Genshin Impact : Le Palace de Panjvahe, comment débloquer ce donjon ?

La version 3.4 dea apporté plusieurs nouveautés, dont une toute nouvelle zone : le Désert de Hadramaveth. Dans cette région, il est possible de débloquer plusieurs donjons, dont celui intitulé. Dans ce qui suit, nous vous expliquonsLeest relativement facile à trouver sur. Comme vous vous en doutez, celui-ci est situé dans le Désert de Hadramaveth. Pour être plus précis, vous verrez son icône entre les Sables des trois canaux et les Vestiges de Panjvahe, des zonez indiquées sur votre carte (à condition d'avoir activé la Statue des Sept à proximité). Ainsi, se rendre auditest assez simple : il vous suffit de vous téléporter au point le plus proche que vous possédez et de partir dans la direction de son icône.Une fois sur place, vous verrez que len'est pas actif. En effet, vous devez d'abord le débloquer avant de la parcourir. Pour cela, il vous faut vous intéresser à deux fées bleues, présentes dans les alentours. L'une d'entre elles est située à droite du(quand vous faites face à la bâtisse). Suivez le chemin. À un moment donné, vous verrez la fée ainsi qu'un dragon mécanique. Vous devez le vaincre. À l'issue de votre affrontement, suivez la fée, qui viendra se loger dans son réceptacle, devant leLa deuxième fée est située près du donjon: celle-ci vole en cercle et tourne au-dessus de pierres/stèles. Comme vous le remarquerez, à chaque fois qu'elle passe au-dessus d'une rangée de stèles, le signe sur la première pierre change. Afin de résoudre ce puzzle (que vous retrouverez à d'autres endroits dans le Désert de Hadramaveth), vous devez taper sur la première stèle jusqu'à voir afficher le même symbole que celui qui figure sur la pierre juste derrière (comme sur l'image ci-dessous). Attention, vous devez faire plus ou moins vite car, comme dit précédemment, à chaque passage de la fée, le signe change.En résolvant ce puzzle, la fée rejoindra son réceptacle devant le. Normalement, vous devriez voir une courte cinématique : lesort du sol. Vous avez ainsi réussi à débloquer le. Vous pouvez, désormais, le parcourir afin de récupérer des récompenses diverses.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur consoles PlayStation, PC ainsi que sur les appareils iOS/Android. En outre, sachez que plusieurs guides , qui pourraient vous aider durant votre aventure sur le titre d'HoYoverse, sont disponibles dans nos colonnes.