Genshin Impact est le jeu le plus discuté sur Twitter

Avec le mois de juillet qui est arrivé, certaines sociétés étudient les tendances de la première moitié de l'année 2022. C'est notamment le cas de Twitter,. Ainsi, le jeu qui a concentré le plus de tweets, que ce soit ceux des développeurs ou des joueurs,. Vient ensuite Wordle, jeu similaire à TUSMO , proche de Motus, jeu télévisé très populaire chez France Télévision, avant que le groupe ne décide d'arrêter sa production. Wordle et ses dérivés ont effectivement explosé depuis le début de l'année, avec de nombreux utilisateurs, chaque jour.Ce qui est plus étonnant,. La production Hidetaka Miyazaki, très attendue, a séduit des millions de joueurs et est restée en tendance durant un long moment. VALORANT , le FPS de Riot Games, se place neuvième. En quatrième place, nous retrouvons la licence Final Fantasy, notamment grâce au jeu en ligne. Fortnite , le battle royale, est le grand absent de ce top 10.Côté esport, c'est l'équipe Loud qui a le plus fait parler d'elle, alors que la Karmine Corp, dotée d'une très forte communauté, est deuxième, devant des cadors tels que FaZe Clan, G2 ou encore FNATIC.Pour en revenir à Genshin Impact, rappelons que des codes sont disponibles , dans le but de récupérer quelques bonus.