Genshin Impact : Heure de sortie sur Xbox Series en France

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Heure de sortie de Genshin Impact sur Xbox Series en France

En même temps, Genshin Impact sera officiellement disponible sur Xbox Series X|S après la maintenance de la mise à jour. Le jeu peut être préinstallé dès maintenant via le Microsoft Store, vous permettant de commencer à jouer dès la fin de la mise à jour. — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) November 18, 2024

Prétéléchargement de Genshin Impact sur Xbox Series

Comme vous le savez probablement déjà,arrive le 20 novembre 2024 sur Xbox Series. Cela avait notamment été annoncé lors de l'Opening Night Live de la gamescom de cette année. De nombreux joueurs et joueuses évoluant sur la dernière console de Microsoft attendent avec impatience de découvrir le fameux jeu d'HoYoverse et certains d'entre eux se demandent, de ce fait, quelle estVia une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, HoYoverse a indiqué quesera « officiellement disponible sur Xbox Series X/S après la maintenance de la mise à jour [version 5.2] ». Précisons que la version 5.2, qui sera introduite par le biais d'un patch et donc après une maintenance, est prévue pour le 20 novembre 2024.Selon les informations partagées par le studio, ladite maintenance, qui devrait durer 5 heures environ, commencera à 23h (heure française), le 19 novembre. Ainsi, après un petit calcul,. Néanmoins, soulignons le fait que la maintenance pourrait prendre un peu plus de temps qu'indiqué, si un problème surgit. Cela pourrait légèrement repousserDans le même article, HoYoverse précise que. Une nouvelle qui devrait plaire à celles et ceux qui ont une connexion internet avec un petit débit.Dans tous les cas, rendez-vous le 20 novembre 2024 pour découvrirmais aussi toutes les nouveautés introduites par la version 5.2 sur le titre d'HoYoverse. Rappelons, pour finir, queest actuellement disponible sur consoles PlayStation, PC mais aussi sur appareils iOS et Android.