiqua - Acte 1 » Terminer la quête d'Archon Chapitre I - Acte 4 « Nous serons enfin réunis » Accomplissez cette suite de quêtes pour obtenir des primo-gemmes, des matériaux de renforcement d'arme, des matériaux d'EXP de personnage et d'autres récompenses.

La quête d'histoire d'Eula « Aphros Delos - Acte 1 » sera disponible ultérieurement. Nouvelles escapades Escapade : Diona – Acte 1 « Cocktail spécial de chat »

On raconte qu'une barmaid populaire travaille à La Queue de Chat...

L'escapade Diona – Acte 1 « Cocktail spécial de chat » sera disponible pour une durée permanente après la mise à jour de version 1.5.

Conditions de déblocage :

Niv. d'aventure supérieur ou égal à 26Terminer la quête d'Archon Prologue - Acte 3 « Chanson du dragon et de la liberté »

Escapade : Noëlle – Acte 2 « Études de la chevalerie »

Noëlle vous a avoué qu'elle était inquiète au sujet de l'examen de sélection des chevaliers de l'Ordre. Écoutant vos conseils, elle décide d'imiter les chevaliers qu'elle connaît pour tenter de surmonter son tracas...

L'escapade Noëlle – Acte 2 « Études de la chevalerie » sera disponible pour une durée permanente après la mise à jour de version 1.5.

Conditions de déblocage : Niv. d'aventure supérieur ou égal à 26 Terminer la quête d'Archon Chapitre I - Acte 2 « Une étoile en approche » Obtenir toutes les fins de « Entraînement à la chevalerie »

Quêtes du monde Nouvelles quêtes du monde en rapport avec la Sérénithéière : « La théière de vos rêves - 1 » et « La théière de vos rêves - 2 ».

Conditions de déblocage :

Niv. d'aventure supérieur ou égal à 35

Terminer la quête d'Archon Chapitre I - Acte 4 « Nous serons enfin réunis »

Accomplissez la quête du monde « La théière de vos rêves - 1 » pour obtenir le gadget « Sérénithéière ».

Autres : « Un classique intemporel » et « Quand la piste refroidit ».

Les quêtes du monde « Un jeune homme déprimé » et « Mimi tomo » seront disponibles ultérieurement.

Terminez ces quêtes pour obtenir des moras, des matériaux d'EXP de personnage et d'autres récompenses ! Autres nouveautés Gameplay Nouveau gadget Sérénithéière : une théière offerte par Madame Ping qui semble servir de porte d'entrée vers un autre monde...

Nouvelles recettes Spécialité d'Eula : « Tourte tempétueuse » Spécialité de Yanfei : « À ma façon » Restaurant Wanmin : « Crabe au tofu » Kiosque Xinyue : « Nouilles sautées au poisson » Pavillon Liuli : « Cocotte de porc fumé »

Ajout d'un nouvel onglet de décorations dans l'inventaire.

Nouveaux objets précieux : Solvant de rêve : un objet capable de modifier un matériau d'amélioration de personnage obtenu lors de réminiscences ou d'épreuves en ce qui est nécessaire. Accomplissez les défis des Donjons de la conquête ou « Loup du Nord, Seigneur du Territoire des loups » pour avoir une chance de l'obtenir. Résine éphémère : un objet rechargeant 60 Résines originelles à l'utilisation. Une fois obtenues, les Résines éphémères se dissipent automatiquement au bout d'un certain moment :

Après 7 jours à compter du premier lundi suivant leur obtention, les Résines éphémères disparaissent.

La date d'expiration des Résines éphémères obtenues lors de semaines différentes est calculée séparément pour chaque date d'obtention. Fiole d'accélération mystique : une petite bouteille qui contient de l'énergie mystique. Elle termine immédiatement la fabrication d'une décoration lorsqu'elle est utilisée. Baume sanctifiant : matériau d'EXP d'artéfact. Confère 2 500 pts d'EXP. Essence sanctifiante : matériau d'EXP d'artéfact. Confère 10 000 pts d'EXP.

Ajout des nouveaux succès « Plus qu'un royaume - Partie I », « Souvenir du cœur », etc.

Nouveaux thèmes : Célébration - Fruit de la sagesse : récompense de l'événement « Initiation à l'Amplificateur d'énergie ». Célébration - Coucou ! : récompense de l'événement « Poursuite du vent ». Yanfei - Impartialité : récompense du Niv. d'affinité 10 avec Yanfei. Eula - Sceau de glace : récompense du Niv. d'affinité 10 avec Eula. Pass de bataille « Autre monde » : récompense du Pass de bataille. Succès - Heure du thé : récompense pour avoir obtenu tous les succès de « Plus qu'un royaume - Partie I ».

