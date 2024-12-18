Genshin Impact : Livestream de la version 5.3, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 5.3 de Genshin Impact.

Date et heure du livestream de la version 5.3 de Genshin Impact

Annonce du programme spécial de la version 5.3 de Genshin Impact



Chers voyageurs, c'est l'heure de l'annonce !

Le programme spécial de la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 20 décembre 2024 à 13 h 00 (CET, heure de Paris) sur nos chaînes officielles Twitch et… pic.twitter.com/QM9Zqu3Yxd — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) December 18, 2024

Comment regarder le livestream de la version 5.3 de Genshin Impact ?

Chaîne Genshin Impact → Twitch

Chaîne Genshin Impact → YouTube

Prochainement,va se doter de. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle version va être présentée via un livestream, aussi dit « programme spécial ». À ce propos, sachez que le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, indiqué quand ce livestream aura lieu. Ainsi, nous connaissons à présentGrâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons que. Comme toujours, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch mais aussi sur YouTube. D'ailleurs, remarquons queCette nouvelle version introduira, comme vous vous en doutez, plusieurs nouveautés sur le titre d'HoYoverse. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, disponibles via les bannières/vœux, mais aussi à de nouveaux événements et quêtes. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas de plus amples détails à ce sujet. Le programme spécial du 20 décembre 2024 nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir concernant. Évidemment, nous vous tiendrons informés, dès que la présentation sera terminée.sera diffusé sur Twitch mais aussi sur YouTube. Ainsi, si vous désirez suivre ce programme spécial, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne, depuis lesdites plateformes :Rendez-vous donc. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.