Genshin Impact : Livestream de la version 5.8, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 5.8 de Genshin Impact.

Date et heure du livestream de la version 5.8 de Genshin Impact

Chers voyageurs, c'est l'heure de l'annonce ! #GenshinImpact #GenshinSpecialProgram



Le programme spécial de la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 18 juillet 2025 à 14 h 00 (CEST, heure de Paris) sur nos chaînes officielles Twitch et YouTube.



Ce programme… pic.twitter.com/r0cLwpSRKs — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) July 16, 2025

Comment regarder le livestream de la version 5.8 de Genshin Impact ?

Chaîne Genshin Impact → Twitch

Chaîne Genshin Impact → YouTube

Bientôt,va se doter de. Comme toujours, cette nouvelle version va être présentée via un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, annoncé quand ce livestream aura lieu. De ce fait, nous connaissons désormaisGrâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons à présent que. Comme à l'accoutumée, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch mais aussi sur YouTube. D'ailleurs, sachez queVous n'êtes pas sans savoir que cette nouvelle version permettra àde faire le plein de nouveaux contenus. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, via les bannières/vœux, mais aussi à de nouvelles quêtes. Sans oublier, de nouveaux événements. Le programme spécial du 18 juillet 2025 nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir à propos de. Bien évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.sera diffusé sur Twitch mais aussi sur YouTube. De ce fait, si vous souhaitez suivre cet événement de présentation, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne, depuis lesdites plateformes :Rendez-vous donc. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.