Profondeurs spiralées : Les anomalies énergétiques du 11e étages ont été modifiées comme suit : « Eau ralentissante » sera régulièrement infligé à votre personnage. Cet effet augmente le TdR des compétences jusqu'à ce que l'attribut Hydro soit ôté. Les DGT physiques infligés par l'équipe augmentent de 75 %. Mise à jour des monstres du 11e étage Mise à jour des monstres du 12e étage

Les trois phases de la Bénédiction de la lune abyssale seront les suivantes à partir de leur première actualisation dans la version 1.5 : Première phase : Lune de la danse de l'épée

Lorsqu'un personnage touche un ennemi plusieurs fois de suite avec des attaques normales en 2 s, les DGT physiques de ce personnage augmentent de 5 % pendant 10 s. Cet effet peut être cumulé 5 fois, à raison d'un cumul à la fois, quel que soit le nombre d'ennemis touchés par l'attaque. À 5 cumuls, lorsque le personnage touche à nouveau des ennemis, il libère des ondes de choc qui infligent des DGT de zone, à raison d'une onde de choc max toutes les 1 s. Deuxième phase : Lune épineuse

Déclenche un contrecoup lorsqu'un ennemi touche un personnage protégé par un bouclier, libérant une onde de choc de DGT de zone (une fois toutes les 6 s max). Troisième phase : Lune insoumise

Lorsqu'un personnage touche des ennemis avec des attaques normales, chargées ou plongeantes physiques, son taux CRIT augmente de 3 % pendant 10 s. Cet effet peut être cumulé 5 fois, à raison d'un cumul à la fois, quel que soit le nombre d'ennemis touchés par une attaque. À 5 cumuls, lorsque le personnage inflige des coup CRIT aux ennemis, il libère des ondes de choc qui infligent des DGT de zone, à raison d'une onde de choc max toutes les 1 s. Système Messages épinglés : les messages épinglés ne peuvent pas être supprimés rapidement et sont placés au-dessus de tous les autres messages. Cependant, cela ne les empêche pas d'expirer.

Ajout du paramètre « Ajustement de la bordure d'interface » pour mobile Audio Ajout d'un mécanisme qui déclenche une réplique de la part des personnages suivant certaines interactions dans le monde ouvert.

Ajout d'une option sur les appareils Android qui permet de basculer en mode de compatibilité API audio.

Pendant le jeu, les voyageurs peuvent rencontrer les désagréments suivants : crépitements lors de la lecture audio (bruits électriques), échec de la synchronisation des canaux audio gauche et droit, absence de son ou crépitements lors de l'enregistrement de l'écran, impossibilité de brancher ou débrancher correctement les écouteurs, crépitements avec les casques/écouteurs Bluetooth, etc. Si vous êtes concerné par un des problèmes cités ci-dessus, vous pouvez activer cette nouvelle option pour essayer de le résoudre.

Ajout de voix japonaises pour certains personnages.

Dans son escapade, Diona a exceptionnellement été doublée par Jackie Lastrat en anglais. Ajustements et optimisations Système Ajout de trois occasions par semaine de diviser par deux le coût d'obtention en Résine originelle des récompenses des Donjons de la conquête et du boss hebdomadaire « Seigneur du Territoire des loups ».

En mode multijoueur, lorsque deux joueurs ou moins dans l'équipe peuvent être contrôlés, l'EXP d'affinité obtenue est doublée.

Nouvelle fonctionnalité de gestion des fichiers de doublage audio ajoutée à la version PC et mobile. Vous pouvez désinstaller le pack de fichiers de doublage dans Paramètres > Langue > Gestion des fichiers de doublage audio. (À partir de la version 1.5, vous devrez mettre à jour le pack de fichiers de doublage audio correspondant à la dernière version dans Paramètres > Langue > Voix du jeu pour effectuer la désinstallation.)

