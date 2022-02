Genshin Impact : Le plein d'informations et une date de sortie pour la mise à jour 2.5

Nouveaux personnages

Nouvel événement et ennemi

Joueurs, créateurs de contenu

Les joueurs l'attendent avec une grande impatience :. En effet, elle sera déployée sur toutes les plateformes de jeu le 16 février prochain. Notez qu'il sera impératif de la télécharger et de l'installer avant de pouvoir rejoindre, de nouveau, les serveurs officiels du titre. À ce sujet, les développeurs de chez miHoYo ont récemment dévoilé de nouvelles informations, via un stream spécial.Pour commencer, les développeurs ont profité de ce moment pour dévoiler officiellement les nouveaux personnages qui rejoindront le roster de. Et si beaucoup s'y attendaient déjà,. Ainsi, les joueurs pourront parcourir différentes quêtes affiliées à ces personnages féminins, soient « Divina Vulpes » et « Imperatrix Umbrosa – Acte 2 ». Notons que Yae Miko fera partie des vœux événements de la première partie. La Shogoun Raiden et Sangonomiya Kokomi arriveront par la suite.La mise à jour 2.5 introduira un tout nouvel événement, nommé « Offrande d’accès aux Trois Royaumes ». Il aura lieu durant toute la mise à disposition de cette version du jeu.Ils devront affronter des ennemis et faire face aux ténèbres. Heureusement, chacun pourra s'équiper de la« Boîte de Bokuso » pour repousser les adversaires., qui se décline en trois types : « Défenseur », « Porte-étendard » et « Brise-formation ». Chacun d'entre eux disposera de ses propres armes et compétences. Il sera, d'ailleurs, possible de récupérer un nouveau catalyseur de 4 étoiles, c'est-à-dire l'« Œil d’assermentation ». D'autres récompenses et des primo-gemmes seront également de la partie.. En effet, les développeurs de chez miHoYo en profiteront pour intégrer deux événements qui vont dans ce sens. Le premier, nommé « Une gorgée d’un rêve d’ivresse », permettra aux joueurs et joueuses de préparer et servir différentes boissons, puisqu'ils seront amenés à tenir le bar dans la taverne de Diluc. Par ailleurs, l'événement « Ingéniosité divine » les incitera à créer leur propre donjon personnalisé et de publier leur création. D'autres joueurs pourront alors s'y essayer, et inversement.Pour rappel,est disponible en free-to-play sur PS5, PS4, PC, Nintendo Switch et smartphones (iOS et Android).