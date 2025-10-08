Genshin Impact : Livestream de la version Luna II, date et heure de l'événement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 octobre 2025 à 11h47
Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version Luna II de Genshin Impact.
Genshin Impact : Livestream de la version Luna II, date et heure de l'événement
Bientôt, Genshin Impact va se doter de la version Luna II. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle version va être présentée via un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, annoncé quand ce livestream aura lieu. Ainsi, nous connaissons à présent la date et l'heure de diffusion du livestream présentant la version Luna II de Genshin Impact.

Date et heure du livestream de la version Luna II de Genshin Impact

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Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons désormais que le livestream présentant la version Luna II de Genshin Impact est prévu pour le 10 octobre 2025. Comme toujours, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch mais aussi sur YouTube. D'ailleurs, sachez que vous pouvez suivre le livestream/programme spécial de la version Luna II de Genshin Impact dès 14h (heure française) sur Twitch mais aussi sur YouTube, le 10 octobre 2025.
Comme vous le savez probablement déjà, cette nouvelle version permettra à Genshin Impact de faire le plein de nouveaux contenus. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, via les bannières/vœux, ainsi qu'à de nouvelles quêtes et de nouveaux événements. Le programme spécial du 10 octobre 2025 nous révèlera tout ce qu'il y a à savoir concernant la version Luna II de Genshin Impact. Bien évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.

Comment regarder le livestream de la version Luna II de Genshin Impact ?

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Le livestream/programme spécial de la version Luna II de Genshin Impact sera diffusé sur Twitch mais aussi sur YouTube. De ce fait, si vous souhaitez suivre cet événement de présentation, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne Genshin Impact, depuis lesdites plateformes :
  • Chaîne Genshin Impact → Twitch
  • Chaîne Genshin Impact → YouTube
Rendez-vous donc le 10 octobre 2025 pour tout savoir sur la version Luna II de Genshin Impact. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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