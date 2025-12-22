Genshin Impact : Livestream de la version Luna IV, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version Luna IV de Genshin Impact.
Bientôt, Genshin Impact va se doter de la version Luna IV
. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle version va être présentée via un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, indiqué quand ce livestream aura lieu. De ce fait, nous connaissons à présent la date et l'heure de diffusion du livestream présentant la version Luna IV de Genshin Impact
.
Date et heure du livestream de la version Luna IV de Genshin Impact
Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons à présent que le livestream présentant la version Luna IV de Genshin Impact est prévu pour le 2 janvier 2026
. Comme toujours, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch mais aussi sur YouTube. D'ailleurs, sachez que vous pouvez suivre le livestream/programme spécial de la version Luna IV de Genshin Impact dès 06h (heure française), sur Twitch mais aussi sur YouTube, le 2 janvier 2026
.
Comme vous le savez probablement déjà, cette nouvelle version permettra à Genshin Impact
de faire le plein de nouveaux contenus. De ce fait, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, via les bannières/vœux, mais aussi à de nouvelles quêtes et de nouveaux événements. Le programme spécial du 2 janvier 2026 nous révélera tout ce qu'il y a à savoir à propos de la version Luna IV de Genshin Impact
. Nous serons, bien évidemment, au rendez-vous pour vous tenir informés.
Comment regarder le livestream de la version Luna IV de Genshin Impact ?
Le livestream/programme spécial de la version Luna IV de Genshin Impact
sera diffusé sur Twitch mais aussi sur YouTube. Ainsi, si vous souhaitez suivre cet événement de présentation, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne Genshin Impact
, depuis lesdites plateformes :
Rendez-vous donc le 2 janvier 2026 pour tout savoir sur la version Luna IV de Genshin Impact
. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.
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