Genshin Impact : Livestream de la version Luna II, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version Luna II de Genshin Impact.

Date et heure du livestream de la version Luna II de Genshin Impact

Chers voyageurs, c'est l'heure de l'annonce !#GenshinImpact #GenshinSpecialProgram



Le programme spécial de la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 10 octobre 2025 à 08 h 00 (UTC-4) sur nos chaînes officielles Twitch et YouTube.



Ce programme spécial sera… pic.twitter.com/bITBAvwm8v — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) October 8, 2025

Comment regarder le livestream de la version Luna II de Genshin Impact ?

Chaîne Genshin Impact → Twitch

Chaîne Genshin Impact → YouTube

Bientôt,va se doter de. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle version va être présentée via un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, annoncé quand ce livestream aura lieu. Ainsi, nous connaissons à présentGrâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons désormais que. Comme toujours, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch mais aussi sur YouTube. D'ailleurs, sachez queComme vous le savez probablement déjà, cette nouvelle version permettra àde faire le plein de nouveaux contenus. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, via les bannières/vœux, ainsi qu'à de nouvelles quêtes et de nouveaux événements. Le programme spécial du 10 octobre 2025 nous révèlera tout ce qu'il y a à savoir concernant. Bien évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.sera diffusé sur Twitch mais aussi sur YouTube. De ce fait, si vous souhaitez suivre cet événement de présentation, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne, depuis lesdites plateformes :Rendez-vous donc. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.