Amélioration de la maniabilité des manettes : Lorsque vous déplacez le joystick gauche vers le bas pour changer le personnage avec qui interagir, le contenu de la discussion sur la droite change également en conséquence sans que vous ayez à confirmer d'abord. Lorsque vous déplacez le joystick gauche à droite, le contenu du tchat s'affiche. Le bouton de tri pour les pages des armes et des artéfacts de l'inventaire, ainsi que celle de la sélection des personnages dans l'interface des personnages a été changé. Il passe du bouton directionnel haut au bouton directionnel bas. Vous pouvez basculer entre les onglets sur l'interface des Paramètres et des succès en utilisant le joystick gauche. Optimisation de la logique d'affichage sur l'interface des contrôles de manette : lorsqu'un bouton n'est pas disponible, son icône est masquée. Le bouton par défaut pour éditer du de texte sur l'interface de signalement a été uniformisé avec le reste du jeu. Le bouton carré remplace donc le bouton rond sur les manettes PlayStation®, et le bouton X remplace le bouton B sur les manettes Xbox. Les animations du Pass de bataille, des vœux et de l'obtention des récompenses dans les donjons peuvent directement être sautées avec appui long sur le bouton cercle ou B de la manette sans avoir besoin de confirmer une seconde fois. Uniformisation de la disposition des touches sur l'interface des contrôles pour les différentes manettes. Ajustement de la fermeture des fenêtres pour le renforcement des artéfacts et des armes, le filtrage d'artéfacts et la sélection des personnages : désormais, appuyer sur la touche Retour ne fermera pas toute la page, mais uniquement la fenêtre concernée.

Optimisation de la fonctionnalité de tchat et de la saisie du texte : Le texte saisi, mais qui n'a pas encore été envoyé est enregistré en tant que brouillon dans le champ de saisie du tchat concerné. Le champ de saisie du tchat est vide lorsqu'il n'y a aucun message non envoyé. Le message en brouillon est donc affiché lorsqu'il y en a un. Le message en brouillon est supprimé après son envoi, après avoir supprimé le tchat ou après avoir quitté le jeu.

Optimisation de la fonctionnalité de tchat sur PC et PlayStation®4 : Après avoir supprimé un partenaire de tchat, le contenu de la boîte de tchat sur l'écran principal est également supprimé. Après déconnexion, le contenu de la boîte de tchat sur l'écran principal est supprimé et seuls les nouveaux messages reçus depuis la dernière déconnexion (y compris les messages hors ligne) sont affichés.

Optimisation du mode visée sur les appareils mobiles : Trois niveaux supplémentaires seront ajoutés au paramètre Sensibilité de la caméra (mode visée) pour mobile : il sera possible de choisir un niveau de sensibilité allant de 1 à 8 contre 1 à 5 précédemment (qui correspondra aux niveaux 4 à 8 dans le nouveau système). Une barre d'accélération a été ajoutée au mode visée sur mobile. Cette fonctionnalité permet d'adapter la vitesse de déplacement de la caméra à la vitesse de déplacement de votre doigt.

La quantité de Résines condensées sera désormais affichée au-dessus du bouton de collecte de la récompense des donjons et des Fleurs des lignes énergétiques (elle ne sera pas affichée si vous n'avez pas de Résines condensées dans votre inventaire).

Optimisation de l'anticrénelage de l'avatar de profil.

Optimisation de l'animation d'attaque plongeante de Zhongli. Multijoueur Optimisation du rendu des mouvements des monstres et objets en mode multijoueur lorsque les autres joueurs se trouvent loin de l'hôte. Autres Optimisation de l'éclairage de certaines armes après leur élévation.

Ajustement concernant certaines quêtes hebdomadaires du Pass de bataille (le nombre total de points d'EXP PB que vous pouvez obtenir lors de l'accomplissement de ces quêtes ne change pas avant et après la modification)

Quêtes PB supprimées : Obtenez 100 produits de Mondstadt. Obtenez 100 produits de Liyue. Terminez le défi du Loup du Nord. Terminez le défi de Stormterror. Terminez le défi de la Chambre d'Or.

Nouvelles quêtes PB ajoutées : Terminez le Donjon de la conquête ou le défi du Seigneur du Territoire des loups 3 fois. Obtenez un total de 1 000 pièces du royaume. Fabriquez un total de 10 décorations. Faites 2 achats auprès de l'esprit itinérant dans la Sérénithéière d'un autre joueur.

Ajustements concernant l'événement « Réunion stellaire » :

Quêtes supprimées Faites forger 3 armes. Éliminez 1 boss ennemi.

b. Quêtes ajoutées Montez le Niv. d'un personnage avec n'importe quelle quantité de matériaux d'EXP de personnage. Renforcez une arme une fois. Renforcez un artéfact une fois.

