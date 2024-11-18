Genshin Impact : Heure de sortie sur Xbox Series en France

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 novembre 2024 à 16h42
Retrouvez toutes les informations au sujet de l'heure de sortie de Genshin Impact, en France, sur Xbox Series.
Genshin Impact : Heure de sortie sur Xbox Series en France
Comme vous le savez probablement déjà, Genshin Impact arrive le 20 novembre 2024 sur Xbox Series. Cela avait notamment été annoncé lors de l'Opening Night Live de la gamescom de cette année. De nombreux joueurs et joueuses évoluant sur la dernière console de Microsoft attendent avec impatience de découvrir le fameux jeu d'HoYoverse et certains d'entre eux se demandent, de ce fait, quelle est l'heure de sortie de Genshin Impact sur Xbox Series en France.

Heure de sortie de Genshin Impact sur Xbox Series en France

Via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, HoYoverse a indiqué que Genshin Impact sera « officiellement disponible sur Xbox Series X/S après la maintenance de la mise à jour [version 5.2] ». Précisons que la version 5.2, qui sera introduite par le biais d'un patch et donc après une maintenance, est prévue pour le 20 novembre 2024.

Selon les informations partagées par le studio, ladite maintenance, qui devrait durer 5 heures environ, commencera à 23h (heure française), le 19 novembre. Ainsi, après un petit calcul, l'heure de sortie de Genshin Impact sur Xbox Series en France serait fixée à 4h (heure française), le 20 novembre 2024. Néanmoins, soulignons le fait que la maintenance pourrait prendre un peu plus de temps qu'indiqué, si un problème surgit. Cela pourrait légèrement repousser l'heure de lancement de Genshin Impact sur Xbox Series

Prétéléchargement de Genshin Impact sur Xbox Series

Dans le même article, HoYoverse précise que les joueurs et les joueuses étant sur Xbox Series peuvent d'ores et déjà préinstaller/prétélécharger Genshin Impact via le Microsoft Store. Une nouvelle qui devrait plaire à celles et ceux qui ont une connexion internet avec un petit débit.

Miniature vidéo

Dans tous les cas, rendez-vous le 20 novembre 2024 pour découvrir Genshin Impact sur Xbox Series mais aussi toutes les nouveautés introduites par la version 5.2 sur le titre d'HoYoverse. Rappelons, pour finir, que Genshin Impact est actuellement disponible sur consoles PlayStation, PC mais aussi sur appareils iOS et Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Genshin Impact : MàJ Version 7.1, patch notes et détails de la mise à jour
Genshin Impact 23 septembre 2026

Genshin Impact : MàJ Version 7.1, patch notes et détails de la mise à jour

Retrouvez le patch notes et les détails de la version 7.1 de Genshin Impact, déployée ce 23 septembre 2026, sur toutes les plateformes, ajoutant, comme toujours, son lot de contenu.
Genshin Impact Version 7.1 : Date et personnages des bannières de la phase 1
Genshin Impact 21 septembre 2026

Genshin Impact Version 7.1 : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version 7.1 de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version 7.1 de Genshin Impact.
Genshin Impact Version 7.1 : Heure de sortie et prétéléchargement en France
Genshin Impact 21 septembre 2026

Genshin Impact Version 7.1 : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version 7.1 de Genshin Impact en France, afin d'être prêt pour son lancement.

commentaire (0)