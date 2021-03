Genshin Impact : Le skin d'ailes KFC arrivera en Europe

Le skin d'ailes KFC disponible pour tous dans Genshin Impact

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Nous avons appris il y a peu que miHoYo, en charge du développement de, et KFC, l'une de chaîne de fastfood les plus connues du monde, s'étaient associés pour proposer un skin exclusif à sa communauté. Seul hic, l'offre n'était pour le moment annoncée que pour la Chine, ce qui n'a pas manqué de décevoir les joueurs hors de la Chine, qui aimeraient bien se procurer ces ailes. Bonne nouvelle, elles arriveront partout dans le monde d'ici peu de temps.C'est lors de l'événement permettant de présenter la mise à jour 1.4, qui sera déployée le 17 mars sur les serveurs, que le studio chinois a indiqué queToutefois, il va falloir patienter encore quelque temps avant de pouvoir récupérer ce skin.et que de plus amples informations seront communiquées lorsque nous nous rapprocherons de cette date.Pourrons-nous jouir de la même collaboration et retrouver des, dont en France ? Où le studio rendra ces ailes disponibles via un événement mondial en jeu ? Nous le saurons prochainement, mais la nouvelle devrait ravir la communauté.En attendant, nous rappelons que Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5 et appareils mobiles. Il devrait faire son arrivée sur Nintendo Switch prochainement.