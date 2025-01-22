Genshin Impact : Livestream de la version 5.4, date et heure de l'événement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 janvier 2025 à 11h37
Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 5.4 de Genshin Impact.
Genshin Impact : Livestream de la version 5.4, date et heure de l'événement
Bientôt, Genshin Impact va accueillir la version 5.4. Comme toujours, cette nouvelle version va être présentée via un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, sachez que le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, indiqué quand ce livestream aura lieu. De ce fait, nous connaissons désormais la date et l'heure de diffusion du livestream présentant la version 5.4 de Genshin Impact.

Date et heure du livestream de la version 5.4 de Genshin Impact

Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons que le livestream présentant la version 5.4 de Genshin Impact est prévu pour le 24 janvier 2025. Comme à l'accoutumée, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch ainsi que sur YouTube. D'ailleurs, précisons que vous pouvez suivre le livestream/programme spécial de la version 5.4 de Genshin Impact dès 13h (heure française) sur Twitch mais aussi sur YouTube, le 24 janvier 2025.
Comme vous vous en doutez, cette nouvelle version permettra à Genshin Impact de faire le plein de contenu. De ce fait, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, disponibles via les bannières/vœux, mais aussi à de nouvelles quêtes. Sans oublier, de nouveaux événements. Le programme spécial du 24 janvier 2025 nous révélera tout ce qu'il y a à savoir au sujet de la version 5.4 de Genshin Impact. Nous serons, bien évidemment, au rendez-vous pour vous tenir informés.

Comment regarder le livestream de la version 5.4 de Genshin Impact ?

Le livestream/programme spécial de la version 5.4 de Genshin Impact sera diffusé sur Twitch mais aussi sur YouTube. Ainsi, si vous désirez suivre cet événement de présentation, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne Genshin Impact, depuis lesdites plateformes :
  • Chaîne Genshin Impact → Twitch
  • Chaîne Genshin Impact → YouTube
Rendez-vous donc le 24 janvier prochain pour tout savoir sur la version 5.4 de Genshin Impact. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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