Genshin Impact : L'authentification à deux facteurs finalement activée

Lorsque Genshin Impact est sorti, à la fin du mois de septembre 2020, une multitude de joueurs a demandé aux développeurs d'implanter l', afin de sécuriser un maximum leur compte et l'argent qu'ils ont investis dedans. La fonctionnalité diminue effectivement le risque de se faire voler son compte, puisqu'en plus du mot de passe,Près de 8 mois plus tard, miHoYo, studio chinois en charge de son développement, a, aussi appelée, qui n'est pour le moment disponible que pour les joueurs PC et PS4. Toutefois, les joueurs mobiles devraient pouvoir en profiter très rapidement. Concernant son activation, vous n'avez rien à faire, tout se fait automatiquement. Lors d'une connexion,, si vous avez enregistré votre mail et votre téléphone mobile.Si vous souhaitez modifier une information, vous pouvez le faire via le site officiel, à cette adresse , et vous rendre dans la partie « Account Security Settings ».