Genshin Impact : HoYoverse ne compte pas ajouter de nouveaux contenus endgame

Développé par HoYoverse (anciennement miHoYo),est sorti en 2020 sur PS4, PC et smartphones puis est arrivé en 2021 sur PS5. Depuis son lancement officiel, le soft ne cesse d'être alimenté de nouveaux contenus (personnages, événements, etc.), grâce à diverses mises à jour. Or, depuis les Abysses, HoYoverse n'a pas ajouté d'éléments pour le endgame. Le studio de développement a, récemment, apporté plus de précisions à ce sujet.En effet, au début de ce mois d'octobre 2022, GameSpot a pu s'entretenir avec les développeurs de chez HoYoverse. Les journalistes ont, ainsi, posé diverses questions quant à l'avenir du jeu. En ce qui concerne, le studio de développement a indiqué : « [...]. Les Abysses est la meilleure manière pour les joueurs de tester leur(s) composition(s) et leur force de combat. Si nous concevons une autre activité permanente en endgame, similaire aux Abysses, cela pourrait créer de l'anxiété chez nos joueurs [...] ». Il semblerait donc qu'. Nous vous tiendrons, bien évidemment informés, si cela est amené à changer.Par la suite, les développeurs ont expliqué qu'ils préfèrent se concentrer sur le gameplay. D'ailleurs, rappelons que Genshin Impact accueillera prochainement, et certainement vers la fin de l'année (avec la version 3.3), son propre « trading card game », nommé Genius Invokation.Genshin Impact est disponible sur consoles PlayStation, mais aussi sur PC et smartphones (iOS et Android). Sachez que vous pouvez récupérer quelques bonus (Primo-gemmes, Moras, etc.) grâce aux codes d'échange