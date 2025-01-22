Genshin Impact : Livestream de la version 5.4, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 5.4 de Genshin Impact.

Date et heure du livestream de la version 5.4 de Genshin Impact

Annonce du programme spécial de la version 5.4 de Genshin Impact



Suivez-nous pour ne pas rater ce rendez-vous ! À bientôt !

Twitch : https://t.co/W7JxbU8Cvq

YouTube : https://t.co/tRRYiNTTyW#GenshinImpact #GenshinSpecialProgram pic.twitter.com/vChgtNQ6N7 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) January 22, 2025

Comment regarder le livestream de la version 5.4 de Genshin Impact ?

Chaîne Genshin Impact → Twitch

Chaîne Genshin Impact → YouTube

Bientôt,va accueillir. Comme toujours, cette nouvelle version va être présentée via un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, sachez que le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, indiqué quand ce livestream aura lieu. De ce fait, nous connaissons désormaisGrâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons que. Comme à l'accoutumée, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch ainsi que sur YouTube. D'ailleurs, précisons queComme vous vous en doutez, cette nouvelle version permettra àde faire le plein de contenu. De ce fait, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, disponibles via les bannières/vœux, mais aussi à de nouvelles quêtes. Sans oublier, de nouveaux événements. Le programme spécial du 24 janvier 2025 nous révélera tout ce qu'il y a à savoir au sujet de. Nous serons, bien évidemment, au rendez-vous pour vous tenir informés.sera diffusé sur Twitch mais aussi sur YouTube. Ainsi, si vous désirez suivre cet événement de présentation, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne, depuis lesdites plateformes :Rendez-vous donc. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.