Baisse de la Résine originelle requise pour effectuer certaines actions pour les voyageurs avec un Niv. d'aventure de 10 à 50.

Le nombre de points à atteindre chaque jour reste inchangé même avec ces modifications.

Ces ajustements concerneront tous les voyageurs qui activeront l'événement « Réunion stellaire » après la mise à jour de version 1.5. Correction de bugs Donjons Correction d'un problème qui faisait que les Électroblobs mutants du donjon « Jardin estival » pouvaient rester immobiles. Monstres Correction d'un problème faisant que lorsque Xiao utilisait sa compétence élémentaire « Cycle du vent lemniscatique » au moment où les boss Arbre enflammé et Arbre congelé étaient vaincus, le personnage se retrouvait parfois coincé au milieu.

Correction d'un problème faisant que les boss Arbre congelé et Arbre enflammé se retrouvaient coincés en l'air lors de l'actualisation des constructions Géo.

Correction d'un problème avec les bulles des monstres qui empêchait parfois les personnages ou les monstres d'être correctement à l'intérieur.

Correction d'un problème qui faisait que les Mages de l'Abîme étaient dépourvus de bouclier pendant un court instant après leur apparition.

Correction d'un problème qui faisait que l'Apôtre de l'Abîme - Torrent pouvait ne pas déclencher son bouclier élémentaire, ni se faire vaincre.

Correction d'un problème pouvant survenir avec le Pyromage de l'Abîme dans les donjons faisant que la cible pouvait ne pas bouger lorsqu'elle était attaquée depuis une certaine distance. Mode multijoueur Correction d'un problème qui faisait que certaines compétences élémentaires pouvaient ne pas déclencher de réactions élémentaires en mode multijoueur. Armes Correction d'un problème qui faisait que l'effet de récupération d'énergie élémentaire pouvait ne pas s'activer comme il le devait lorsque l'arme « Malice (prototype) » était équipée par le personnage et que vous changiez de personnage juste après avoir libéré un déchaînement élémentaire.

Correction d'un problème avec certains monstres n'étant pas des Blobs appliquant parfois par erreur l'effet « Anti-Blob » de l'arme « Pampille noire ». Personnages Correction d'un problème avec la position de l'arme pendant l'animation de certains personnages au repos lorsqu'ils se trouvaient sur une pente.

Correction d'un problème lié aux personnages maniant l'arc. Lorsque les personnages utilisant le mode visée avec l'arc se trouvaient au sein de l'Aura solaire, cette dernière ne pouvait pas générer de podium.

Correction d'un problème qui faisait que le phénix invoqué par Diluc lors de son déchaînement élémentaire et certaines attaques de monstres (déferlement de rochers, etc.) pouvaient être affectés par certains effets de compétences (ex. : « Rafale de vent » du Voyageur).

Correction d'un problème avec l'effet de la constellation Niv. 1 de Fischl « Œil du corbeau obscur » qui pouvait n'infliger aucun dégât.

Correction d'un problème pouvant survenir avec le déchaînement élémentaire « Incarnation de la nuit » de Fischl. Ce dernier traversait par erreur certains monstres de grande taille.

Correction d'un problème pouvant survenir avec Oz (invoqué par Fischl). Ce dernier attaquait par erreur la zone brûlée par les graines de l'Arbre enflammé.

Correction d'un problème pouvant survenir lorsque Oz est invoqué par Fischl et qu'il déclenche certaines réactions élémentaires pour attaquer plusieurs ennemis : la quantité de particules élémentaires générées n'est pas la bonne.

Correction d'un problème qui faisait que Xiao pouvait ne pas générer de particules élémentaires en frappant des ennemis avec sa compétence élémentaire « Cycle du vent lemniscatique ».

Correction d'un problème avec le bouclier de Diona : lorsque le jeu était fermé avec le bouclier actif, l'aptitude passive « Menu secret de La Queue de Chat » ne durait plus comme prévu.

Correction du problème d'orientation de l'image de l'œil divin sur les modèles de personnages suivants : Bennett, Xinyan, Hu Tao, Whongli et Xingqiu.

Correction d'un problème d'affichage survenant lorsque Keqing disparaît après son déchaînement élémentaire « Promenade céleste ».

Correction d'un problème avec l'affichage de la durée d'attaque chargée de Beidou survenant lorsque le joueur appuyait de manière répétée sur le bouton d'attaque lors d'une attaque chargée.

