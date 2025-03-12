Genshin Impact : Livestream de la version 5.5, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 5.5 de Genshin Impact.
Prochainement, Genshin Impact
va accueillir la version 5.5
. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle version va être présentée via un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, indiqué quand ce livestream aura lieu. De ce fait, nous connaissons désormais la date et l'heure de diffusion du livestream présentant la version 5.5 de Genshin Impact
.
Date et heure du livestream de la version 5.5 de Genshin Impact
Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons à présent que le livestream présentant la version 5.5 de Genshin Impact est prévu pour le 14 mars 2025
. Comme toujours, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch ainsi que sur YouTube. D'ailleurs, sachez que vous pouvez suivre le livestream/programme spécial de la version 5.5 de Genshin Impact dès 13h (heure française) sur Twitch mais aussi sur YouTube, le 14 mars 2025
.
Comme vous le savez, cette nouvelle version permettra à Genshin Impact
de faire le plein de nouveautés. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, via les bannières/vœux, mais aussi à de nouvelles quêtes. Sans oublier, de nouveaux événements. Le programme spécial du 14 mars 2025 nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir au sujet de la version 5.5 de Genshin Impact
. Bien évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.
Comment regarder le livestream de la version 5.5 de Genshin Impact ?
Le livestream/programme spécial de la version 5.5 de Genshin Impact
sera diffusé sur Twitch mais aussi sur YouTube. De ce fait, si vous souhaitez suivre cet événement de présentation, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne Genshin Impact
, depuis lesdites plateformes :
Rendez-vous donc le 14 mars prochain pour tout savoir sur la version 5.5 de Genshin Impact
. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.
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