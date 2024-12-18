Genshin Impact : Livestream de la version 5.3, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 5.3 de Genshin Impact.
Prochainement, Genshin Impact
va se doter de la version 5.3
. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle version va être présentée via un livestream, aussi dit « programme spécial ». À ce propos, sachez que le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, indiqué quand ce livestream aura lieu. Ainsi, nous connaissons à présent la date et l'heure de diffusion du livestream présentant la version 5.3 de Genshin Impact
.
Date et heure du livestream de la version 5.3 de Genshin Impact
Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons que le livestream présentant la version 5.3 de Genshin Impact est prévu pour le 20 décembre 2024
. Comme toujours, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch mais aussi sur YouTube. D'ailleurs, remarquons que vous pouvez suivre le livestream de la version 5.3 de Genshin Impact dès 13h (heure française) sur Twitch ainsi que sur YouTube, le 20 décembre 2024
.
Cette nouvelle version introduira, comme vous vous en doutez, plusieurs nouveautés sur le titre d'HoYoverse. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, disponibles via les bannières/vœux, mais aussi à de nouveaux événements et quêtes. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas de plus amples détails à ce sujet. Le programme spécial du 20 décembre 2024 nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir concernant la version 5.3 de Genshin Impact
. Évidemment, nous vous tiendrons informés, dès que la présentation sera terminée.
Comment regarder le livestream de la version 5.3 de Genshin Impact ?
Le livestream de la version 5.3 de Genshin Impact
sera diffusé sur Twitch mais aussi sur YouTube. Ainsi, si vous désirez suivre ce programme spécial, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne Genshin Impact
, depuis lesdites plateformes :
Rendez-vous donc le 20 décembre prochain pour tout savoir sur la version 5.3 de Genshin Impact
. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.
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