Correction d'un problème avec le lotus de glace de la compétence élémentaire de Ganyu et le Baron Lapinou de la compétence élémentaire d'Amber, qui pouvaient générer deux fois d'affilée des particules élémentaires en étant détruits juste avant la fin de leur durée.

Correction d'un problème qui faisait que dans certaines circonstances spécifiques, l'énergie élémentaire des personnages n'était pas consommée quand ils lançaient leur déchaînement élémentaire. Système Ajout d'une partie manquante de la description du Chasseur des ruines dans toutes les langues sauf le chinois simplifié.

Correction d'un problème survenant en changeant à plusieurs reprises de personnage après avoir activé la vue élémentaire. La couleur des personnages pouvait s'afficher de manière incorrecte.

Correction du problème d'affichage de la recharge d'énergie du gadget « Fiole attrape-vent » survenant après avoir changé de compte.

Correction d'un problème survenant en ouvrant l'onglet « Bestiaire » des Archives après avoir ouvert le menu des personnages, faisant que l'affichage des Archives demeurait transparent.

Correction d'un problème empêchant d'utiliser les marqueurs sur certaines zones limitrophes de la carte.

Correction d'un problème sur version mobile empêchant le déroulement des menus en utilisant la manette dans l'interface « Bénédiction de la statue ».

Correction d'un problème avec le menu des escapades sur PC, rendant impossible l'utilisation de la touche Échap depuis le menu des photos-souvenirs pour revenir à l'interface précédente. Audio Correction de quelques problèmes de synchronisation audio et d'effets sonores manquants.

Correction d'un problème de son lors que la séquence vidéo d'utilisation du gadget « Lyre de la brise ».

Correction d'un problème qui faisait que les répliques de certains personnages étaient mal synchronisées avec une configuration en son surround. Divers Correction du problème de descriptions identiques des tomes VI, VII et VIII du livre « Plus qu'un chien » dans l'onglet « Ouvrages » des Archives lorsqu'ils sont verrouillés.

Correction d'un problème d'affichage pouvant survenir sous certaines conditions sur certains écrans lors du nettoyage de tâches.

Correction d'un problème faisant que le joueur était forcé de reprendre le personnage précédent lorsqu'il entrait dans une pièce en changeant de personnage.

Correction d'un problème qui faisait qu'il y avait des chances que les Statues des Sept se vidaient de leurs PV après que vous ayez quitté le mode multijoueur pour revenir dans votre monde.

Ajout d'une partie manquante de la description du donjon « Temple du Lion » dans toutes les langues sauf le chinois simplifié et le japonais.

Correction d'erreurs de texte et de problèmes d'affichage en espagnol, coréen, français et indonésien et optimisation de la traduction. (Vous pouvez voir les changements dans les différentes langues en allant dans le menu Paimon > Paramètres > Langues et en changeant la langue du jeu.)

Les corrections et les optimisations en version française sont les suivantes (cela n'affecte en rien les effets réels en jeu) :

Terminologie : modification de nom de matériau d'amélioration « Anneau de Borée » → « Vertèbre de Borée »

Terminologie : modification de nom d'effet du déchaînement élémentaire de Beidou « Bouclier de tonnerre » → « Bouclier de foudre »

Optimisation : correction d'une erreur de description dans la Boutique « Le bonus de premier achat ne peut être obtenu qu'une seule fois. » « Bonus de 1er achat valable une seule fois pour chaque montant »

Optimisation : correction d'une erreur dans la description de la constellation de Xingqiu « Conquérant du dragon » « Épée Guhua : Pluie et arc-en-ciel inflige 50 % de DGT supplémentaires lorsque Épée Guhua : Pluie battante est active. » « Pendant la durée d'Épée Guhua : Pluie et arc-en-ciel, les DGT infligés par l'Épée Guhua : Pluie battante augmentent de 50 %. »

Optimisations diverses Optimisation des dialogues Optimisation de l'UI Améliorations diverses du texte en jeu



La version 1.5 était attendue par toute la communauté, étant donné qu'elle est assez riche en nouveautés. Nous retrouvons, par exemple, le système de Sérénithéière permettant aux joueurs de modifier l'environnement dans lequel ils sont, pour le façonner à leur manière.De plus, deux nouveaux personnages, Eula et Yanfei font leur arrivée, tout comme de nouvelles armes, de nouveaux artéfacts, mais aussi des donjons inédits. Les joueurs pourront aussi se confronter à des créatures introduites avec cette mise à jour, comme Hypostase Cryo, Azhdaha et Chantre de l'Abîme - Foudre pourpre.