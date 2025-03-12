Genshin Impact : Livestream de la version 5.5, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 5.5 de Genshin Impact.

Date et heure du livestream de la version 5.5 de Genshin Impact

Chers voyageurs,

le programme spécial de la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 14 mars 2025 à 13 h 00 (CET, heure de Paris) sur nos chaînes officielles Twitch et YouTube.



Twitch : https://t.co/W7JxbU8Cvq

YouTube : https://t.co/tRRYiNTTyW#GenshinImpact pic.twitter.com/2q4qZRypD2 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) March 12, 2025

Comment regarder le livestream de la version 5.5 de Genshin Impact ?

Chaîne Genshin Impact → Twitch

Chaîne Genshin Impact → YouTube

Prochainement,va accueillir. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle version va être présentée via un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, indiqué quand ce livestream aura lieu. De ce fait, nous connaissons désormaisGrâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons à présent que. Comme toujours, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch ainsi que sur YouTube. D'ailleurs, sachez queComme vous le savez, cette nouvelle version permettra àde faire le plein de nouveautés. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, via les bannières/vœux, mais aussi à de nouvelles quêtes. Sans oublier, de nouveaux événements. Le programme spécial du 14 mars 2025 nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir au sujet de. Bien évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.sera diffusé sur Twitch mais aussi sur YouTube. De ce fait, si vous souhaitez suivre cet événement de présentation, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne, depuis lesdites plateformes :Rendez-vous donc. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.