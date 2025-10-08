Genshin Impact : Livestream de la version Luna II, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version Luna II de Genshin Impact.
Bientôt, Genshin Impact
va se doter de la version Luna II
. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle version va être présentée via un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, annoncé quand ce livestream aura lieu. Ainsi, nous connaissons à présent la date et l'heure de diffusion du livestream présentant la version Luna II de Genshin Impact
.
Date et heure du livestream de la version Luna II de Genshin Impact
Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons désormais que le livestream présentant la version Luna II de Genshin Impact est prévu pour le 10 octobre 2025
. Comme toujours, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch mais aussi sur YouTube. D'ailleurs, sachez que vous pouvez suivre le livestream/programme spécial de la version Luna II de Genshin Impact dès 14h (heure française) sur Twitch mais aussi sur YouTube, le 10 octobre 2025
.
Comme vous le savez probablement déjà, cette nouvelle version permettra à Genshin Impact
de faire le plein de nouveaux contenus. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, via les bannières/vœux, ainsi qu'à de nouvelles quêtes et de nouveaux événements. Le programme spécial du 10 octobre 2025 nous révèlera tout ce qu'il y a à savoir concernant la version Luna II de Genshin Impact
. Bien évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.
Comment regarder le livestream de la version Luna II de Genshin Impact ?
Le livestream/programme spécial de la version Luna II de Genshin Impact
sera diffusé sur Twitch mais aussi sur YouTube. De ce fait, si vous souhaitez suivre cet événement de présentation, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne Genshin Impact
, depuis lesdites plateformes :
Rendez-vous donc le 10 octobre 2025 pour tout savoir sur la version Luna II de Genshin Impact
. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.
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