Genshin Impact : Heure de sortie sur Xbox Series en France

Retrouvez toutes les informations au sujet de l'heure de sortie de Genshin Impact, en France, sur Xbox Series.
Comme vous le savez probablement déjà, Genshin Impact
arrive le 20 novembre 2024 sur Xbox Series. Cela avait notamment été annoncé lors de l'Opening Night Live de la gamescom de cette année. De nombreux joueurs et joueuses évoluant sur la dernière console de Microsoft attendent avec impatience de découvrir le fameux jeu d'HoYoverse et certains d'entre eux se demandent, de ce fait, quelle est l'heure de sortie de Genshin Impact sur Xbox Series en France
.
Heure de sortie de Genshin Impact sur Xbox Series en France
Via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, HoYoverse a indiqué que Genshin Impact
sera « officiellement disponible sur Xbox Series X/S après la maintenance de la mise à jour
[version 5.2] ». Précisons que la version 5.2, qui sera introduite par le biais d'un patch et donc après une maintenance, est prévue pour le 20 novembre 2024.
Selon les informations partagées par le studio, ladite maintenance, qui devrait durer 5 heures environ, commencera à 23h (heure française), le 19 novembre. Ainsi, après un petit calcul, l'heure de sortie de Genshin Impact sur Xbox Series en France serait fixée à 4h (heure française), le 20 novembre 2024
. Néanmoins, soulignons le fait que la maintenance pourrait prendre un peu plus de temps qu'indiqué, si un problème surgit. Cela pourrait légèrement repousser l'heure de lancement de Genshin Impact sur Xbox Series
.
Prétéléchargement de Genshin Impact sur Xbox Series
Dans le même article, HoYoverse précise que les joueurs et les joueuses étant sur Xbox Series peuvent d'ores et déjà préinstaller/prétélécharger Genshin Impact via le Microsoft Store
. Une nouvelle qui devrait plaire à celles et ceux qui ont une connexion internet avec un petit débit.
Dans tous les cas, rendez-vous le 20 novembre 2024 pour découvrir Genshin Impact sur Xbox Series
mais aussi toutes les nouveautés introduites par la version 5.2 sur le titre d'HoYoverse. Rappelons, pour finir, que Genshin Impact
est actuellement disponible sur consoles PlayStation, PC mais aussi sur appareils iOS et Android.
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